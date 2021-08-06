Простуда зубов: почему она возникает и как ее лечить

Простуда – это обычно повышенная температура, общая слабость, насморк, кашель, боль в мышцах и головная боль. Но иногда при простуде болят еще и зубы.

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Насморк, лимон, лень

Человеческий организм - сложная система, в которой нарушение работы одной ее части немедленно сказывается на работе всех остальных. При простуде или гриппе, когда инфекция поражает, прежде всего, дыхательную систему, воспаляются придаточные пазухи носа. При этом на слизистой образуется мокрота, которая блокирует проходы в носовых пазухах, создавая там дополнительное давление. Это давление и вызывает зубную боль при простуде.

Есть и другие причины, которые также провоцируют возникновение зубной боли. При простуде мы пьем много кислотосодержащих жидкостей, например, чай с лимоном или клюквенный морс. В лимоне и клюкве содержится множество органических кислот, которые отрицательно воздействуют на зубы.

При простудных заболеваниях наша ротовая полость быстрее делается сухой, так как часто мы просто не можем дышать через забитый нос. Кашель также сушит рот, выбрасывая оттуда капельки жидкости. А когда ротовая полость делается сухой, остающийся в ней сахар сильнее начинает вредить зубам. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще пить обычную негазированнeю воду.

Один из симптомов тяжелой простуды, а особенно гриппа, - кишечное расстройство. А это значит тошнота, рвота. Желудок производит большое количество кислоты. Когда она выходит наружу с рвотными массами, ее части остаются на зубной эмали, разрушая ее. Поэтому важно не забывать споласкивать после этого рот, чтобы избавиться от остатков желудочного сока.

Лекарства от простуды сами по себе могут создавать в ротовой полости вредную для зубной эмали среду. Тем более, большинство из них содержит кислоту. А в сиропах, которыми часто лечатся от простуды, содержится большое количество сахара. Поэтому споласкивайте рот после принятия медикаментов.

Когда мы больны, наступает сильная слабость и мы часто просто ленимся ухаживать за зубами. Несмотря на отсутствие энергии, не забывайте про обязательную каждодневную зубную гигиену.

Помоги себе сам

Пока идет процесс выздоровления от простуды, вы можете снять зубную боль с помощью одного из проверенных средств в домашних условиях:

Полоскание раствором соды (1 чайная ложка на стакан теплой воды) – это поможет снять воспаление и уменьшить раздражение полости рта.

Зубные капли (продаются в аптеке без рецепта). Они обладают успокоительным эффектом и созданы на основе камфары и валерианы. Достаточно нанести несколько капель на ватный тампон и приложить к ноющему месту.

Отвар шалфея. Теплый отвар шалфея подержите во рту несколько минут, и вы заметите, что зубная боль станет гораздо менее интенсивной.

Обезболивающие препараты. Если при простуде зубная боль очень сильная, можно воспользоваться любым из обезболивающих препаратов: ибупрофен, парацетамол и другими.