Простые способы проснуться утром бодрыми и приятно начать день

Есть два типа людей — жаворонки, которым под силу вставать рано утром даже без звонка будильника и вовремя ложиться спать, и совы, у которых день начинается около полудня, а ложатся спать они поздно вечером. Если вы один из них, то пробуждение в ранние утренние часы могут превратиться в мучение, а чувство бодрости казаться чем-то недостижимым. Но это не совсем так — есть способы, которые могут помочь взбодриться и проснуться полными энергии.

Станет ли это сюрпризом или подтверждением уже сделанного вами открытия, но исследование, опубликованное в январе 2020 года в журнале ''PLOS One'', раскрывает забавный и очень простой способ проснуться бодрыми и приятно начать день, пишет портал "Live Strong". Все, что необходимо сделать — это поменять стандартную мелодию звонка в будильнике на мелодию, которую хотелось бы напевать или подпевать ей.

Автор исследования Стюарт Макфарален пишет, что атакующий стандартный сигнал звонка будильника нарушает, даже сбивает с толку работу мозга во время пробуждения, в то же время более мелодичный звук более эффективно помогает организму проснуться.

В исследовании участвовало 50 человек, которые отвечали на вопросы онлайн анкеты о том, как влияет установленный ими сигнал звонка их будильника на уровень сонливости. Неважно, менял ли участник мелодию несколько раз или в течение недели придерживался одной песни, и даже, нравилась ли ему песня или нет, большого значения не имело. Но если мелодия была ритмичной, она более успешно снижала сонливость по утрам. Тем не менее, указывает Макфарален, исследования являлись не такими обширными, чтобы можно было утверждать, что такой метод помогает в долгосрочной перспективе.

Чтобы быть уверенными в том, что замена сигнала звонка в будильнике все-таки может помочь впредь чувствовать себя по утрам бодрее, далее рассмотрим другие простые советы, основанные на исследованиях, которые позволят быстрее просыпаться по утрам.

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Специалист по сну Майкл Бройс предлагает любителям утреннего душа обычную теплую воду поменять на прохладную или в последнюю минуту слегка понижать температуру воды каждые десять секунд. "Холод заставляет кровь течь от конечностей к туловищу, что дает мозгу своего рода предупреждающий сигнал и говорит о том, что мы находимся на улице и нам холодно. Когда организм входит в режим выживания, мы чувствуем себя бодрее". При понижении температуры — вода должна быть холодной, но низкая температура не должна стать для вас пыткой.