Проверенные способы, как сохранить чеснок зимой

О полезных свойствах и способах использования чеснока знает каждая хозяйка, с посадкой тоже проблем обычно нет, а вот сохранить его всю зиму свежим и сочным под силу не каждому. Портал FurnishHome уверен, что секрет успешного хранения чеснока складывается из выполнения нескольких условий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сроки уборки



Начнем с самой важной составляющей — своевременной уборки. Нужно учитывать, что чеснок делится на:

Яровой — это летний чеснок (некоторые называют осенним). Он не стрелкуется. Сигналом к началу уборки считают пожелтевшую и полегшую листву. Как правило, яровой чеснок убирают во второй половине августа.

— это летний чеснок (некоторые называют осенним). Он не стрелкуется. Сигналом к началу уборки считают пожелтевшую и полегшую листву. Как правило, яровой чеснок убирают во второй половине августа. Озимый — зимний чеснок. Бывает стрелкующийся и нестрелкующийся.

Определить срок созревания озимого чеснока можно по следующим признакам:

растрескивается кожица соцветий;

пожелтели нижние листья;

чешуйки луковиц стали тонкими и сухими.

Примерные сроки уборки озимого чеснока — конец июля.

Итак, ваш чеснок показывает явные признаки зрелости. Если стоит сухая и теплая погода, приступайте к уборке.

Со сбором урожая затягивать не стоит, иначе рискуете получить продукт пониженного качества, который будет плохо храниться.

Признаки перезревшего чеснока:

кроющие луковицу чешуйки лопнули;

головки распадаются на зубчики;

на донце луковицы появились молодые корешки.

Совет: Если во время уборки вы повредили луковицу, не оставляйте ее на хранение.

Как убирать чеснок

Копают лопатой или вилами, раскладывают на просушку. Отряхивают с головок и корней лишнюю почву, листву оставляют. В ясную погоду можно сушить чеснок прямо на гряде около 5 суток. Во влажную — под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Также можно днем выносить на солнце, а вечером убирать в теплое помещение.

После просушки обрезаем корни (оставляя около 3 мм) и стебли (оставляя до 10 см). Перед закладкой на хранение сортируем головки по размеру. Такая уборка обеспечит наилучшее хранение зимой.

Температурный режим хранения чеснока

Хранение в тепле: +16°С…+20°С — оптимальные условия для ярового чеснока.

Хранение в холоде: +2°С….+4°С — самые что ни на есть удачные условия для чеснока озимого. Зимний чеснок плохо приспособлен к длительному хранению: он чаще поражается различными болезнями, теряет влагу.

В месте хранения должно быть не слишком сухо (чеснок высохнет) и не слишком сыро (чеснок будет подвержен болезням): оптимальная влажность — 50-80%.

Это важно: очень хорошая лежкость у луковиц с 3 кроющими чешуями.

Способы хранения чеснока дома

Косы. Можно плести из чеснока косы: оставляете ложный стебель и луковку, а листья удаляете. Чтобы изделие получилось прочное, вплетаете еще и шпагат. На конце косы делаете петлю.

Косичку можно повесить и в шкаф, и в кладовку, и в подвал. Главное, чтобы там было темно, прохладно, не слишком сыро.

В пучках. Многие считают, что это самый лучший способ хранение чеснока — в пучках (их еще называют вениками).

Оставьте стебли достаточно длинными, чтобы связать их вместе в этакую мини-метелку. Подвесить можно в коридоре — под самый потолок.

Хранение в сетках. В процессе хранения желательно проверять чеснок на наличие испорченных головок.

Плетеные корзины. Хранить лук и чеснок можно в плетеных из бересты корзинах в прохладном месте.

Хранение в стерилизованных банках. Чистый, не очищенный от чешуек, хорошо просушенный чеснок складывают в стеклянные банки (предварительно стерилизованные), пересыпая головки крупной солью.

Хранение в деревянных ящиках с солью. Вместо банок можно взять неглубокие деревянные ящики. Важно: соль использовать только крупную!

Хранение в полотняных мешочках. Некоторые хранят драгоценный продукт в полотняных мешочках. В зависимости от влажности воздуха, головки чеснока можно пересыпать луковой шелухой (низкая влажность) или прополоскать в концентрированном растворе поваренной соли (высокая влажность), после чего высушить, а уж потом складывать в мешочек. Такая обработка помогает защитить луковицы от вредителей и болезней.

Совет: храните чеснок отдельно от других овощей.

Возможные проблемы при хранении чеснока

Нередко, соблюдая все условия по уборке и хранению чеснока, мы замечаем плесень на луковицах или находим высохшие головки, или вдруг обнаруживаем, что чеснок пустил корни. Как этого избежать?

Плесень

Черная гниль или зеленая плесень появляются прежде всего на поврежденных или подмороженных луковицах. А уж если в помещении высокая температура и влажность, "зеленая чума" быстро захватывает все новые и новые головки.

Предотвратить такую проблему помогает сушка на солнце (прямые солнечные лучи губительны для грибов, плесени и бактерий): чеснок приобретает некоторый иммунитет, помогающий ему противостоять болезням.

Высыхание

Происходит, когда из чеснока испаряется влага. Окуните луковицы в растопленный парафин: образуется защитный слой, который задержит влагу внутри, станет защитой от болезней. Стебель в процессе дыхания выделяет углекислый газ, который будет накапливаться в луковице, уничтожая болезнетворные микроорганизмы.

Преждевременный рост корней

Чтобы избежать этой проблемы, многие хозяюшки перед закладкой на хранение "припаливают" донце. Ну а если чеснок уже пустил корни, то очистите зубки и поместите в подсолнечное масло. Доставать их можно по мере надобности, к тому же вы еще получите ароматное чесночное масло! Таким способом мы храним чеснок в холодильнике около 4 месяцев: масло — потрясающе вкусное, а чеснок в сыром виде меня не особенно впечатлил (но можно использовать для готовки).

Для хранения чеснока в масле понадобится:

стерильная тара (банка, бутылка с широким горлышком);

очищенные зубчики чеснока;

масло растительное: оливковое, подсолнечное, льняное.

Закладываем в тару чеснок, заливаем оливковым (или любым другим) маслом, укупориваем, ставим в холодильник.

Хранение чеснока в квартире

В квартире мы со всех сторон окружены отопительными и нагревательными приборами, но сохранить чеснок, с таким трудом добытый на даче, все-таки возможно. Выбирайте для него место подальше от батарей и каминов: подойдет прохладная кладовка, холодильник, неотапливаемый, но утепленный балкон (чтобы чеснок не подмерз).

Самый верный вариант не остаться зимой без чеснока — хранить его несколькими способами.