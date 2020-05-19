Пугающий диагноз — опущение матки: 6 вещей, которые должны знать женщины

Примерно одна из десяти женщин в течение жизни нуждается в хирургическом лечении из-за опущения какого-либо из органов малого таза, в то время как отдельные исследования свидетельствуют о том, что после удаления матки выпадение влагалища у женщин случается вплоть до 40% случаев. Гинеколог Юргис Витолс развенчивает самые распространенные с этим мифы.

Миф: это бывает только у женщин в возрасте



Этот миф — самый распространенный. Предположение, что опущение матки или стенок влагалища встречается только у женщин в возрасте, ошибочно. Разумеется, у женщин в менопаузе опущение встречается чаще, но с такой же вероятностью опущение матки или даже ее выпадение может случиться и у молодой женщины.

Миф: опущение матки — это заболевание

Опущение матки не является болезнью, а анатомическим изменением в органах, таким же как грыжа брюшной стенки, только в этом случае — это грыжа в малом тазу, выдавливающая матку наружу. Это функциональные изменения в организме, существенно ухудшающие качество жизни и влияющие на ежедневную активность женщины.

Миф: это результат тяжелой физической нагрузки

В настоящее время большое количество женщин на протяжении своей жизни сталкиваются с серьезной физической нагрузкой. В группе повышенного риска находятся женщины, занимающиеся поднятием тяжестей, когда необходимо повторное напряжение живота, а также в случаях, когда регулярно употребляются стероидные противовоспалительные средства.

Также появление пролапса (выпадения, опущения) может спровоцировать хроническое заболевание легких (бронхит, хроническое обструктивное заболевание легких), поэтому очень важно адекватное лечение таких заболеваний.

Если у женщины продолжительный кашель, живот находится в постоянном напряжении, что не может не повлиять на состояние области малого таза. По этой причине в группу риса включены и курильщицы.

Самыми значительными факторами риска являются беременность и роды, а также упомянутое выше курение, ожирение, сильное похудение, частые запоры. Это еще одна причина соблюдать сбалансированную диету — в рацион необходимо включать много клетчатки и употреблять достаточное количество жидкости.

Миф: кесарево сечение — спасение

Еще один миф, что опущение матки не затрагивает женщин, у которых не было вагинальных родов. Необходимо понимать, что беременность сама по себе уже создает растяжение и деформацию связок, что может привести к опущению.

Миф: это можно вылечить упражнениями

Чтобы снизить пролапс небольшой степени или снизить риск его появления, мышцы и связки, отвечающие за нахождение органов в правильном месте, необходимо укреплять, выполняя упражнения Кегеля. Однако они эффективны лишь в том случае, если начаты своевременно. Уже выраженное опущение никогда не сможет быть скорректировано упражнениями. Упражнения Кегеля рекомендуются женщинам в качестве профилактики, но их необходимо выполнять на протяжении долгого времени, один месяц не даст результата. Требуется несколько месяцев, чтобы говорить о каком-либо результате.

Миф: операция — это первый шаг

Операция необходима лишь в том случае, если физиотерапия не в состоянии помочь, а также у женщины жалобы или проблемы, объясняющиеся появлением опущения, например, запоры, боли в нижней части живота, ощущение давления во влагалище.

В лечении применяются два вида операций — классическая или вагинальная и лапароскопическая, что означает малоинвазивную хирургию. Минус вагинальной операции в том, что травмируется слизистая влагалища, а также, если удаляется матка, уменьшается длина (размер) влагалища. Риск повторного опущения также в разы больше.

В ходе лапароскопической операции у передней и/или задней стенки влагалища крепится сеточка, второй конец которой закрепляется таким образом, чтобы обеспечить правильное и естественное направление изгиба влагалища. Сеточка создает новый и прочный слой, укрепляющий стенки влагалища и удерживающий органы в их правильной позиции, формируя таким образом анатомически правильное расположение влагалища.

Лапароскопическая операция возможна для женщин любого возраста, особенно она рекомендуется для молодых и сексуально активных женщин. Если сохраняется матка, после операции женщина может забеременеть и роды будут осуществляться путем плановой операции кесарева сечения. Операция улучшает качество жизни женщины, не влияет на сексуальность, и даже наоборот — качество половой жизни улучшается.