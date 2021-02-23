Пять часто игнорируемых признаков рака

По словам специалистов, большинство людей часто игнорируют появляющиеся признаки рака, связывая их с неопасными состояниями. Об этом со ссылкой на британское издание Express пишет портал MedikForum.ru.
В случае ракового заболевания чем раньше обнаруживается опухоль, тем эффективнее оказывается терапия. Между тем, специалисты, опрошенные Express, рассказали, что часто признаками развития рака в организме становятся состояния, не вызывающие сильного дискомфорта или боли.
"Врачи называют пять неожиданных для многих людей и потому игнорируемых признаков возникающей опухоли", — информирует Express.
В список названных медиками признаков рака вошли:
- затруднения при глотании — один из возможных симптомов рака пищевода;
- отвисание век — такое происходит, когда опухоль в легких, развиваясь, начинает воздействовать на нервы;
- появление охриплости в голосе — это позволяет заподозрить рак гортани;
- вздутие живота — у женщин оно может указывать на рак яичников, кроме того, данным признаком проявляются рак печени или кишечника.
- цвет мочи — когда ее оттенок становится темно-коричневым, повышается вероятность развития рака поджелудочной железы, красным — вероятность рака почек, мочевого пузыря, простаты, апельсиново оранжевым — вероятность рака печени.
Специалисты призвали при появлении данных признаков обязательно обращаться к терапевтам для выявления истинных причин возникших изменений.