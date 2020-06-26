Пять опасных лекарств, которые есть почти в каждой аптечке

Медики назвали пять опасных лекарств. Первое место антирейтинга популярных, но опасных медикаментов, имеющихся почти в каждой домашней аптечке, заняли средства от изжоги. Подробнее рассказывает портал MedikForum.ru.

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Если в вашей аптечке есть средства от изжоги антациды, то вам стоит знать, что их использование нарушает всасывание витамина D и кальция организмом — таким образом, ослабляет кости, повышает вероятность остеопороза и снижает иммунитет.

Почти в каждой аптечке также можно найти обезболивающие препараты. Врач-терапевт Ирина Скороходова отметила, что популярный в это группе лекарств ибупрофен "сильно бьет по слизистой желудка". "Все нестероидные противовоспалительные препараты обладают негативным эффектом: последствия их частого употреблении могут быть очень серьезными, вплоть до желудочно-кишечных кровотечений. Привычный анальгин тоже таит в себе опасность, он угнетает иммунную систему", — предупредила медик.

Также нужно быть крайне осторожными, используя лекарства от давления — их прием их без консультации с врачом повышает риск инсульта. Но особенно опасным при проблемах с давлением является самовольное, без предписаний врача, использование аспирина. "При неконтролируемой гипертензии аспирин очень опасен: он в 8 раз увеличивает вероятность геморрагических инсультов", — предостерегают медработники.

Не рекомендуют они принимать без врачебных указаний и аптечные витамины, это чревато развитием аллергических реакций, интоксикации организма. Источником витаминов должна быть еда, подчеркивают медики.