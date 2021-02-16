Пять признаков инфаркта, о которых организм сигнализирует за несколько недель
Foto: Shutterstock

Исследование показало, что признаки инфаркта могут проявляться за несколько недель до самого события. Подробнее об этом рассказывает портал MedikForum.ru.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Инфаркты нередко заканчиваются смертельным исходом, потому что помощь к пострадавшим приходит слишком поздно. Между тем организм посылает предупреждающие сигналы за несколько дней или недель вперед.

Учеными были названы пять признаков инфаркта, проявляемых заранее за несколько недель. Для этого исследователи из Американского колледжа врачей опросили более 800 пациентов, переживших сердечный приступ, а также их родственников и медработников, участвовавших в лечении.

В результате было установлено, что пять проблем возникали у людей до инфаркта наиболее часто. Вот они:

  • боль в грудине,
  • затрудненное дыхание,
  • сердцебиение,
  • внезапно пониженное артериальное давление и состояние дурноты,
  • другие жалобы: тошнота, боль в животе или спине.

Эти признаки не обязательно бывают предвестниками сердечного приступа. Тем не менее, любой, кто замечает их, должен обратиться к врачу и получить разъяснения по поводу своих жалоб, констатировали авторы проекта.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Здоровье
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Hовости недвижимости

Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!
Элегантная новинка на улице Кр.Барона: квартиры с видом на Верманский сад
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne