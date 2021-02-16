Пять признаков инфаркта, о которых организм сигнализирует за несколько недель

Исследование показало, что признаки инфаркта могут проявляться за несколько недель до самого события. Подробнее об этом рассказывает портал MedikForum.ru.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Инфаркты нередко заканчиваются смертельным исходом, потому что помощь к пострадавшим приходит слишком поздно. Между тем организм посылает предупреждающие сигналы за несколько дней или недель вперед.

Учеными были названы пять признаков инфаркта, проявляемых заранее за несколько недель. Для этого исследователи из Американского колледжа врачей опросили более 800 пациентов, переживших сердечный приступ, а также их родственников и медработников, участвовавших в лечении.

В результате было установлено, что пять проблем возникали у людей до инфаркта наиболее часто. Вот они:

боль в грудине,

затрудненное дыхание,

сердцебиение,

внезапно пониженное артериальное давление и состояние дурноты,

другие жалобы: тошнота, боль в животе или спине.

Эти признаки не обязательно бывают предвестниками сердечного приступа. Тем не менее, любой, кто замечает их, должен обратиться к врачу и получить разъяснения по поводу своих жалоб, констатировали авторы проекта.