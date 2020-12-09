Пять способов защитить себя от заболеваний мочевыводящих путей

Инфекции мочевыводящих путей — одно из наиболее распространенных бактериальных заболеваний, оказывающее влияние на людей разного возраста во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, с ним сталкивалась каждая вторая женщина. Что делать, чтобы избежать воспаления половых путей, и как лечиться в случае заболевания, рассказывает фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга.

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Основные симптомы



Характерным симптомом воспаления мочевыводящих путей являются сильные, непрерывные и постоянные позывы к мочеиспусканию. При мочеиспускании выделяется незначительное количество мочи, поэтому возникает жжение и неприятное ощущение, способное привести даже к острым болям, а также регулярное чувство давления в нижней части живота.

Если не начать лечение при появлении первых симптомов, то состояние может ухудшиться и к симптомам добавится лихорадка, а также появится примесь крови в моче. В таких случаях необходимо срочно обратиться за помощью к врачу.

В свою очередь, если воспаления мочевыводящих путей бывают регулярно, то рекомендуется сделать анализ крови на сексуально-трансмиссивные заболевания (СТЗ), которые являются одной из наиболее распространенных причин воспаления мочевыводящих путей.

Фармацевт объяснила, что заболевания мочевыводящих путей часто бывают и у детей. Симптоматика у маленьких детей невыраженная, ее трудно установить, а у детей постарше обычно бывает болезненное мочеиспускание, они становятся раздражительными, недовольными, а также жалуются на боль в конце мочеиспускания.

Как защитить себя

1. Заботься об интимной зоне и выбирай соответствующее нижнее белье

Фармацевт советует должным образом заботиться о чистоте интимной зоны, пользуясь специальными моющими средствами (мылом или пеной), которые можно купить в аптеке. У обычного мыла слишком щелочная среда для интимной зоны, уровень pH у него выше, чем необходимо для интимной зоны, поэтому мыло может ослабить естественную защиту тела и сделать его менее защищенным от возможных инфекций и раздражений.

В повседневной жизни важно носить нижнее белье из натуральных материалов, например, хлопка. В синтетическом нижнем белье больше вероятность вспотеть, что способствует развитию неблагоприятной микрофлоры в женских половых органах. Это в свою очередь может спровоцировать возникновение бактериальных воспалений, молочного грибка и других болезней.

2. В день выпивай по крайней мере 2 литра воды

Людям, не имеющим хронических болезней сердца и почек, в день следовало бы выпивать в среднем два литра воды, чтобы обеспечить нормальную среду и постоянный отток мочи в организме, что будет препятствовать размножению бактерий.

3. Одевайся тепло и в соответствии с погодой

Ноги и спина всегда должны быть в тепле. Чаще всего выбором одежды не по погоде грешат женщины, у которых наиболее высока вероятность развития инфекции мочевыводящих путей. Что бы ни было в моде во время осенне-зимнего сезона – важно быть тепло одетым, а короткую юбку, тонкие колготки и курточки, не прикрывающие поясницу, лучше поберечь до наступления теплой погоды.

4. Прием с пищей полезных бактерий

Для поддержания нормальной слизистой оболочки мочевыводящих путей, в повседневный рацион рекомендуется включить кефир, йогурт и другие ферментированные продукты, содержащие полезные бактерии или лактобактерии и бифидобактерии. Они усиливают защитные способности слизистых оболочек при соприкосновении с нежелательными бактериями, способными вызывать инфекции мочевыводящих путей. В дополнение к этому рекомендуется принимать витамин С, препятствующий росту вредных бактерий в организме, а также снижающий возможность повторного развития инфекции. Здоровому человеку в день необходимо 100 мг витамина С, что можно получить как с помощью разных пищевых добавок, так и в виде фруктов и овощей – апельсинов, грейпфрутов, лимонов, капусты, паприки и шпината.

5. Сбалансированный режим труда и отдыха

Продолжительный стресс и усталость являются одной из наиболее распространенных причин возникновения инфекций. Поэтому, особенно в темное время года, важно заботиться о своем самочувствии и найти занятия, которые позволят забыть о повседневных заботах и преумножить позитивные эмоции, а также помнить о регулярной физической нагрузке, полноценном сне, а также о свежем воздухе.

Методы лечения

Фармацевт отмечает, что начинать лечение необходимо с появлением первых симптомов. Чтобы поспособствовать выздоровлению мочевого пузыря, в день рекомендуется выпивать два литра жидкости, что не только смоет бактерии, но и разбавит мочу, чтобы она меньше раздражала мочевой пузырь.

Рекомендуется также пить травяные чаи, обладающие противовоспалительным, спазмолитическим и мочегонным действием – чай из толокнянки, татарника колючего, березовых почек, исландского мха. Он не только предотвратит размножение бактерий, но и уменьшит воспаление, будет способствовать восстановлению слизистой оболочки мочевыводящих путей.

В свою очередь во время болезни следует отказаться от употребления кофе, алкоголя, газированных напитков, острых блюд. Шипучие и содержащие кофеин напитки раздражают мочевой пузырь и могут обострить и так повышенную потребность в частом мочеиспускании.

В аптеках можно также купить разные пищевые добавки, в состав которых входят клюква, брусника, толокнянка или ромашка, однако перед покупкой рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Если какой-то из лечебных чаев бывает трудно выпить из-за его специфического вкуса, то в аптеке можно купить капсулы, в составе которых имеются экстракты тех же растений, что и в чае.

В зависимости от тяжести инфекции, лекарства необходимо принимать от 3 до 14 дней. Хотя симптомы болезни обычно пропадают уже через пару дней, прерывать лечение не рекомендуется, ведь инфекция не будет излечена полностью. Обычно, при соблюдении указаний врача, инфекции мочевыводящей системы проходят без осложнений.

Важно полностью вылечить острое воспаление, чтобы оно не перешло в хроническую форму. Тогда приема лечебных чаев будет недостаточно и придется пить назначенные семейным врачом антибиотики.