Рак кишечника: симптомы, которые нельзя игнорировать

Медработники организации Cancer Research UK (Великобритания) перечислили признаки, предупреждающие о развитии рака желудка — заболевания, характеризуемого образованием злокачественной опухоли в любой части органа, включая стенку. Подробнее рассказывает портал MedikForum.ru.

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Предупреждающим признаком рака желудка может быть продолжающаяся диспепсия — состояние, сопровождаемое разнообразным дискомфортом в верхней части живота. Обычно этим термином, обозначают продолжающееся несварение желудка: данное состояние сопровождается неприятными ощущениями, дискомфортом в верхней части живота.

Специалисты назвали следующие симптомы диспепсии:

боль в животе и быстрое чувство сытости, возникающие после еды;

чувство тяжести после принятия пищи, которое длится дольше, чем следовало бы;

жжение в верхней части живота, между нижней частью грудины и пупком;

вздутие в верхней части живота из-за скопления газов;

тошнота.

Медики отмечают, что эти же симптомы могут возникать из-за несварения, а не раковой опухоли. Причинами несварения обычно становятся переедание или слишком быстрое поедание пищи, очень жирная или острая еда, обилие кофеина и алкоголя, курение, стресс, прием некоторых лекарств (например, антибиотиков).

"Легкое несварение желудка не является поводом для беспокойства. Обратиться к врачу нужно в том случае, если дискомфорт сохраняется более двух недель", — рассказали онкологи изданию Express.

Помимо продолжающейся диспепсии, предупреждающими признаками рака желудка могут стать другие нарушения.

Дисфагия. Возникают трудности с глотанием пищи, может ощущаться боль, жжение, возникает чувство застрявшего в горле или в пищеводе куска.

Похудение. Вес теряется, хотя человек не меняет свой рацион, не увеличивает свою физическую активность.

Чувство усталости и одышка. Их возникновение специалисты объясняют внутренним кровотечением, вызванным раком желудка.

Темные фекалии. Их цвет меняется также из-за внутреннего кровотечения. Стул может стать очень темным, почти черным.

Внезапное ухудшение самочувствия с рвотой. Это происходит, когда аномальные опухолевые клетки, размножившись, вызывают закупорку желудка. В рвоте может присутствовать кровь.

Говоря о симптомах, которыми может проявляться колоректальный рак, эксперты выделили два — это скопление газов и возникающее после приема пищи чувство тяжести. "Ощущения повышенного газообразования и дискомфорта в животе хорошо знакомы многим из нас. Действительно, они часто сопровождают работу пищеварительной системы. Однако постоянное чувство распирания или тяжести в животе независимо от того, что и сколько вы съели, — это тревожный сигнал, игнорировать который не следует".

Медики напоминают, что своевременное обнаружение злокачественной опухоли делает ее лечение особенно эффективным и повышает шансы заболевшего человека на выживание.