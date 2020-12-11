Рак кишечника: симптомы, которые нельзя игнорировать

Медработники организации Cancer Research UK (Великобритания) перечислили признаки, предупреждающие о развитии рака желудка — заболевания, характеризуемого образованием злокачественной опухоли в любой части органа, включая стенку. Подробнее рассказывает портал MedikForum.ru.
Предупреждающим признаком рака желудка может быть продолжающаяся диспепсия — состояние, сопровождаемое разнообразным дискомфортом в верхней части живота. Обычно этим термином, обозначают продолжающееся несварение желудка: данное состояние сопровождается неприятными ощущениями, дискомфортом в верхней части живота.
Специалисты назвали следующие симптомы диспепсии:
- боль в животе и быстрое чувство сытости, возникающие после еды;
- чувство тяжести после принятия пищи, которое длится дольше, чем следовало бы;
- жжение в верхней части живота, между нижней частью грудины и пупком;
- вздутие в верхней части живота из-за скопления газов;
- тошнота.
Медики отмечают, что эти же симптомы могут возникать из-за несварения, а не раковой опухоли. Причинами несварения обычно становятся переедание или слишком быстрое поедание пищи, очень жирная или острая еда, обилие кофеина и алкоголя, курение, стресс, прием некоторых лекарств (например, антибиотиков).
"Легкое несварение желудка не является поводом для беспокойства. Обратиться к врачу нужно в том случае, если дискомфорт сохраняется более двух недель", — рассказали онкологи изданию Express.
Помимо продолжающейся диспепсии, предупреждающими признаками рака желудка могут стать другие нарушения.
Дисфагия. Возникают трудности с глотанием пищи, может ощущаться боль, жжение, возникает чувство застрявшего в горле или в пищеводе куска.
Похудение. Вес теряется, хотя человек не меняет свой рацион, не увеличивает свою физическую активность.
Чувство усталости и одышка. Их возникновение специалисты объясняют внутренним кровотечением, вызванным раком желудка.
Темные фекалии. Их цвет меняется также из-за внутреннего кровотечения. Стул может стать очень темным, почти черным.
Внезапное ухудшение самочувствия с рвотой. Это происходит, когда аномальные опухолевые клетки, размножившись, вызывают закупорку желудка. В рвоте может присутствовать кровь.
Говоря о симптомах, которыми может проявляться колоректальный рак, эксперты выделили два — это скопление газов и возникающее после приема пищи чувство тяжести. "Ощущения повышенного газообразования и дискомфорта в животе хорошо знакомы многим из нас. Действительно, они часто сопровождают работу пищеварительной системы. Однако постоянное чувство распирания или тяжести в животе независимо от того, что и сколько вы съели, — это тревожный сигнал, игнорировать который не следует".
Медики напоминают, что своевременное обнаружение злокачественной опухоли делает ее лечение особенно эффективным и повышает шансы заболевшего человека на выживание.