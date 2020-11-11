Рак легких можно определить по глазам
Foto: Alexandru Zdrobău / cc

Ученый из Великобритании рассказал, как определить по глазам развивающийся в организме рак легких — для этого, по его словам, нужно оценить форму глазного века, пишет портал MedikForum.ru.

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Профессор Георг Сантис (госпиталь Лондон Бридж) сообщил изданию Express, как по глазам человека можно определить рак легких. Одним из признаков злокачественного процесса, по его словам, является опущенное веко.

Ученый пояснил, что опухоль, возникающая и растущая в легких, может провоцировать появление неврологических симптомов, обусловленных тем, что прогрессирующее новообразование начинает сдавливать нервы. Среди последствий такого сдавливания — опущение верхнего века.

Сантис уточнил, что птоз верхнего века не обязательно означает развитие рака, его могут вызывать и другие факторы — например, длительное ношение линз.

Тем не менее, профессор рекомендует: "Если вы заметили, что ваше веко необычно опущено, следует обязательно поговорить с врачом".

Среди других маркеров рака легких исследователь выделил непрекращающийся кашель, затрудненное, болезненное дыхание.

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DELFI Woman

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