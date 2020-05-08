Рак поджелудочной железы. Ощущение простуды и другие предупреждающие сигналы

Предупреждающим сигналом развития рака поджелудочной железы могут быть симптомы, вызывающие у человека ощущение простуды. Об этом рассказали онкологи из организации Cancer Research UK (Великобритания).

Как сообщает MedikForum.ru, рак поджелудочной железы вызывается анормальным неконтролируемым ростом клеток в железе, являющейся частью пищеварительной системы. Как и в случае других видов рака, успех его лечения во многом зависит от стадии и распространения. Особое коварство этого типа рака в том, что заметить сигналы организма, говорящие о его развитии, на раннем этапе крайне сложно.

По данным Cancer Research UK, когда симптомы рака поджелудочной железы появляются, они часто оказываются неспецифичными. Одним из примеров таких сигналов является возникающее ощущение простуды — время от времени могут чувствоваться повышение температуры, озноб, дрожь, общее недомогание. Онкологи поясняют, что такое состояние может быть обусловлено воспалением, развивающемся в железе.

Среди других предупреждающих сигналов этого типа рака могут наблюдаться проблемы с кожей:

зуд, обострение высыпаний,

изменения работы кишечника: запоры чередуются с диареей, меняет вид каловых масс,

диспепсия: тупая боль в верхней части живота, часто в положении лежа,

слишком быстрое насыщение едой,

потемнение мочи, которая может стать оранжевой,

тошнота.

"Важно помнить, что эти симптомы могут быть вызваны разными состояниями, не обязательно опухолью. Но если они начинаются внезапно и их невозможно объяснить, следует обратиться к врачу", — заявили медики.

Онкологи добавили, что истинные причины, вызывающие развитие рака поджелудочной железы, не до конца понятны ученым, — но известно, что одним из самых серьезных факторов риска является курение. С его влиянием связан почти каждый третий случай рака поджелудочной железы.