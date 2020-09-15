Распространенные мифы об иммунитете и советы по его укреплению

С наступлением осени вновь приобретает актуальность проблема простуды и вирусов. Это более напряженный период как для детей и подростков, так и для взрослых — больше стресса, больше нагрузки, больше времени проводится в помещениях, что может ослаблять иммунитет. Пожилые люди также должны быть более внимательными, чтобы не заболеть и не подхватить какой-нибудь вирус. Как лучше укрепить иммунитет и по возможности оградить себя от заболеваний? Советами делятся семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Основные принципы укрепления иммунитета одинаковы для всех времен года и включают в себя сбалансированное питание, полноценный сон и занятия физкультурой на свежем воздухе. Тем не менее, с наступлением прохладной, влажной погоды и повышением уровня стресса и повседневной нагрузки мы обычно гораздо сильнее ощущаем, что естественные защитные функции нашего организма ослабевают.

Для укрепления иммунитета важен витамин C. Поэтому в эту пору желательно есть много свежих фруктов (особенно много витамина C в киви, цитрусовых, клюкве, облепихе), а также овощи — сладкий перец, капусту. Также можно пить различные травяные чаи.

Может ли помочь закаливание

Для того чтобы закалиться, рекомендуется осенью не начинать слишком рано кутаться, а вместо этого тренировать терморегуляцию организма и учить его согреваться. Одеваться нужно так, чтобы не мерзнуть, но в то же время и не перегреться.

Закаляться можно также, принимая холодный душ или купаясь в холодной воде. Но приучать организм к холоду нужно постепенно, например, купаться, когда вода в водоемах постепенно понижается. Такая же методика относится и к холодному душу: каждый раз температуру нужно немного понижать, но не сразу слишком сильно. Телу нужно дать возможность привыкнуть, приспособиться и закалиться.

Иммунитет и стресс

Начало осени у многих бывает более загруженным и напряженным. Родители должны уделять больше внимания детям, которые отправляются в школу или детский сад, дети могут больше болеть, им могут больше задавать на дом, может также возрасти нагрузка на работе. Все это может вызывать стресс и усталость. В то же время психоэмоциональное состояние способно влиять на наш иммунитет, поэтому нужно стараться сохранять хорошее настроение и по возможности устранять источники стресса. Если же это невозможно, рекомендуется посетить психолога или психотерапевта, либо проконсультироваться с семейным врачом или фармацевтом, начать прием успокоительных медикаментов. Очень важно регулярно выделять время на отдых, лучше — на свежем воздухе. Для уменьшения уровня стресса также важен полноценный сон.

Иммунитет у детей

Для укрепления иммунитета у детей необходимо соблюдать все те же условия, что и у взрослых. Нужно понимать, что у детей болезнь — это нормальная составляющая в работе иммунной системы, поясняет врач. Приблизительно до двухлетнего возраста ребенка защищают антитела, полученные от матери. Когда же малыш начинает ходить в садик, вокруг него появляется много разных вирусов, при этом иммунная система ребенка еще не созрела полностью, из-за чего дети дошкольного возраста обычно чаще болеют.

Укрепление иммунитета у пожилых людей

Пожилые люди должны принимать те же меры по укреплению иммунитета, что и люди других возрастов. При этом нужно учитывать, что у пожилых людей часто бывают различные хронические заболевания, так что укреплять иммунитет для них особенно важно. Делать это нужно очень постепенно, желательно также проконсультироваться с семейным врачом. Кроме того, пожилым людям нужно по возможности избегать мест, где есть особенно большая вероятность получить различные вирусы: общественного транспорта, различных публичных мест, посещаемых большим количеством людей, и других.

Наиболее распространенные мифы об иммунитете

Иммунная система неизменна. Это неправда, так как в течение жизни иммунная система меняется и зависит от различных факторов.

Прививки ослабляют иммунитет. Это неправда — на самом деле вакцинация укрепляет иммунную систему, вырабатывая в организме антитела к определенному вирусу, и, когда организм с ним сталкивается, этот вирус уже не столь опасен.

Чем больше человек употребляет пищевых добавок и витаминов, тем крепче его иммунитет. Это неправда, поскольку прием чрезмерного количества пищевых добавок может принести больше вреда, чем пользы. Перед их приемом нужно проконсультироваться с врачом или фармацевтом, пищевые добавки нежелательно принимать, если в этом нет необходимости.

Основные меры по укреплению иммунитета в сезон вирусов:

сбалансированное, здоровое питание;

занятия физкультурой, желательно — на свежем воздухе, ежедневно не менее 1 часа;

полноценный сон;

закаливание;

мытье, гигиена рук;

прием витамина D;

вакцинация от гриппа.

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня напоминает, что в сезон вирусов и простуды особенно важно подумать не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Поэтому, если вы простудились, не ходите на работу, а оставайтесь дома, пока не поправитесь. Несколько дней отдыха определенно будут способствовать выздоровлению. Детей с признаками простуды нельзя пускать в детский сад или в школу, так как это не только мешает им поправиться, но и создает угрозу для других.

Если вы длительное время находитесь в помещении, не забывайте о регулярном проветривании — свежий воздух очень важен для нашего здоровья! Так же, как и сон. Поэтому обратите внимание на качество своего сна и помогите организму отдохнуть, восстановиться.

Осень — это также время сбора урожая местных овощей и фруктов, которые станут полезным дополнением к повседневному рациону. Они помогут обеспечить организм нужными витаминами, микроэлементами, клетчаткой. Если вы чувствуете, что в повседневной жизни вам на хватает энергии, рекомендуется дополнительно принимать витамины D и C, а также рыбий жир. Укрепить иммунитет помогут также цинк и селен. Перед тем, как начать принимать пищевые добавки, проконсультируйтесь с врачом или попросите фармацевта порекомендовать наиболее подходящее для вас средство.

Не забывайте также о таких традиционных средствах укрепления иммунитета, как чеснок, мед, имбирь, фрукты и ягоды с высоким содержанием витамина C. Они непременно помогут укрепить организм.