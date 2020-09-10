Распространенные ошибки в уходе за зубами в разном возрасте

Здоровые зубы, десны и красивая улыбка влияют не только на здоровье, но также на самооценку и качество жизни. В каждом возрасте существуют свои тонкости ухода за зубами. В чем они состоят и как избежать проблем, объясняет фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как только прорезался первый зуб, появляется и угроза кариеса, поэтому родителям необходимо обратить внимание на уход за детскими зубами, как только они прорежутся. Если за зубами ребенка не ухаживают, то он попадает к зубному врачу с острой зубной болью, а иногда зубы, прорезавшиеся первыми, могут нагноиться, и их необходимо вырывать.

Особое внимание надо уделять детям до 3-летнего возраста, ведь в это время может появиться бутылочный кариес, который может возникнуть по нескольким причинам. Например, он может появиться из-за того, что зубы не чистят между приемами пищи, или перед сном дают молочную смесь в бутылочке, а потом не чистят зубки. Иногда родители не особо беспокоятся из-за того, что у ребенка появился бутылочный кариес, думая, что это не повлияет на настоящие зубы, однако это ошибочное мнение. Молочные зубы выполняют определенную функцию — они необходимы для еды и правильного формирования речи, кроме того, молочные зубы обеспечивают место для постоянных зубов. Однако если эти важные для ребенка зубы будут в плохом состоянии, то существует риск, что и постоянные зубы затем вырастут уже поврежденными. К тому же любой поврежденный зуб создает риск инфекций.

Чтобы у ребенка не образовался бутылочный кариес, необходимо обеспечить регулярную и правильную чистку зубов. Если все же имеется склонность к образованию кариеса, рекомендуется использование таблеток с содержанием фтора. Они укрепят эмаль и будут препятствовать развитию микроорганизмов на поверхности зуба, таким образом предотвращая возникновение повреждения зубов. Таблетки с фтором рекомендуется употреблять и для профилактики. В свою очередь посещение зубного врача или зубного гигиениста, когда прорежутся первые зубы или после достижения годовалого возраста, является обязательным.

Родителям следует обратить внимание на состав детской зубной пасты — важно, чтобы в ней содержался фтор. Кроме того, для детей надо выбирать детские зубные пасты. Доступные на рынке зубные пасты для возраста от 6 месяцев до 2 лет содержат в среднем 500 ppm фторида, однако для возраста 2-6 лет среднее содержание фтора составляет 1000 ppm, а для возраста старше 6 лет, когда уже появляются постоянные зубы, рекомендуются зубные пасты с содержанием фторидов 1500 ppm.

Подростки — отсутствие мотивации

Зубы надо чистить от двух до трех минут два раза в день — утром после завтрака и вечером перед сном, однако у подростков не всегда бывает на это время и желание. Электрическая зубная щетка может служить для подростков дополнительной мотивацией, чтобы больше заботиться о здоровье своего рта и зубов. Существует ошибочное представление, что электрическая зубная щетка выполнит все работу вместо человека, однако это не так — все равно надо совершать движения для чистки, и результат будет одинаковым. Электрическая зубная щетка может показаться подросткам более интересной в использовании, особенно модели, для которых специально разработано приложение в телефоне, вдохновляющее чистить зубы дольше и более тщательно.

Известно, что почти никто из подростков не растет без сладкого и фастфуда, но все же в течение дня следовало бы избегать лакомств, ведь тогда у имеющихся во рту микробов будет сырье для „производства" кислоты, способствующей образованию дырок в зубах. Важно также и полноценное питание, ведь надо получать все вещества, необходимые для растущего организма и здоровья зубов — клетчатку, жиры, углеводы, белки, минеральные вещества и витамины.

Взрослые — ошибки в повседневном уходе за зубами

Взрослые чистят зубы регулярно, однако по-прежнему допускают некоторые ошибки в повседневном уходе за зубами. Наиболее распространенными из них являются неправильная техника чистки зубов и неправильное использование зубной нити. Обязательно надо чистить и язык, ведь на нем находится множество бактерий. Язык можно чистить зубной щеткой или специальным скребком для языка, непрерывным движением в направлении от корня языка к кончику языка. Необходимо также пользоваться зубной нитью, которая является неотъемлемой составляющей гигиены полости рта как зубная щетка и паста. Она вычищает налет между зубами и, если делать это правильно, улучшает гигиену ротовой полости.

Зубная нить может быть со вкусом, вощеная, не вощеная, с фтором, но доступны и без каких-либо вкусов и дополнительных веществ. Можно купить также зубную ленту, которая в отличие от нити плоская, скользящая, шелковистая, предназначена больше для труднодоступных мест, например, для зубов со слишком плотными межзубными промежутками. В свою очередь для зубов с брекетами и мостами, а также в случаях, когда десны отступают, подойдет предназначенная специально для этого нить. В аптеках доступен широкий выбор зубных нитей, поэтому, чтобы найти наиболее подходящую для себя, рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом.

Сениоры — правильный уход за зубными протезами

Чистка зубов для сениоров не отличается от чистки зубов в предыдущем возрасте, однако, если имеются протезы, то уходу за полостью рта следует уделять усиленное внимание. Например, следствием плохо вычищенных протезов может быть неприятный запах изо рта, воспаленные десны, дискомфорт и окрашивание протезов.

Протезы можно чистить мягкой щеткой и использовать таблетки для очистки протезов, обладающие антибактериальным и дезинфицирующим действием. Это помогает предотвратить образование налета и воспалений, а также устраняет окрашивание, вызываемое чаем, кофе и никотином. Чтобы не возникало воспаления слизистых оболочек, рекомендуется соблюдать гигиену ротовой полости. Если все же слизистая была повреждена, рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом, чтобы выбрать наиболее подходящий гель или мазь для рта, которые помогут исцелить повреждения. В свою очередь рутина чистки несъемных зубных протезов остается неизменной — два раза в день с помощью мягкой зубной щетки и пасты, стараясь с помощью щетки добраться до всех поверхностей протеза.

Чтобы в повседневной жизни не вызывало беспокойства выпадение протезов, для фиксации протезов необходимо пользоваться кремом для зубных протезов. Они обладают разным вкусом, создающим ощущение свежести во рту и обеспечивающим приятное дыхание, а также защитят от проникновения еды в пространство между зубами. Пользоваться им просто — прежде чем поместить протезы в рот, на них надо нанести небольшое количество фиксирующего крема. Если фиксирующего крема будет очень много, он может вытечь, не обеспечив достаточную фиксацию. Для каждого количество наносимого фиксирующего крема может отличаться, поэтому установить необходимое для себя можно будет уже после первых раз использования. Чтобы найти самый подходящий для себя — рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом.