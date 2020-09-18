Разбираемся, нужно ли при простуде парить ноги, есть чеснок и дышать над картошкой

Растереть спиртом, попарить ноги и съесть лук — вот лишь некоторые методы, в основном позаимствованные у старших поколений, которые применяют в семьях в случае простуды и высокой температуры. Фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга отмечает, что лечение народными средствами, предпринятое в самом начале заболевания, может облегчить болезнь, однако не излечит ее полностью. Какие пять "народных способов" являются самыми популярными и что для борьбы с простудой и температурой рекомендует фармацевт?

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Спирт для снятия температуры



Этот метод известен с давних пор, однако в наши дни получил противоречивую оценку, — часть врачей его поддерживает, а часть выступает категорически против. В основном его применяют, чтобы на несколько градусов понизить температуру тела ребенка, растирая отдельные части тела 10-20% раствором спирта.

Если семья выбирает применение этого метода, то фармацевт Зане Мелберга напоминает, что таким образом спирт может через кожу проникнуть в организм, что может привести к интоксикации детского организма. Следует помнить также, что делать это можно только если ребенок достиг по крайней мере 3-летнего возраста, но и тогда следует быть осторожными, чтобы не "сжечь" нежную кожу ребенка. Фармацевт напоминает также, что спирт должен быть теплым и что растирать следует места, в которых проходят крупные кровеносные сосуды, — подмышки, предплечья, внутреннюю поверхность бедра, лодыжки. После растирания ребенка нельзя тепло укутывать, чтобы температура не поднялась еще выше, — надо позволить спирту испариться.

В случае высокой температуры, если она сопровождается потением и ломотой в костях, болью в груди, мышечными болями, затянувшимся кашлем (дольше 2 недель), необходимо проконсультироваться с врачом. Вызванный простудой сухой кашель обычно не длится дольше недели, поэтому важно проконсультироваться с врачом, если сухой кашель затянулся или продолжается после того, как остальные симптомы простуды утихли.

Парить ноги в горячей воде от насморка

Один из классических народных методов — попарить ног в горячей воде, с добавлением горчицы или горчичного порошка. Прекращать парить ноги надо в тот момент, когда они покраснели. Затем надо надеть на ноги шерстяные носки и укутаться одеялом. Правда, эту процедуру нельзя проводить при повышенной температуре тела. Фармацевт подчеркнула также, что этот метод по усмотрению семьи можно применять для профилактики, как только появились первые симптомы простуды. Однако если простуда прогрессирует, то парение ног в горячей воде уже не поможет.

Для облегчения насморка в аптеках доступны распыляемые аэрозоли с морской водой, которые увлажнят слизистую носа и очистят дыхательные пути. Можно воспользоваться также мазью и каплями для носа, содержащими экстракты и масла лекарственных растений. Если нос сильно заложен, то для снятия отека можно воспользоваться каплями или аэрозолями для носа с содержанием ксилометазолина или оксиметазолина. Кроме того, доступны медикаменты и пищевые добавки с содержанием даров природы — в виде капель, сиропа, таблеток и капсул, которые подходят как взрослым, так и детям.

Лук или чеснок от простуды

Когда начинается насморк, когда чувствуешь, что вот-вот начнется простуда, излюбленным приемом является использование лука или чеснока. Разрезав их пополам, можно вдыхать эфирные масла, однако следует иметь в виду, что одного раза будет недостаточно, надо продолжать эту процедуру 3-4 раза в день. Между тем для детей родители могут изготовить ожерелье из очищенного чеснока, запах которого поможет облегчить симптомы простуды у ребенка. Зане Мелберга подчеркивает — нельзя закапывать в нос луковый сок или засовывать в нос зубчики чеснока, потому что это будет еще сильнее раздражать воспаленную слизистую оболочку. Лук принято использовать также и в борьбе с кашлем, мелко нарезав его и перемешав с чайной ложкой меда, съедая его сразу, как только полученная масса пустит сок. Фармацевт отмечает, что если в бронхах имеется серьезное воспаление и выделяется много слизи, то лук, чеснок и другие народные методы не помогут, и следует обратиться к врачу.

З.Мелберга рекомендует для предотвращения простуды и температуры использовать сочетание медикаментов и природных средств, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом. Уже при первых заметных признаках простуды рекомендуется пить много жидкости, по крайней мере 2-3 литра в день. Особенно рекомендуются травяные чаи, которые борются с симптомами простуды: чай из чабреца, плодов шиповника, листьев малины, тысячелистника и липового цвета. К горячему травяному чаю советуют добавить имбирь, мед и лимон, а также варенье из черной смородины. Дополнительно рекомендуется принимать витамин С, который может помочь в процессе выздоровления.

Отварной картофель от воспаления в горле

Известно, что от воспаления в горле может помочь горячий компресс. Самый популярный — компресс из отварной картошки в мундире, когда картофель разминают и кладут в тканевый мешочек (или заворачивают в ткань, чтобы картошка не обжигала) и прикладывают к горлу. Такой компресс согревает горло и способствует более быстрому выздоровлению, однако фармацевт напомнила, что его нельзя использовать при высокой температуре, к тому же его нельзя прикладывать в районе щитовидной железы. Важно помнить, что лишь один из способов лечения, однако, если за пару дней не стало лучше, следовало бы проконсультироваться с фармацевтом в аптеке или отправиться к врачу.

Успокоить боль в горле и кашель можно с помощью специальных безрецептурных сосательных таблеток, в состав которых входят активные вещества, уменьшающие воспаление и боль. Их можно использовать и в антисептических целях. Чтобы активные вещества подействовали, важно помнить — необходимо выдерживать интервал между приемом лекарств и едой (не рекомендуется есть и пить в течение 10-15 минут после приема лекарства).

Паровые ингаляции для очищения дыхательных путей

Самым простым народным способом для очищения дыхательных путей от вирусов простуды являются паровые ингаляции. Для них необходима чистая только что закипевшая вода, к которой можно добавить также несколько капель экстракта хвои или эвкалипта. Для дополнительного эффекта для ингаляций обычно используют горячий ромашковый чай или воду, оставшуюся после варки картофеля. Надо налить в емкость горячую воду, накрыть себя с головой полотенцем и минут 10 дышать над паром. Фармацевт напоминает, что следует быть осторожным, чтобы водяной пар не был слишком горячим, и чтобы не обжечь лицо или нос. Особенно осторожными должны быть родители детей, ведь у них слишком велик риск получения ожога. Фармацевт отметила, что сейчас в аптеках доступны различные ингаляторы, которые можно безопасно использовать для снижения симптомов заболеваний дыхательных путей. Они помогают получить лекарство и увлажнить дыхательные пути, преобразуя в пар лекарства и жидкости. Они работают очень тихо и легко, поэтому проводить ингаляцию можно и тогда, когда ребенок спит.

Для борьбы с кашлем можно использовать исландский мох — он смягчает сухой кашель. Для размягчения мокроты можно использовать натуральные экстракты — плюща или подорожника. Дополнительно надо пить много воды, чтобы способствовать выведению мокроты из дыхательных путей. Если простуда сопровождается температурой и головной болью, можно выбрать горячий напиток с веществами, борющимися с простудой. По поводу конкретных средств следует проконсультироваться с фармацевтом.