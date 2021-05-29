Развенчиваем типичные мифы о загаре — эта информация может уберечь вас от рака кожи

Мой самый популярный информационный ресурс — прогноз погоды. Я жду лета, с унынием созерцая дождь за окном и неутешительные +14 градусов. До знакомства в группе "Про Жить" c Мариной Буровой у меня в голове были все типичные "мифы" о загаре и его последствиях. Только через ее личный опыт я поняла, насколько они небезопасны для кожи.

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История Марины начинается, как и у всех участников группы, с невозможности поверить, что рак, а в этом случае рак кожи, меланома, может случиться в ее жизни.

Она — красивая, умная, образованная, мама троих детей, без вредных привычек и пристрастий, без случаев рака кожи в семье. У нее бледная кожа, склонная к веснушкам, с большим количеством родинок, как и у почти всех, живущих в Латвии.

На бедре, в плохо просматриваемом месте, появилось розовое пятнышко, плотное, с небольшими узелками на ощупь, которое разрасталось и немного беспокоило при контакте с бельем. Марина решила проконсультироваться с дерматологом на предмет удаления пятна для комфорта и эстетики. Как разовьется история этого пятна, не склонная к драматизму Марина, не могла помыслить.

Новообразование удалили, отправили на гистологическое исследование, результат гистологии ее потряс — безпигментная меланома, вторая стадия.

В 2015 году, когда ей поставили диагноз, информации о меланоме, лечении заболевания в интернете было мало, в больницах не было сопровождающих пациентов буклетов, доктора не баловали развернутыми ответами и прогнозами. Марина вспоминает, как после объявления диагноза, в шоке сидела на скамейке около Онкологического центра и читала в интернете "…прогноз выживаемости пациентов с бизпигментной меланомой — два года…".

Первые полтора года были самыми трудными — поиск информации, поиск опоры, поиск внутренних ресурсов для того, чтобы ежедневно не думать о смерти, о детях, которые останутся без мамы, успокоиться и продолжать полноценно жить.

В 2019 году Марина обнаружила у себя уплотнения в лимфоузлах, и начала активно действовать — прошла все необходимые обследования, которые подтвердили — рецидив меланомы, 4 стадия, метастазы в лимфоузлах. Пораженные лимфоузлы удалили, и в Латвии к 2020 году появился протокол лечения меланомы новейшими иммунными препаратами.

Сейчас Марина проходит лечение, но параллельно, как волонтер, участвует в деятельности общества Soli priekša melanomai. Общество и Марина поддерживают пациентов с меланомой, информируют о бережном отношении к своей коже, учат правильному отношению к загару и предупреждают о вреде соляриев.

До разговора с Мариной у меня в голове были все типичные "мифы" о загаре и его последствиях:

во-первых, представление о красивом и здоровом теле, как о загорелом теле;

во-вторых, то, что бледной коже к лету лучше подготовиться в солярии;

в-третьих, только, как следует, прожарившись и загорев на солнце за лето, можно запастись витамином D на долгую зиму;

в-четвертых, использовать солнцезащитный крем нужно лишь на пляже, для детей применение крема спорно.



Теперь обо всех них подробнее.

Загар на коже — показатель красоты и здоровья



До 1920-х годов бледная незагорелая кожа была показателем красоты, принадлежности к привилегированному обществу, весь "свет" плавал в длинных купальных костюмах и сидел на пляже под зонтиками в шляпах и шляпках. С тех времен мода значительно изменилась, люди на пляже начали все сильнее раздеваться, а также активно путешествовать по свету и в моду вошел загар.

В блогах обсуждается, какой цвет загара вы приобретете, отдыхая в Турции или на Мальдивах — бронзовый или шоколадный.

У каждого из нас план на текущее лето — загореть, а демонстрация загорелого тела в зимний сезон — показатель роскоши состоятельной жизни.

Я не представляю звездных блоггеров, съездивших на Мальдивы и вернувшихся без загара, и фотоотчета в стрингах и топлесс. В глянцевых журналах все модели загорелые. Однако модность загара сопровождается неуклонным ростом случаев выявления меланомы во всем мире.

Согласно статистическим данным, приведенным Американским онкологическим обществом, заболеваемость и смертность от рака кожи неуклонно растет, приблизительно по 4% в год, по всему миру за последние 50 лет, во всех странах, кроме Австралии.

Австралия, пережив резкое увеличение смертности от меланомы, смогла в течение последних 20 лет стабилизировать количество заболевших, а также снизить смертность от этого диагноза. В Австралии проводится большая разъяснительная и информационная работа, которую начинают с детей детсадовского возраста. Дети в детском саду поют песенку "Slip, Slop, Slap, Seek and Slide", означающую, что во время солнечных дней на тело нужно надевать одежду, максимально защищающую кожу, на голову надевать головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом, искать тень в середине дня и носить солнцезащитные очки.

Марина Бурова считает, что загар — это такая же вредная привычка, как курение. Привычкой загорать мы значительно увеличиваем свои шансы заболеть раком кожи, как и курение значительно повышает шансы заболеть раком легких.

Бледное тело нужно подготовить к летнему сезону коротких юбок и шорт через посещение солярия



В Латвии очень распространен I и II фототип кожи. Фототип — цвет кожи человека и ее способность реагировать на УФ-излучение.

I фототип — очень светлая кожа, нередко с большим количеством веснушек; волосы почти всегда очень светлые или рыжие; глаза голубые, серые или зеленые.

II фототип (нордический, восточно-европейский) — кожа светлая, веснушки могут встречаться, но менее выражены; волосы различных оттенков светло-каштанового или светло-русые; глаза голубые, серые, зеленые, реже светло-карие.

I и II фототип кожи означает, что кожа не загорает или почти не загорает на солнце. "Почти не загорает" означает, что легко возникают ожоги (после примерно 30 минут инсоляции). Загар ложится плохо и получается нестойким.

Если открыть Википедию, то одним из факторов риска возникновения меланомы, названа принадлежность к I и II фототипу кожи.

Самым главным фактором возникновения меланомы названо ультрафиолетовое излучение: естественное (солнечное) и из искусственных источников (солярии). Ультрафиолетовое излучение вызывает старение клеток и повреждение ДНК клеток. Повреждение ДНК приводит к неконтролируемому росту раковых клеток. Количество ультрафиолетового облучения, накапливается на протяжении всей жизни, статистически, самое большое количество заболевших меланомой в возрасте 70-80 лет. Третьим фактором риска названо наличие в течение жизни солнечных ожогов кожи. При этом даже те ожоги, которые были получены в детском, подростковом и юношеском возрасте, могут сыграть роковую роль в развитии опухоли в последующие годы.

Таким образом, в солярии мы намеренно соединяем воедино три фактора риска возникновения меланомы — наш светлый фототип кожи, ультрафиолетовое излучение, отсутствие защиты от излучения в виде одежды или солнцезащитного крема.

В Бразилии и Австралии солярии запрещены. Марина посещала солярий в возрасте после 20 лет и полагает, что в ее случае это было одним из факторов, спровоцировавших рак кожи.

Витамином D можно запастись на зиму, только получив стойкий загар



В отчете Всемирной организации здравоохранения о последствиях ультрафиолетового излучения указано, что для здоровья вредно малое и высокое воздействие УФ-излучения. Малое приводит к рахиту и заболеваниям костной системы, высокое — к раковым заболеваниям кожи и болезням глаз.

По результатам исследованиям, опубликованным в журнале "Science of the Total Environment", время для получения рекомендуемой суточной дозы витамина D в период с апреля и по июль в полдень равнялось 10 минутам (при 25% обнаженной кожи).

Витамин D накапливается в организме в печени и примерно через 20-30 суток выводится из организма, таким образом, последнюю естественную дозу витамина D в Латвии, учитывая погодные условия, мы можем получить в сентябре, а в октябре он полностью выведется из нашего организма, как бы усиленно мы не запасали его в течение лета.

Все остальное время в нашем климате для поддержания оптимального уровня витамина D в организме мы вынуждены принимать аптечные средства.

Использовать солнцезащитный крем нужно только на пляже, для детей применение крема спорно



Ультрафиолетовое излучение накапливается в течение всей жизни, и неважно, на какую часть тела оно попадает, поэтому при долговременном пребывании на солнце в городе, на природе, на даче, нужно использовать солнцезащитные кремы, головные уборы и солнцезащитные кремы.

Марина и ее коллеги общества Soli priekšā melanomai, столкнувшиеся с болезнью, всегда используют солнцезащитные кремы с фактором защиты не меньше 50 и кладут своим детям в детский сад бутылочку солнцезащитного крема, таким образом, предотвращая и предупреждая риск возникновения рака кожи у своих детей во взрослом возрасте. Дети с их чувствительной кожей особенно подвержены солнечным ожогам и, получая первый солнечный ожог в нежном возрасте, запускают механизм накапливания ДНК мутаций клетками кожи.

Марина Бурова, как волонтер общества, и как человек, столкнувшийся с очень серьезным заболеванием, призывает в преддверии лета соблюдать простые правила австралийской песенки — защищать свою кожу от ультрафиолетового излучения длинной одеждой, надевать на голову головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты, не проводить в середине дня много времени на открытом солнечном свете и носить солнцезащитные очки, а также не пользоваться соляриями и увидеть красоту незагорелой кожи, такой, например, как у Эммы Стоун.

Марина очень рекомендует воспользоваться "Белым списком" врачей — дерматологов на сайте общества, составленным пациентами, и советует проверить свою кожу, ведь при ранней стадии меланомы возможно излечение в 90% случаев.

Обратиться в общество Soli priekšā melanomai можно здесь либо напрямую к Марине Буровой +37126071076.

Всех, кому сейчас нужна поддержка и помощь, приглашаю вступить в нашу группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить", пройдя по этой ссылке.