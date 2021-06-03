Рекомендуемые обследования и советы для переболевших Covid-19

К сожалению, даже переболев Covid-19 бессимптомно, люди могут столкнуться с осложнениями, которые иногда даже не сразу можно заметить. О том, какие обследования следует пройти переболевшим Covid-19 и как помочь организму восстановиться после заболевания, рассказывают врач-интернист Даце Трумпика и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Наиболее частые осложнения после Covid-19

В то время как часть переболевших острой вирусной инфекцией Covid-19 чувствуют себя хорошо и могут полноценно вернуться к прежнему ритму жизни, в среднем у каждого десятого жалобы сохраняются до четырех и более недель и даже месяцев, рассказывает врач-интернист Даце Трумпика.

Время, в течение которого организм полностью восстанавливается после Covid-19, у каждого отличается. К сожалению, легкое и даже асимптоматическое течение заболевания вирусом Covid-19 (без симптомов или жалоб, таких случаев — до 40%) не гарантирует, что пациент защищен от осложнений Covid-19. Даже легкая форма может привести к тяжелому синдрому усталости и повреждению легких, которые длительное время не позволяют вернуться к прежнему уровню активности.

К наиболее частым осложнениям, которые отмечают переболевшие Covid-19, относятся хроническая усталость, выраженная слабость, головная боль, трудности с сосредоточением, ухудшение памяти и нарушения сна. Также очень часто отмечается учащенное сердцебиение, которое наблюдается даже в состоянии покоя, одышка, боль в груди и мышцах, другие осложнения.

Осложнения не всегда легко заметить

К последствиям вируса Covid-19 нужно относиться серьезно, подчеркивает Д. Трумпика. Даже у ранее совершенно здорового и спортивного человека могут появиться серьезные проблемы со здоровьем. Одышка и кашель указывают на то, что задеты легкие, однако повреждение легких не всегда сопровождается этими симптомами! У части людей, переболевших Covid-19 бессимптомно, компьютерная томография выявляет повреждение легочной ткани. Притом выявить его можно, только выполнив целенаправленное углубленное исследование.

Если одышку и кашель мы распознаем сразу и однозначно связываем их с последствиями Covid-19, то такие симптомы, как подавленное настроение, отсутствие мотивации, тревога, беспокойство и бессонница, мы нечасто связываем с последствиями коронавирусной инфекции. О любых новых симптомах и изменениях в организме нужно проинформировать своего семейного врача, поясняет Д. Трумпика. Даже за обычным учащением пульса может скрываться какое-то более серьезное повреждение, которое можно определить только у кардиолога, выполнив углубленное исследование.

Какие проверки следует пройти

Самый обычный анализ крови помогает частично понять, насколько тяжелым было течение вирусного заболевания и имеются ли значительные функциональные повреждения органов. В каждом индивидуальном случае назначаемые врачом проверки будут зависеть от того, как протекала респираторная вирусная инфекция Covid-19 и какие жалобы сохранились у пациента после заболевания, рассказывает врач.

Вирусную инфекцию Covid-19 чаще всего связывают с заболеванием легких, и отчасти это правда. Поэтому, чтобы определить степень ущерба, нанесенного легким, рекомендуется выполнить компьютерную томографию легких. Однако нужно учитывать, что Covid-19 затрагивает не только легкие: он может влиять на различные системы органов, начиная от сердца и головного мозга и заканчивая кожей и волосами. Поэтому в каждом случае подход должен быть индивидуальным.

Если человек переболел более тяжелой формой Covid-19 и у него сохраняются жалобы, нередко необходимо привлечь нескольких специалистов, т. е. применяется мультидисциплинарный подход. В этом случае может потребоваться наблюдение у кардиолога, пульмонолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, нефролога, дерматолога, иммунолога, психиатра, физиотерапевта, аудиологопеда и других специалистов, в зависимости от жалоб и затронутых систем органов. Соответственно назначаются и специфические проверки — эхокардиограмма, 24-часовой мониторинг Холтера, спирометрия, эндоскопия, доплерография сосудов головы и шеи, компьютерная томография и другие, поясняет Д. Трумпика.

Что мы можем сделать сами

1. Контроль веса. Как подчеркивает специалист, лишний вес — один из наибольших факторов риска, который повышает вероятность того, что болезнь будет протекать тяжело. Ожирение связано также с изменениями в иммунной системе, а также с уменьшенной емкостью легких. Поэтому очень важно поддерживать здоровый вес. В этом могут помочь специалист по питанию, диетолог, а также регулярные занятия физкультурой.

2. Физическая активность. Регулярные умеренные физические нагрузки помогают быстрее восстановиться после осложнений, вызванных Covid-19. Однако, давая себе любую физическую нагрузку, необходимо тщательно следить за своим самочувствием, и, если, появляются такие симптомы, как головокружение, тошнота, боль в груди, сердечные шумы или другие, нагрузку нужно прекратить. Однако это не значит, что показан постельный режим: как только это станет возможным, необходимо снова постепенно повышать нагрузку. В идеальном случае это можно делать под наблюдением специалиста, например, физиотерапевта.

3. Отказ от вредных привычек. Это самое подходящее время, чтобы бросить курить! Курение портит не только легкие, но и все сосуды во всех системах органов, объясняет Д. Трумпика. Если бросить курить, то улучшения наблюдаются уже через 24 часа.

4. Здоровое питание. Ешьте полноценную и сбалансированную пищу. Следите за тем, чтобы получать с пищей достаточное количество как белков, так и энергии, минералов и витаминов, например, витамина C, цинка, кальция, а также жирных кислот омега-3, пробиотиков. Также необходимо выпивать достаточное количество жидкости. Дополнительно к питанию врач назначает также витамин D — он помогает поддерживать здоровье костей, а также иммунную систему, поэтому имеет большое значение как для лечения Covid-19, так и в процессе дальнейшей реабилитации.

5. Самомотивация и положительные эмоции. Продолжайте увлекаться своими хобби и тем, что вас увлекает. Не теряйте интерес и мотивацию!

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня советует переболевшим Covid-19 обратить особое внимание на здоровое питание — рекомендуются молочные продукты, апельсины, все желтые фрукты, содержащие витамин A, а также продукты, содержащие витамин B3, например, мясо, рыба, бобовые, зерна, бобы, так как этот витамин помогает уменьшить воспаление в легких. Также полезны продукты питания, содержащие фолиевую кислоту, например, листовая зелень и шпинат. Она также помогает уменьшить воспаление.

Кроме того, после Covid-19 рекомендуются витамины для укрепления иммунитета — C и D, а из минеральных веществ — цинк. Из растительных средств могут помочь иммуномодулирующие растения — бузина и эхинацея, а также содержащие полифенолы, например, черника и зеленый чай.

Полифенолы — это противовоспалительные вещества широкого спектра. Если у пациента имеются хронические заболевания сердца, рекомендуется наблюдать за уровнем калия в крови. После заболевания следует принимать также пробиотики, так как они способствуют скорейшему выздоровлению.

Также нужно учитывать, что после болезни к привычному рабочему ритму рекомендуется возвращаться постепенно. То же самое относится и к занятиям спортом. Но, поскольку сейчас люди в основном работают из дома, следует увеличивать умеренные физические нагрузки, например, больше гулять на свежем воздухе.