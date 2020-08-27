Режим дня, плотный завтрак и полноценный сон: о чем важно помнить, готовясь к новому учебному году

Стремительно приближается новый учебный год, который в этом году будет не таким, как обычно: из-за распространения коронавируса произошли перемены, и непонятно, чего следует ожидать в ближайшее время. Фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга советует родителям обратить пристальное внимание на эмоциональное здоровье ребенка и укрепление иммунитета.

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С началом нового учебного года у ребенка может возникнуть стресс, который может проявляться в виде поведенческих расстройств — трудностей коммуникации, раздражительности и лжи, что служит тревожным сигналом. В подобных случаях родителям рекомендуется понаблюдать, что может вызвать стресс в повседневных делах ребенка, и найти решение ситуации.

Также стресс может являться также причиной какой-нибудь болезни, например, насморка, повышенной температуры, кашля и головной боли. Это наиболее распространенные симптомы, с которыми сталкиваются дети в начальной школе в первые недели учебного года. Поэтому желательно за неделю до школы начать приучать ребенка к ранним подъемам и прочей повседневной рутине.

Не менее важно родителям проводить время с ребенком после возвращения из школы. Например, рекомендуется ужинать вместе, а не каждому в своей комнате, и обсуждать события за день, выясняя, как ребенок себя чувствует после прошедшего дня. Для снижения стресса можно предложить ребенку успокаивающий чай с мелиссой или ромашкой.

Для укрепления иммунитета, улучшения физического и эмоционального здоровья ребенка, а также для снижения стресса рекомендуется следить за тем, сколько времени ребенок проводит на свежем воздухе. В течение дня достаточно 60 минут прогулок, посещения игровой площадки, катания на самокате, активных игр или подобных активных действий.

Дополнительно дети должны получать витамины. Одним из важнейших является Omega-3, который содержит полезные для растущего ребенка жирные кислоты, содействует способности к концентрации, развивает когнитивные способности, улучшает процессы обмена веществ и укрепляет иммунитет. Также рекомендуется принимать витамины С и группы В, которые укрепят нервную систему ребенка, будут способствовать физической и духовной работоспособности организма, а также улучшат ночной сон.

Сохранить здоровье организма могут помочь и натуральные усилители иммунитета: это могут быть добавленные к чаю мед и лимон, а также клюква и ягоды облепихи.

Следует помнить, что большую роль для укрепления иммунитета ребенка и здоровья в целом играет сон. Его недостаток может сделать организм ребенка более чувствительным к болезням, снижая естественные защитные способности организма, поэтому родителям рекомендуется сформировать и следить за выполнением правильного режима сна ребенка. Лучшему сну может способствовать ванна перед сном, а также проветривание спальни.

Нельзя забывать и о полноценном питании: оно влияет на здоровье, самочувствие, радость жизни, а в долгосрочной перспективе — и на успеваемость. Это значит, что в рационе должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов, воды, а также витаминов.

Самым большим источником витаминов являются фрукты и овощи. Они должны составлять почти половину ежедневного количества пищи. Детям рекомендуется есть примерно 4-5 раз в день, обеспечивая в рационе достаточно большое количество фруктов и овощей. Лучше всего, если в меню будут входить фрукты и овощи разного цвета, ведь каждый цвет обладает своими биологически активными веществами и витаминами.

При выборе разнообразных фруктов и овощей организм будет обеспечен значительной частью необходимых ему микроэлементов, поэтому в свое повседневное меню необходимо включать продукты по крайней мере двух разных цветов. Например, красного цвета (паприка, помидоры, вишня, красная смородина) и зеленого цвета (огурцы, брокколи, сельдерей, горошек).

Для завтрака рекомендуется выбирать блюда, богатые сложными углеводами: каши, несладкие зерновые хлопья, цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями. После такой еды энергии у ребенка хватит надолго, а также он не скоро почувствует голод.