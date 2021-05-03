С 10 мая 150 жителей Латвии смогут бесплатно провериться на меланому
Foto: Shutterstock

Организация "На шаг впереди меланомы" ("Soli priekšā melanomai") объявила: с 10 мая в разных городах Латвии люди смогут провести раннее тестирование родинок — узнать, скрывается ли за ними агрессивное злокачественное новообразование, от которого страна каждый год теряет 70 человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Организация рассказала, что во многих краях Латвии доступность дерматологов для жителей очень ограниченная — пациенты стоят в очереди на софинансируемый государством прием месяцами, в итоге одна из самых агрессивных форм рака обнаруживается на поздних стадиях, когда реагировать уже поздно.

Чтобы улучшить ситуацию, общество объявило месячник "Белый — тоже красиво!", благодаря которой диагностика у отдельных дерматологов из объединения "В белом списке" — бесплатная или по сниженной цене — будет доступна не только в Риге, но и в Елгаве, Тукумсе, Вентспилсе и Екабпилсе. Проверку по сниженной цене будут проводить также дерматологи партнерской компании "Veselības centrs 4".

Каждый год в Латвии меланому обнаруживают примерно у 200 человек — для 70 латвийцев это новообразование становится смертным приговором.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов