С 10 мая 150 жителей Латвии смогут бесплатно провериться на меланому

Организация "На шаг впереди меланомы" ("Soli priekšā melanomai") объявила: с 10 мая в разных городах Латвии люди смогут провести раннее тестирование родинок — узнать, скрывается ли за ними агрессивное злокачественное новообразование, от которого страна каждый год теряет 70 человек.

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Организация рассказала, что во многих краях Латвии доступность дерматологов для жителей очень ограниченная — пациенты стоят в очереди на софинансируемый государством прием месяцами, в итоге одна из самых агрессивных форм рака обнаруживается на поздних стадиях, когда реагировать уже поздно.

Чтобы улучшить ситуацию, общество объявило месячник "Белый — тоже красиво!", благодаря которой диагностика у отдельных дерматологов из объединения "В белом списке" — бесплатная или по сниженной цене — будет доступна не только в Риге, но и в Елгаве, Тукумсе, Вентспилсе и Екабпилсе. Проверку по сниженной цене будут проводить также дерматологи партнерской компании "Veselības centrs 4".

Каждый год в Латвии меланому обнаруживают примерно у 200 человек — для 70 латвийцев это новообразование становится смертным приговором.