С легким весом: как правильно париться в бане, чтобы похудеть

Баня — не только хорошая возможность расслабиться и зарядиться энергией, но и эффективный способ сбросить лишний вес.

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Рассказываем, как париться, чтобы похудеть и избавиться от целлюлита.

Липовые, дубовые, березовые





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Самой эффективной в плане похудения является русская баня: в ней высокая влажность и сильный жар — до 120 градусов. Кроме того, русская баня невозможна без веника, а это одно из самых действенных средств для борьбы с целлюлитом.

Лучшие веники для борьбы с лишними сантиметрами — эвкалиптовый и березовый. Первый ускоряет метаболизм в организме, подтягивает и обновляет кожу, второй способствует усиленному потоотделению, что связано с выделением из листьев березы специфических эфирных масел.

Хороший антицеллюлитный эффект также имеют крапивные, липовые, дубовые, можжевеловые, кедровые, пихтовые и другие веники.

Техника заходов и работы с вениками





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Первый заход в парилку по интенсивности должен быть легким, а по времени — коротким. Его цель — подготовка организма к более сильным нагрузкам в последующие заходы. Во время второго захода уже можно использовать веник. Парение начинается со спины. Сначала веник просто прикладывается, после этого можно перейти к поглаживаниям, а затем к похлопываниям. После спины следует пропарить ноги, руки и перейти к животу. Но эту деликатную зону пропаривать нужно мягко и осторожно.

Между заходами обязательно нужно делать 15-20-минутный отдых, во время которого следует пить много негазированной воды или травяного чая.

После последнего захода в парилку надо принять теплый расслабляющий душ.

Скажите соленому "нет"





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Перед посещением сауны важно правильно выстроить свой рацион питания. Исключите из него острое, сладкое и соленое. Соль, к примеру, задерживает вывод жидкости из организма, что снижает потоотделение.

В банный день лучше отдавать предпочтение легкой пище: вареная курица, нежирный творог, свежие овощи и зелень, фрукты, орехи, йогурт, мед.

В дни посещения бани лучше не голодать, поскольку стресс не пойдет на пользу организму. Кроме того, при высоких температурах голод может привести к ухудшению самочувствия и даже потере сознания.

Ускоряем процесс похудения





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После четвертого-пятого захода в парную, можно приступать к косметическим процедурам, которые улучшат состояние кожи и ускорят процесс похудения.