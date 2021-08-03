С легким весом: как правильно париться в бане, чтобы похудеть

Баня — не только хорошая возможность расслабиться и зарядиться энергией, но и эффективный способ сбросить лишний вес.
Рассказываем, как париться, чтобы похудеть и избавиться от целлюлита.
Липовые, дубовые, березовые
Самой эффективной в плане похудения является русская баня: в ней высокая влажность и сильный жар — до 120 градусов. Кроме того, русская баня невозможна без веника, а это одно из самых действенных средств для борьбы с целлюлитом.
Лучшие веники для борьбы с лишними сантиметрами — эвкалиптовый и березовый. Первый ускоряет метаболизм в организме, подтягивает и обновляет кожу, второй способствует усиленному потоотделению, что связано с выделением из листьев березы специфических эфирных масел.
Хороший антицеллюлитный эффект также имеют крапивные, липовые, дубовые, можжевеловые, кедровые, пихтовые и другие веники.
Техника заходов и работы с вениками
Первый заход в парилку по интенсивности должен быть легким, а по времени — коротким. Его цель — подготовка организма к более сильным нагрузкам в последующие заходы. Во время второго захода уже можно использовать веник. Парение начинается со спины. Сначала веник просто прикладывается, после этого можно перейти к поглаживаниям, а затем к похлопываниям. После спины следует пропарить ноги, руки и перейти к животу. Но эту деликатную зону пропаривать нужно мягко и осторожно.
Между заходами обязательно нужно делать 15-20-минутный отдых, во время которого следует пить много негазированной воды или травяного чая.
После последнего захода в парилку надо принять теплый расслабляющий душ.
Скажите соленому "нет"
Перед посещением сауны важно правильно выстроить свой рацион питания. Исключите из него острое, сладкое и соленое. Соль, к примеру, задерживает вывод жидкости из организма, что снижает потоотделение.
В банный день лучше отдавать предпочтение легкой пище: вареная курица, нежирный творог, свежие овощи и зелень, фрукты, орехи, йогурт, мед.
В дни посещения бани лучше не голодать, поскольку стресс не пойдет на пользу организму. Кроме того, при высоких температурах голод может привести к ухудшению самочувствия и даже потере сознания.
Ускоряем процесс похудения
После четвертого-пятого захода в парную, можно приступать к косметическим процедурам, которые улучшат состояние кожи и ускорят процесс похудения.
- Массаж с медом. Смешайте мед с эфирными маслами и тертой редькой, нанесите смесь на тело легкими похлопывающими движениями. Это проверенное средство для потери веса и борьбы с целлюлитом.
- Растирание тела пивом и солью. Такая процедура приведет к ускоренному сжиганию жира.
- Специальные напитки. Добавьте в зеленый чай немного мяты, листьев земляники или липы. Также эффективным средством в борьбе с лишними сантиметрами является цикорий. Пейте эти напитки в перерывах между парением.
- Натуральные ухаживающие масла (не эфирные). Это может быть кокосовое масло, жожоба, масло виноградных косточек или обычное оливковое. Вотрите в кожу масло, подождите пока оно впитается, а затем отправляйтесь в парную.
- Обертывание. На проблемные зоны тела наносится состав из сметаны и молотого кофе и оборачивается пищевой пленкой. В таком виде нужно заходить в парилку. Эта манипуляция увеличивает потоотделение в нужных зонах и лишняя жидкость выводится быстрее.