С трудом засыпаете? 2 продукта, которые вы должны съесть и выпить перед сном

Для здоровья и продуктивности необходимы полные восемь часов сна. Однако не всем удается выкроить столько времени. Но это не единственная проблема — кому-то трудно заснуть, а кому-то проснуться бодрым. На качество сна, по мнению экспертов, напрямую влияет ваш рацион питания. Подробнее рассказывает портал МедикФорум.

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Всем известно, что нельзя употреблять кофеин перед сном, теперь эксперты рекомендуют не только отказываться от кофе перед сном, но и улучшить сон, выпив вишневый сок.

По мнению экспертов по сну из MattressNextDay, употребление вишневого сока может ускорить ваш сон на 1,5 часа и более за ночь. Они указывают на несколько исследований, которые показывают, что употребление вишневого сока может помочь откалибровать ваш циркадный ритм, также известный как ваши внутренние биологические часы, чтобы улучшить сон. Вишневый сок помогает увеличить выработку мелатонина — критического гормона сна.

Исследования показывают, что люди, которые пьют вишневый сок, прежде чем успокоиться, увеличивают свой сон в среднем на 84 минуты.

По словам доктора Э. Каранра, миф о том, что поедание сыра перед сном вызывает кошмары, может быть старой сказкой. Он рекомендует есть сыр перед сном, чтобы лучше выспаться. Он добавил, что сыр содержит триптофан, используемый мозгом для производства мелатонина, который помогает уснуть. В сыре много кальция, который снижает стресс и помогает стабилизировать нервную систему, и то и другое может помочь вам лучше уснуть.