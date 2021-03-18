Сам себе фармаколог: разработана новая технология создания лекарств на дому
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Сингапурские инженеры нашли биомедицинское применение трехмерным принтерам, проложив путь для новой технологии создания доступных, индивидуальных и строго дозированных лекарств на дому.

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Ученые, опубликовавшие подробности своей разработки в издании International Journal of Pharmaceutics, исходили из того, что крупные фармацевтические компании, которые производят лекарства в промышленных масштабах, предлагают пациентам с разными нуждами одни и те же медикаменты. В результате люди часто вынуждены сами дозировать лекарство, что и неудобно (попробуйте разломить на четвертинки крошечную жесткую таблетку или высыпать треть порошка из запечатанной капсулы), а порой и опасно, потому что может привести к ошибке.

"У каждого человека — свои биологические циклы, поэтому каждому нужны индивидуальные лекарства", — поясняет ведущий автор разработки, доцент биомолекулярной инженерии Национального университета Сигапура Соу Сяо Лин.

В основе метода, предложенного Сяо Линем, лежит формовка пилюли. Вместо того, чтобы создавать лекарство, сингапурские инженеры предлагают печатать на трехмерном принтере оболочки разных размеров и форм, которые позволяли бы не только подбирать нужную дозу, но и с точностью выверять время и скорость выхода лекарства в организм пациента.

3D-принтеры используются в медицине уже давно: с их помощью, к примеру, успешно печатают зубные и иные протезы.

Сяо Лин и его коллеги предлагают использовать для печати своих пилюль стандартный трехмерный принтер стоимостью около 200 долларов, надежный и доступный.

Ранее он уже экспериментировал с трехмерной печатью таблеток, но пришел к выводу, что если использовать само лекарство в качестве печатного материала, оно быстро засоряет принтер. Так и возникла идея с печатью форм для пилюль.

Сначала из обычного пластика, применяемого в трехмерной печати (обычно это пластик типа ABS или PLA), создается нужная геометрическая форма. После того, как форма изготовлена, она заполняется растворимой в воде и биоразлагаемой оболочкой будущей таблетки с заранее определенным под нужды пациента размером и формой отверстия, так что лекарство будет выпущено в нужный момент, и сам процесс его выхода из оболочки тоже будет контролируемым и настроенным в соответствии с нуждами пациента.

В каждой оболочке можно комбинировать сразу несколько лекарств, так что новая технология обещает облегчить жизнь пациентам, которые вынуждены принимать сразу несколько медикаментов, причем в разное время.

Остается только надеяться, что трехмерной печатью не заинтересуются (если уже не заинтересовались) доморощенные химики, у которых на уме вовсе не лекарственные препараты.

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