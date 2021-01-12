Само не пройдет. Дерматолог развенчивает 11 мифов о грибке ногтей

Желтоватый и ороговевший ноготь — один из наиболее узнаваемых в народе симптомов инфекции грибка ногтей или онихомикоза. Но он далеко не единственный — известны 44 вида различных патогенных грибков. Настолько же много и мифов и предрассудков в обществе, которые не дают начать своевременное лечение, подчеркивает дерматолог Раймонд Карлс.

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На коже человека и в норме находятся грибки, поскольку являются частью микрофлоры кожи, однако есть и т.н. патогенные грибки, начинающие свою негативную деятельность только при определенных обстоятельствах, например, после травмы ногтя или при снижении иммунитета. "К сожалению, насколько много разновидностей грибков, настолько же много и народных предрассудков, не позволяющих своевременно взяться за лечение. Чем меньше повреждение, тем быстрее можно его вылечить! Когда начинает разрушаться один ноготь и лечение начинается вовремя, другие ногти болезнь не затронет", — рассказывает руководитель клиники "Derma Clinic Riga" Раймонд Карлс.

Если грибок уже поселился в ногте, сам по себе он не пройдет, подчеркивает дерматолог, и называет наиболее распространенные мифы.

Детей это заболевание не затрагивает

К сожалению, не только мировые, но и латвийские данные свидетельствуют о том, что все чаще диагностируют ногтевой грибок у детей. Симптомы поврежденного ногтя у детей не отличаются о симптомов у взрослых. Установлено, что заражение детей ногтевым грибком связано с инфекцией ногтей у близких членов семьи — у папы и/или мамы. Лечение детей проходит аналогично лечению взрослых — назначается прием лекарств внутрь и их доза определяется в зависимости от веса ребенка. Переносимость и результаты хорошие.

Связан со стоячей работой

Люди, работающие долго и в неподходящей обуви, включены в группу риска, а также те, у кого физиологически ноги потеют сильнее, чем у других. В отличие от других болезней, которые разрушают ногти, грибок чаще всего повреждает первые и пятые пальцы ног. Все потому, что они ближе всего к обуви и сжаты, в связи с чем кровообращение нарушено. Одно из объяснений прогрессирующей тенденции инфекции во всем мире — ношение закрытой обуви.

Возрастная болезнь

Ногтевой грибок констатируют и у детей, и у молодых людей. Вероятность заболеть существует у каждого, но у заболевания есть определенные условия — восприимчивость организма, неправильный уход за ногтями. В целом факторов, способствующих грибковой инфекции ногтей, много — проблемы со здоровьем, невозможность обеспечить гигиену стоп, генетические факторы, семейный анамнез, курение, иммунодефицит, сахарный диабет, заболевания периферических сосудов, употребление медикаментов, подавляющих иммунитет, посещение бассейна, ношение закрытой обуви, занятия спортом, частые травмы ногтей и другие.

Ногтевой грибок — это стыдно

Да, повреждение ногтей, вызванное грибком, делает ногти не привлекательными. Они меняют цвет, роговеют, крошатся. Их становится трудно обстричь, поэтому они отрастают длинные. Обладатель таких ногтей зачастую старается избегать общества и ограничивает свою социальную активность — не посещает спортзал, бассейн, баню. Ороговевшие ногти могут доставлять человеку и физические страдания — боль. Однако необходимо помнить, что грибок ногтей — это заболевание, которого не нужно стыдиться, а нужно обращаться за помощью к специалисту.

Со временем пройдет сам по себе

Все, кто боится, должен знать — самоизлечения в случае с ногтевым грибком не будет. Долгое время, на протяжении многих лет, состояние может быть неизменным, например, небольшое повреждение одного ногтя, но без помощи состояние не улучшится. Со временем состояние может только ухудшиться, повреждение ногтя будет прогрессировать и распространяться на соседние ногти или на ногти второй руки или ноги.

Лекарство вредны для печени

Этот миф — самый популярный. С ним сталкиваться приходится ежедневно, разговаривая практически с каждым обладателем поврежденных ногтей. Прошли те времена, когда для лечения ногтей надо было применять медикаменты, губящие печень и почки. В наше время использование медикаментов не связано с токсичными и ядовитыми лекарствами, а перед назначением пациенту делают анализ крови. Дерматолог отмечает, что нет смысла использовать доступные в аптеке безрецептурные антимикотические кремы, поскольку они не могут проникнуть в структуру ногтя, в том числе и поврежденного.

Больной ноготь снимают

С согласия пациента раньше так и делали, но теперь есть другие, более современные средства лечения. Лечение ногтевого грибка безболезненно, поскольку теперь нет необходимости проводить операцию по абляции (удалению) ногтя даже в том случае, если ногтевой грибок очень запущен. Как раз наоборот, лечение приятно, поскольку сопровождается работой подолога со ступнями пациента.

Сомнения в диагностике

Часто внешний вид ногтей и течение болезни является типичным и не вызывает сомнений. Однако перед началом лечения с поврежденным ногтей берется образец. Важно не только констатировать грибок. Целью является определение какой именно грибок в конкретном случае. В наше время есть две возможности диагностики: метод посева и метод молекулярной биологии. В соответствии с полученным результатом выбирают соответствующее лекарство — то, которое эффективнее всего воздействует на конкретный вид грибка.

Поможет интернет

Время от времени в интернете появляется реклама многообещающих средств для лечения грибка. Зачастую реклама таких средств многообещающая и ссылается на неблагоприятное влияние противогрибковых препаратов на организм. В реальности эффективность этих чудо-средств не основана ни на каких доказательствах и равняется нулю.

Лазер — современная панацея при лечении ногтевого грибка

Это правда, если площадь повреждения ногтя небольшая, и в случае определенных грибков эти технологии способны обеспечить хороший и даже очень хороший результат. Это хорошая альтернатива в лечении в тех случаях, когда по какой-то причине употребление лекарств внутрь не желательно или противопоказано, а также для тех, кто боится принимать противогрибковые препарат.

Лечение дорогое и длительное

В течение последних лет, когда медикаменты стали доступны, расходы на них значительно снизились, стали доступны современные технологии лечения, например, лечение ногтевого грибка с помощью лазера.

Существует мнение, что выздоровление — длительный процесс. Да, употребление лекарств требует времени, но важно помнить и то, что рост ногтя — процесс не быстрый. Ногти на руках отрастают в срок от 5 до 7 месяцев, на ногах — от 7 до 9 месяцев. Поврежденные ногти стоит начать лечить уже сейчас, чтобы лето можно было провести здоровыми и красивыми.