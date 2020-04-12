Самоизоляция с детьми. Как грудное молоко защищает ребенка от вирусов

Для мам, у кого дети на грудном вскармливании, это время, когда телесного контакта стало еще больше, чем обычно. Но когда это накладывается на моральную усталость, то грудное вскармливание порой становится почти испытанием.

Позволю себе сегодня немного лирики. Время такое. Непростое. Заставляет задумываться о главном.

Все мы понимаем, что для мамы 24/7 вместе с детьми — это определенный вызов самой себе, особенно, если внутренний ресурс самой мамы истощен. Дети "зеркалят" родителей, считывают тревожность и возвращают это бумерангом. Родители от этого "бумеранга" устают еще больше, нагнетая обстановку сильнее. Есть ли из этого выход? Думаю, да. И как бы ни было это громко сказано, но "эмоция" в семье — это женщина. Прежде всего именно в ее душевном состоянии и заключается решение почти всех внутрисемейных проблем. Сказать легко, а сделать труднее.

Но я хочу поддержать всех матерей, ведь для них я пишу статьи. Вы — душа, свет, улыбка вашего дома. Вы — батарейка для ваших близких. Вы — безграничное влияние на них. Вы — ответ на вопросы. Энергия женская очень сильна. Влияние ее бесценно. Подумайте, как найти минутку на себя и перезарядиться. А если даже и этой пресловутой минутки нет, то закройте глаза на секунду и оцените свое значение и значение ваших мыслей в данной ситуации. Обнимите себя мысленно, примите, что имеете право уставать. Просто нужно искать экологичный выход эмоциям и тогда в семье тоже все будет спокойнее.

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Для мам, у кого дети на грудном вскармливании, это время, когда телесного контакта еще больше, чем обычно. И когда это накладывается на моральную усталость женщины, то грудное вскармливание порой становится почти испытанием. Но знайте, дело не в нем, не в ребенке. Вы просто устали.

Как всегда, за черной полосой обязана прийти белая. А пока еще раз хочу вас поддержать и рассказать, какую же бесценно важную вещь вы делаете каждый раз, прикладывая своего кроху к груди, ведь грудное молоко защищает малыша от многого, в том числе в борьбе с вирусами у этого "чудо-продукта" есть свое оружие. Даже целый его арсенал.

Секреторный иммуноглобулин А обеспечивает пассивный иммунитет. Образует защитный слой на слизистых оболочках дыхательной и пищеварительной системы крохи, блокируя прикрепление микроорганизмов. Увеличение выработки этого иммуноглобулина в молозиве и зрелом молоке регистрируется в первые месяцы лактации и у женщин после преждевременных родов.

Лактоферрин участвует в регулировке естественного иммунитета, обладает противовирусным действием. Его доля становится больше на втором году жизни ребенка. Наиболее изученная его функция — регулирование содержания железа в организме. Он может влиять на воспалительный процесс, вызываемый микробной инфекцией, обладает также и противогрибковой активностью.

Муцины обладают противомикробным действием, препятствуют фиксации бактерий и вирусов к кишечной стенке. Важны для колонизации кишечника полезными микроорганизмами.

Макрофаги способствуют формированию местного иммунитета в кишечнике грудничка. Повышают сопротивляемость организма к заболеваниям, влияют на активность иммунной системы ребенка.

Лимфоциты — главные клетки иммунной системы, обеспечивают гуморальный и клеточный иммунитет.

И ведь еще не все свойства молока до сих пор изучены человеком. Впереди еще больше открытий. Насколько изумительно все продумано в природе. И как гармонично можно жить, если не спорить с ней, а жить с ней в согласии.

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