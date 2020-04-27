Шеф-повар в карантине. Приготовление пищи отвлекает от негативных мыслей и снижает стресс

Не только поедание, но и приготовление пищи обладает терапевтическим эффектом. Это одна из причин, по которой во время карантина соцсети заполонили сториз с фотографиями кулинарных изысков и рецептов их приготовления. Другая причина — у всех наконец-то появилось время готовить, ведь не так много других способов развлечься дома в самоизоляции, к тому же в ресторан теперь не сходишь, пишет "Газета.Ru".

Если раньше в Instagram была мода на фуд-порно, когда люди размещали фотографии того, что они заказывали в ресторане, то сейчас этот тренд скорректирован домашней изоляцией. Никто больше не ходит в кафе, зато все бросились готовить дома, ведь на это появилось время.

Сейчас ликуют фуд-блогеры, у которых прибавилось подписчиков и просмотров. Причем в ход идут не только рецепты для гриля или десерты, но и коктейли, а также рецепты из подручных ингредиентов, а именно гречки, которой многие спешно закупались в марте. Чтобы как-то употребить запасы крупы, из нее предлагают сделать торт.

Не остались в стороне от тренда и звезды, которые сейчас, так же как все, сидят по домам. Прокачивать навыки домохозяйки стала модель Джиджи Хадид, которая и до этого любила побаловать родственников тортом в форме головы оленя на праздники. Она даже завела отдельную рубрику в Instagram для сториз из кухни, где она колдует над кулинарными шедеврами в промежутках между домашними фотосессиями.

Помимо пирогов модель готовит салаты, пасту, а на карантине решила испечь банановые маффины, рецептом которых поделилась с подписчиками. Карантин модель проводит за городом с подругой Леа Маккарти, но к ним иногда заглядывает сестра Джиджи, Белла Хадид. Леа недавно выложила в сториз видео, где Белла вручную месит тесто венчиком, подписав, что "Белла оттачивает технику электромиксера".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 4 Мар 2020 в 5:04 PST

Многим звездам приходится отмечать день рождения во время карантина. Так что праздничный торт им зачастую пекут их домашние. Одним из именинников, отметивших ДР в кругу семьи, стал Элтон Джон. Сыновья Элайджа и Захарий испекли для него трехэтажный торт и спели песню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elton John (@eltonjohn) 25 Мар 2020 в 4:46 PDT

Из-за пандемии коронавируса не удалось полноценно отметить Пасху, но съесть традиционный кулич ничего не помешает. Рецепты куличей в самых разных вариациях предлагали шеф-повара и фуд-блогеры.

Во Франции шеф-повар Такаши Киношита, удостоенный звезды Мишлен, после закрытия на карантин четырехзвездочного отеля Château de Courban, в котором он работал, начал готовить для медиков, круглосуточно работающих в больнице Дижона. "В японской культуре принято в случае катастрофы готовить поесть, поэтому я очень рад этим заняться. Мне было интересно, чем я мог бы помочь в это время, и готовить для работников здравоохранения — удовольствие", — рассказал 40-летний повар изданию Observer.

Объяснение возросшей популярности кулинарного искусства можно найти в области психологии. Приготовление пищи отвлекает от негативных мыслей, повышает самооценку (даже если первый блин комом, второй уже можно будет запостить в Instagram) и снижает стресс, который сейчас связан с вынужденным пребыванием дома. К такому выводу пришли британские психологи, которые провели эксперимент с посетителями курсов кулинарного мастерства: у них улучшились концентрация и чувство удовлетворенности собой.

А в США даже существует кухонная терапия, которую разрабатывают в Центре для подростков в Бетлеме, штат Коннектикут. Местный шеф-повар Патрисия Д'Алессио учит подростков с болезненными зависимостями готовить пасту, котлеты и бургеры, чтобы отвлечь их от реабилитации и помочь выздороветь поскорее.

Это связано с тем, что приготовить хоть что-то получится у каждого, чтобы был повод гордиться собой и похвастаться перед окружающими и в соцсетях. А пока человек занят процессом готовки, его не будут посещать негативные мысли, в том числе мысли о пище, которой многие сейчас "заедают" стресс.

Диетологи советуют не переедать во время карантина, воспользовавшись им как поводом для организации рационального питания. Речь идет о нормированном распорядке приемов пищи, на который у людей обычно не хватает времени в плотном рабочем графике.

Тем, чья физическая активность снизилась, советуют уменьшать порции, а также избавиться от запасов сладостей и алкоголя, которые не укрепляют иммунитет, зато способствуют отложению жира.