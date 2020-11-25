Шотландия первой в мире сделала бесплатными прокладки и тампоны

Шотландия стала первой страной в мире, обязавшейся бесплатно предоставлять женские гигиенические средства всем, кому это необходимо.

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Во вторник депутаты шотландского парламента единогласно проголосовали за соответствующий законопроект.

В нем говорится, что местные власти должны найти способ сделать так, чтобы любая жительница страны в случае необходимости смогла "без трудностей и не теряя чувства собственного достоинства" получить бесплатно прокладки, тампоны или другие существующие средства женской гигиены.

Автором законопроекта была депутат от Лейбористской партии Моника Леннон, которая с 2016 года ведет кампанию по устранению "менструальной бедности" — ситуации, когда девочки и женщины не могут себе позволить купить средства личной гигиены. В Британии цена этих продуктов может доходить до 8 фунтов в месяц.

Леннон назвала решение прогрессивным и заявила, что оно особенно актуально во время пандемии коронавируса, сильно ударившей по беднейшим слоям населения.

Масштаб проблемы

Молодежная благотворительная организация Young Scot провела исследование, в котором приняли участие более 2000 респонденток. Оно показало, что примерно четверть школьниц и студенток в Шотландии находят проблематичным обеспечение себя необходимыми гигиеническими средствами каждый месяц.

Тем временем в Великобритании около 10% девочек не могли себе позволить эти товары, 15% затруднялись это сделать, а 19% заменяли их другими подручными средствами, не приспособленными для менструаций, из-за высокой стоимости тампонов и прокладок.

В принятом законопроекте отмечается, что гигиенические средства должны быть предоставлены не только бесплатно, но и в располагающей обстановке — без урона чувству собственного достоинства девушек.

По данным исследований, этот момент особенно остро стоит для девушек в возрасте от 14 до 21 года, для которых покупка товаров женской гигиены связана со стыдом и психологическим дискомфортом.

Еще одна проблема, которую выявили исследования, связана с образованием. Почти половина опрошенных девушек сказали, что пропускали занятия во время менструации.

Пример с презервативами

Местные власти Шотландии уже имеют подобный опыт. С 2018 года в рамках борьбы с венерическими заболеваниями и нежелательными беременностями они начали бесплатно распространять презервативы.

К примеру, жители Глазго и его окрестностей могут обратиться за бесплатными презервативами в клиники, аптеки, колледжи и университеты.

Повсеместная схема распространения женских гигиенических средств должна полностью заработать в течение двух лет.

Новый закон также обязывает школы и другие учебные заведения Шотландии предоставлять ученицам эти товары, хотя на практике это уже происходит.