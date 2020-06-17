Симптомы коронавируса. Четыре предупреждающих знака, которые могут длиться один день

Коронавирус коварен, поскольку проявляется разнообразными симптомами: некоторые могут длиться неделями, другие — один день. Четыре таких краткосрочных симптома были названы специалистами Клиники Майо. Подробнее рассказывает портал MedikForum.ru.

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"Симптомы коронавируса отражают, насколько трудно его обнаружить. Поэтому важно проявлять бдительность, соблюдать меры социальной дистанции, быть внимательным к предупреждающим знакам и самоизолироваться, если они появляются", — цитирует медиков издание Express Health.

По их словам, большинство людей выздоравливают от Covid-19 в течение двух недель, но у одного из десяти человек симптомы нарушенного вирусом здоровья могут сохраняться после трех недель, некоторые не успевают восстановиться и за месяц. Симптомы ковида могут варьироваться в зависимости от их тяжести и продолжительности.

Врачи из Клиники Майо рассказали о четырех предупреждающих знаках коронавирусной инфекции, которые проявляются как желудочно-кишечные расстройства и могут длиться только один день. "Симптомы напоминают пищеварительные инфекции: потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея. Они могут проявляться до развития характерных маркеров коронавируса — лихорадки, респираторных нарушений", — сообщили медработники.

По их словам, расстройства, длящиеся один день, говорят о достаточно легкой форме коронавируса — в первую очередь при этом необходимо самоизолироваться.

Специфического лечения ковида не существует. Чтобы помочь своему организму пережить инфекцию, нужно много отдыхать, пить больше жидкости, лучше воды (моча была светло-желтой и прозрачной) и принимать для снятия жара парацетамол.