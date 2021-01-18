Сиропы, согревающие мази, травяные чаи: лечим кашель с помощью растительных препаратов

В сезон простуд и вирусов особенно актуальны растительные препараты для укрепления иммунитета, а также для профилактики заболеваний легких и кашля. О том, какие препараты применяются для лечения кашля и укрепления иммунитета и как их правильно использовать, консультирует клинический фармацевт BENU Aptieka Любовь Блажевич.

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Для здоровья дыхательных путей и лечения кашля используется широкий ассортимент лекарственных растений, в том числе плющ, сосна, шалфей, исландский мох, лакрица, мать-и-мачеха, ромашка, алтея, липа, тысячелистник, душица, подорожник, клевер красный, девясил, девясил высокий, бузина, термопсис, пихта, можжевельник, а также эвкалипт, тимьян, чабрец и ромашка.

Из этих лекарственных растений производятся препараты, содержащие один или несколько компонентов: например, сиропы, чаще всего — с плющом, исландским мхом, подорожником, мать-и-мачехой, сосновыми почками, в том числе широкий ассортимент комбинированных сиропов. Имеются также капсулы, таблетки — обычные, пенящиеся и сосательные, капли, аэрозоли или чаи, которые могут содержать одно растение или их смесь.

Для лечения и профилактики кашля обычно делают ингаляции с использованием эфирных масел тимьяна, пихты, можжевельника, эвкалипта, лаванды. На здоровье дыхательной системы влияют также упражнения для дыхания и ароматерапия.

Согревающие средства от кашля

Многие еще с детства помнят горчичники и согревающие мази. Сегодня для лечения кашля также применяются различные согревающие средства. Это могут быть традиционные пластыри, содержащие порошок перца или горчицы, а также скипидар (продукт, получаемый из сосны) в виде масла или мази.

Также целесообразно делать горячие ванночки для ног с горчичным порошком. Однако нужно помнить, что эта процедура противопоказана беременным!

Меры предосторожности

Беременным нельзя применять шалфей, душицу, тимьян, лаванду, лакрицу, а имбирь можно использовать только в указанных врачом дозах.

Фиалка не рекомендуется для длительного применения, а также больным гломерулонефритом и гепатитом.

Мелиссу и мяту не рекомендуют при низком давлении, а лакрицу — при гипертонии и сердечной недостаточности.

Также не следует долго принимать препараты стеблей чабреца, так как они могут понизить функцию щитовидной железы.

Препараты подорожника большого не рекомендуются при повышенной кислотности, гастрите или язве желудка.

Приготовление травяных чаев

Для того чтобы растительные чаи сохраняли свои лечебные свойства, их рекомендуется заливать горячей водой (70-95 ֩ C), накрывать и давать настояться в течение 20-40 минут, а применять примерно за полчаса до еды в любое время дня. Однако, если на упаковке указано, что это ночной чай, то он будет содержать растения с успокоительным действием, например, ромашку, мелиссу, мяту. Такие чаи рекомендуется пить вечером.

Лечебные свойства продуктов пчеловодства

Мед — ценный природный продукт, который содержит антиоксиданты, ферменты, микроэлементы и витамины и является хорошим заменителем сахара.

Есть также другие продукты пчеловодства — не менее ценные, чем мед, но менее калорийные. Например, 1 чайная ложка меда (21 грамм) содержит 64 ккал, а 1 чайная ложка пыльцы — только 16 ккал.

В аптеках продаются также биологически активные добавки, которые содержат пчелиное молочко и прополис и предназначаются для укрепления иммунитета. Также предлагаются сосательные таблетки с медом или прополисом.

Лекарственные растения для укрепления иммунитета

Работу иммунной системы улучшают грейпфрут, эхинацея, бузина черная, а также богатые витаминами малина, шиповник, рябина, черная смородина, облепиха. Они предлагаются в широком ассортименте, в разных препаратах и формах.

В аптеках можно купить сиропы (бузина, шиповник, рябина), капсулы (различные комбинации этих растений), капли (грейпфрут, эхинацея) и чаи (эхинацея, малина, шиповник или комбинированные — вместе с другими растениями и веществами).

Нужно помнить, что препараты эхинацеи можно применять с 12 лет, только во время болезни и не дольше 14 дней. Во время беременности нельзя длительно принимать в больших количествах листья малины, подчеркивает фармацевт.

Здоровый образ жизни для укрепления иммунитета

Для укрепления своего иммунитета мы можем очень много сделать сами, придерживаясь здорового образа жизни. Важно правильно питаться, выбрав диету, богатую фруктами, овощами, с достаточным количеством белка, но ограничив при этом потребление углеводов и жиров. Если правильно сбалансировать диету не удается, на помощь могут прийти биологически активные добавки, содержащие витамины C, A, E и группы B, селен, цинк, коэнзим Q10, также в наших широтах важно принимать рыбий жир и витамин D.

На иммунитет благоприятно влияет качественный сон — продолжительностью не менее 7-8 часов, а также физическая активность на свежем воздухе — прогулки, бег, езда на велосипеде, занятие любым подходящим видом спорта. Иммунитет укрепляется также закаливанием, но начинать его нужно разумно, чтобы организм постепенно привыкал к холодным процедурам, а также желательно предварительно проконсультироваться со специалистом.

В наши дни больше всего наш иммунитет ослабляется из-за стресса, поэтому очень важно стараться его преодолеть и по возможности свести к минимуму.