Слово вертится на языке... Это признак слабеющей памяти?

С вами случалось, когда вы, хоть тресни, не можете вспомнить, как зовут кого-то? Вы прекрасно представляете себе его/ее лицо, и если бы вам назвали имя, то вы мгновенно узнали бы человека, о котором думаете, но...

С именами такое случается часто, но и с другими словами — тоже. Вы как бы помните общую идею, которую передает это слово, в голове всплывает информация, связанная с ним, но вы никак не можете вспомнить его языковой ярлык.

Забывание слов — типичная когнитивная проблема людей среднего и старшего возраста. Такое случается, как правило, неожиданно, и даже с самыми употребительными словами и с именами друзей.

Но может быть, все не так страшно, и частые случаи, когда слово или чье-то имя вертится на языке, но никак не вспоминается, — вовсе не признак плохой памяти? Давайте разберемся.

Ученые выяснили, что слова, которые причиняют нашей памяти наибольшее количество проблем, — это имена собственные и названия предметов.

Такая неспособность вспомнить слово может длиться от доли секунды до минут, а то и часов, и это бывает невыносимо. Собственно, люди старшего возраста часто упоминают эту проблему, когда речь заходит о раздражающих моментах старения.

В таких случаях человек уверен, что прекрасно знает слово или имя, которое он мучительно пытается вспомнить. Кажется, искомое слово буквально вертится на языке, но язык никак не произнесет его — мозг почему-то отказывается позволить ему это сделать. По крайней мере, в данный момент.

Не зря психологи называют такие ощущения "на кончике языка" (по-английски — tip-of-the-tongue, сокращенно — TOT). Но действительно ли такие моменты предвещают нечто более серьезное, что может произойти с нашей памятью?

Психологи, изучающие феномен TOT и его причины, сталкиваются с определенными трудностями — почти как астрономы, изучающие такие скоротечные феномены, как сверхновые звезды. Специалисты знают, что рано или поздно TOT случится, но когда именно?

Эта неопределенность привела к двум отличающимся друг от друга способам изучения состояния "вертится на языке": методам естественнонаучным и методам экспериментальным, в лаборатории, когда возникновение этого состояния провоцируется.

Исследователи, в частности, попытались измерить два аспекта феномена: как часто он случается и какова вероятность того, что человек вспомнит искомое слово (которое порой приходит в голову непроизвольно, без поиска в интернете или помощи друга).

Ученым помогли дневники, куда участники исследований записывали все случаи своего TOT. Результаты исследования показали, что студенты колледжа испытывали от одного до двух случаев TOT в неделю, а люди, которым 60-70 лет, — несколько чаще, но ненамного. А вот пожилые люди, которым за 80, сталкивались с TOT почти в два раза чаще, чем студенты.

Кроме того, дневниковые записи позволили прийти к выводу, что эпизоды, когда слово вертится на языке, чаще всего разрешаются успешно: типичный показатель этой успешности — свыше 90%.

Однако толковать эти данные надо с долей осторожности. Скажем, люди старшего поколения, которых сильнее, чем молодых, беспокоит состояние их памяти, могут с большей долей вероятности записывать абсолютно все случаи феномена "вертится на языке". Они могут более добросовестно относиться к исследованию, поскольку их жизнь менее суматошна, чем у молодого поколения.

Кроме того, участники исследования могут с большей долей вероятности фиксировать именно те случаи, когда слово было успешно найдено, а не эпизоды, когда его так и не удалось вспомнить.

В качестве альтернативы можно использовать экспериментальный метод, который разработали психологи Роджер Браун и Дэвид Макнил, когда работали в Гарвардском университете: вызывать состояние "вертится на языке" в лабораторных условиях.

Браун и Макнил обнаружили, что если предлагать участникам эксперимента словарные определения редко встречающихся слов, то это часто приводит к состоянию "вертится на языке".

Вот один из примеров: "Навигационный измерительный инструмент, используемый для определения высоты Солнца и других космических объектов над морским горизонтом" (если вы сейчас испытали то самое состояние, расслабьтесь, это слово — секстант).

Во время исследования часто случалось, что участники были в состоянии найти слово без каких-либо затруднений. Тем участникам, которые попадались на крючок и оказывались в состоянии "на кончике языка", Браун и Макнил задавали дополнительные вопросы. Ученые обнаружили, что эти люди сообщали определенную, хоть и неполную, информацию об ускользающем слове, даже если не могли его вспомнить. Например, участники были весьма успешны в ответах, когда их просили предположить, сколько слогов в искомом слове или с какой буквы оно начинается.

Ну и не очень удивительно, что даже когда участники эксперимента ошибались, они часто приводили слова, близкие по значению — например, в случае с секстантом они упоминали астролябию или компас.

Впрочем, иногда они предлагали в качестве ответа слова, просто похоже звучащие — "секстет" или "сектант". Но если мы исходим из того, что моряки, вооруженные секстантом, — вовсе не участники музыкального коллектива из шести членов и не состоят в религиозной группе, отделившейся от основного вероисповедания, то тогда такие ошибки свидетельствуют кое-о-чем важном. Например, о том, как знание и узнавание слов устроено в нашей памяти.

Результаты исследований с участием людей старшего поколения показывают, что те реже готовы сообщить частичную информацию об ускользающем слове (например, первую его букву).

Как и в случае со многими другими когнитивными проблемами, с которыми человек сталкивается в старшем возрасте, здесь мы можем наблюдать увеличение частоты случаев ТОТ.

С одной стороны, можно воспринимать такие неудачи как свидетельство слабеющих связей в нашей долгосрочной памяти между значением того или иного понятия и словом, его обозначающим. Однако возможно, что увеличение с возрастом частоты случаев поиска нужного слова отражает нечто совершенно другое.

Психолог Донна Далгрен из Юго-восточного университета Индианы (США) считает, что главная проблема — не в возрасте, а в знании. Поскольку люди старшего возраста обычно располагают куда большим объемом информации, накопленной в долгосрочной памяти, они вследствие этого испытывают больше случаев "на кончике языка" (TOT).

Кроме того, вполне вероятно, что состояние "вертится на языке" может быть полезно: оно посылает пожилому человеку оптимистичный сигнал: он знает это слово, хоть и не может вспомнить в данный момент.

Такая метакогнитивная информация полезна, потому что показывает: если потратить больше времени, то ситуация завершится успехом — нужное слово вспомнится.

Если взглянуть на это с такой точки зрения, то случаи "на кончике языка" могут быть вовсе не отказами в работе памяти, а представлять из себя ценный источник получения информации (пусть и не сразу).

Если вы — человек старшего поколения и вас беспокоит количество случаев, когда слово вертится на языке, но никак не вспоминается, то исследователи дают вам совет: это количество можно сократить, если заботиться о своих аэробных способностях — аэробной выносливости и работоспособности. Проще говоря — поддерживать физическую форму.

Так что если вы в очередной раз мучаетесь, не в состоянии вспомнить какое-то простое слово, попробуйте прогуляться или дать себе физическую нагрузку другим способом.

Эта статья впервые была опубликована в The MIT Press Reader. Роджер Круз — профессор психологии Мемфисского университета, Ричард Робертс — сотрудник дипломатической службы, в настоящее время работающий в генконсульстве США в Окинаве (Япония). Они — соавторы книги "Changing Minds: How Aging Affects Language and How Language Affects Aging" ("Изменяющийся разум. Как старение влияет на язык и как язык влияет на старение"), на основе которой написана эта статья.