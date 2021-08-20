Смех, дневник и прогулки: 5 действенных способов снизить стресс и немножко вес

Большинство из нас может дать мастер-класс по тому, как нервничать и психовать. Дедлайн на работе, проблемы со здоровьем, пожилые родственники, требующие внимания, несносные соседи — ааааа! Такой до боли знакомый, такой привычный стресс. А ведь можно освоить простые практики снятия напряжения — это легко и доступно каждому, утверждает портал Goodhousekeeping.com

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Смейтесь



Хохочите много, часто и от души. Говорят, это можно делать даже "механически": мозг все равно воспримет это как настоящую радость и вы не заметите, как искусственный смех превратится в настоящий. Хохот способствует выбросу эндорфинов и качает пресс. После такой смехотерапии вы точно будете лучше себя чувствовать. А если еще и найдете повод посмеяться в окружении зеленого — неважно, интерьера или пейзажа — польза будет двойной, так как этот цвет способствует снятию стресса.



Дышите медленно



Освойте одно маленькое упражнение и применяйте его в стрессовых ситуациях. Замедлите дыхание до шести вдохов в минуту. Вначале засекайте время и ищите свой ритм, постепенно такое дыхание войдет в привычку. Оно успокаивает сердечный ритм и снижает реакцию организма на стресс.



Рисуйте картины



Неважно, какие у вас способности к рисованию, абстракцию никто не отменял. Возьмите цветные карандаши или фломастеры и снимите стресс с помощью арт-терапии. Другие занятия — такие как вязание или чтение — тоже помогут вам меньше нервничать.



Выходите на прогулку



Даже если лень, стоит пересилить себя, и отправиться на улицу. Ходьба во всех отношениях полезна для здоровья. У прогулки есть и другие преимущества. Одно исследование показало, что после того, как участники прогуливались на природе с друзьями, их настроение значительно улучшалось. Прекрасный вариант — завести собаку: тогда, хотите вы или нет, но три раза в день на свежий воздух выходить будете гарантированно.



Ведите дневник



Это очень терапевтичное занятие. В книге Advances of Psychiatric Treatment опубликовано исследование, согласно которому письменное описание стрессового события помогает лучше пережить это самое стрессовое событие. Суть метода в том, что вы выплескиваете все самые сокровенные мысли на бумагу и полностью расслабляетесь. Вам не нужно беспокоиться относительно того, что кто-то еще думает и говорит о ваших проблемах. Вы можете просто высказать все, что хотите, без осуждения со стороны других людей.

