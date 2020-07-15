Снимите немедленно! Почему опасно спать в носках

Довольно часто люди предпочитают не снимать носки перед сном, и медики объяснили, почему это может быть опасно, пишет MedikForum.ru. Если спать в носках, может нарушиться кровообращение в области щиколоток от сдавливания их резинкой, что вредно для сердечно-сосудистой системы.

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Манера спать в носках опасна для здоровья, их резинки в области щиколоток могут передавить сосуды и нарушить циркуляцию крови, что повышает риск образования сгустков, тромбов — мнение специалистов об этом опубликовал "Росбалт".

Кроме того, в носках ноги хуже проветриваются, начинают потеть и могут пострадать от размножения грибков.

Также медики объяснили, что во время сна тело стремится к охлаждению, поскольку организм естественным образом замедляет процессы функционирования внутренних систем. Некоторое снижение температуры необходимо, чтобы нормально спать, и тело выделяет свое тепло в том числе через ноги. Спя в плотных носках, многие люди могут испытывать перегревание, из-за чего начинают страдать нарушениями сна.

Расстройства сна часто влекут за собой другие патологии — проблемы настроения, эндокринные нарушения, лишний вес.

Тем, кто все равно не готов перестать спать без носков, медики советуют отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов с мягкой резинкой, а также тщательно следить за их чистотой.