Снова беспокоит и болит: практические советы по борьбе с простудой на губах

Переменчивая погода, холодный ветер и снижение температуры воздуха способствуют возникновению разных сезонных заболеваний. Одной из наиболее частых осенних инфекций является вирус герпеса или так называемая простуда на губах. Бороться с ними сложно, но не невозможно. Фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга подготовила советы, как избежать появления нежелательных "гостей" осеннего сезона на губах и коже лица.

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Герпес возникает в результате заражения вирусом Herpe simplex. Наиболее распространены два подвида вируса герпеса, из которых чаще всего встречается Herpe simplex virus 1, образующий высыпания на губах и коже лица, которые обычно называют простудными высыпаниями. Согласно данным исследования, проведенного Всемирной Организацией здравоохранения, 67% жителей мира в возрасте до 50 лет инфицированы вирусом герпеса. Хотя он не создает тяжелых проблем для здоровья, все же приходится столкнуться с большим дискомфортом, который дополняется неприятным внешним видом.

Риск инфицирования как у детей, так и у взрослых

Вирус герпеса очень заразен, инфицироваться им можно в любом возрасте. Маленькие дети инфицируются, играясь с игрушками, которыми до них играл уже инфицированный ребенок, или от взрослых, у которых имеются простудные высыпания. Например, когда мать целует ребенка или переносит инфекцию на руках, если до этого неосознанно прикоснулась к простудным высыпаниям, а затем к ребенку. В свою очередь подростки и взрослые инфицируются, например, если пьют воду из одной бутылки, пользуются общей посудой, целуются. Между тем, если вирус герпеса однажды проник в организм, то уничтожить его практически невозможно.

Внешние проявления у инфицированного вирусом герпеса человека могут не появляться несколько лет. Чаще всего вирус герпеса пробуждается, если для этого возникают благоприятные условия — ослабленный иммунитет, стресс, перегрузка, неполноценное питание, недостаточный сон, простуда. В этих условиях вирус герпеса активизируется и с током крови выходит на поверхность кожи в виде простудных высыпаний.

При образовании высыпаний человек чаще всего испытывает сильный дискомфорт — зуд, ощущение жжения. Затем образуются водяные пузырьки, которые, лопнув, начинают сочиться, и в этой фазе вирусом могут заразиться близкие люди. После заживания пузырьков образуется корочка, которую можно легко повредить, из-за чего удлиняется срок заживления.

Не оставляйте простудные высыпания без внимания

Чтобы как можно дольше избегать вспышки вируса герпеса, важно в течение всего года укреплять иммунитет. Фармацевт напоминает, что важно придерживаться здорового питания, быть физически активным, а также принимать комплексы мультивитаминов и минералов. В составе этих комплексов должны быть витамины C, A и D, способствующие нормальной работе иммунной системы, а также жирные кислоты omega-3. Важно помнить и том, что ежедневно следует выпивать в среднем 2 литра воды.

Как только начинается пощипывание на губе, важно немедленно нанести средство с активным веществом ацикловир, доступное в аптеках. Оно не позволит вирусу герпеса размножаться, поэтому, если нанести его в начале образования высыпаний, возможно, что они вовсе не появятся. Средство от простудных высыпаний обычно наносят с помощью ватной палочки, поместив на пузырек горошинку мази размером со спичечную головку. Фармацевт напоминает, что после обработки простудных высыпаний, нанеся лечебное средство, надо вымыть руки.

Если же простудные высыпания все же появились, то чтобы быстрее их исцелить, уменьшить образование рубцов, а также защитить окружающих от риска распространения вируса, рекомендуется использовать специальный пластырь для простудных высыпаний. Он прозрачный, на него нанесены лечебные вещества, и пользоваться ими можно как днем, так и в ночное время.

Профилактические меры

С появлением простудных высыпаний важно позаботиться и о личной гигиене, чтобы предотвратить возможные риски распространения вируса. Например, как на работе, так и дома пользоваться только своим полотенцем, кружкой и столовыми приборами. Женщинам при выборе подходящего оттенка помады в магазине косметики необходимо пробовать его на руке, а не на губах, а затем нанесенную на руку помаду стереть, желательно влажной салфеткой.

В случаях, если у человека сильно воспаленная или сухая кожа лица, простудные высыпания могут образовываться не только на губах, но и под носим, в уголках губ, на мочке уха, на щеках. Во избежание этого фармацевт советует пользоваться питательным кремом для лица, который содержит масла и помогает восстановить защитный слой кожи, уменьшает воспаление и раздражение кожи лица.

С приходом холодной погоды следует позаботиться и о коже губ — ее надо особенно беречь, ведь жировых желез на губах значительно меньше, чем на коже лица. С собой надо носить увлажняющий бальзам для губ, куда бы вы ни отправлялись, ведь исцелить потрескавшиеся губы труднее, чем заботиться о них профилактически. Если все же образовались простудные высыпания, в аптеках доступны гели для губ, которые после нанесения образуют невидимую целебную защитную пленку, обладающую действием от простудных высыпаний на любой стадии развития.

Народные методы

Фармацевт отмечает, что людям для лечения разных болезней нравится использовать народные методы, однако в лечения простудных высыпаний они не эффективны. Например, намазав образовавшиеся пузырьки медом, можно вызвать новую гнойную инфекцию, ведь бактериям нравится сладкая среда. Между тем, если попытаться предотвратить простудные высыпания с помощью зубной пасты или распыления спиртосодержащей жидкости, произойдет раздражение герпеса, что вызовет еще более неприятные ощущения. Чтобы выяснить, с помощью каких методов можно предотвратить простудные высыпания или уменьшить вызванные ими последствия, рекомендуется проконсультироваться по поводу выбора наиболее подходящего средства и лечения с врачом или фармацевтом.