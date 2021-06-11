Со скольки лет вы помните себя? Ученые назвали точный возраст

Новое исследование предполагает, что в среднем самые ранние воспоминания, которые люди могут вспомнить, относятся к тому моменту, когда им было всего два с половиной года, пишет портал МедикФорум.

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Результаты, опубликованные в рецензируемом журнале Memory, опровергают предыдущие выводы о среднем возрасте самых ранних воспоминаний на целый год.

Они представлены в новом 21-летнем исследовании, которое является продолжением обзора уже имеющихся данных. "Когда возникает самое раннее воспоминание, это скорее движущаяся цель, чем отдельное статическое воспоминание", — объясняет эксперт по детской амнезии и ведущий автор доктор Кэрол Петерсон из Мемориального университета Ньюфаундленда.

Таким образом, то, что многие люди предоставляют, когда их спрашивают об их самом раннем воспоминании, не является границей или началом водораздела, до которого нет воспоминаний. Скорее, похоже, существует пул потенциальных воспоминаний, из которых берутся и взрослые, и дети.

"И мы считаем, что люди с двухлетнего возраста помнят многое, чего не осознают. По двум причинам. Во-первых, очень легко заставить людей вспомнить более ранние воспоминания, просто спросив их, каковы их самые ранние воспоминания, а затем попросив их еще несколько. Затем они начинают вспоминать еще более ранние воспоминания — иногда вплоть до полного годом ранее. Это как заправить насос: как только вы запустите его, он самовосстанавливается. Во-вторых, мы задокументировали, что эти ранние воспоминания систематически ошибочно датируются. Снова и снова мы обнаруживаем, что люди думают, что они были старше, чем они были на самом деле в их ранних воспоминаниях".

Более 20 лет доктор Петерсон проводил исследования памяти, уделяя особое внимание способности детей и взрослых вспоминать свои самые ранние годы. Самые ранние воспоминания детей появляются раньше, чем они думают, что это произошло, что подтверждают их родители.