Советы, как правильно заботиться о здоровье легких

Легкие — это жизненно важный орган, одной из главных функций которых является снабжение организма необходимым ему кислородом. О том, что нужно делать для того, чтобы улучшить и иммунитет в целом, и здоровье легких, рассказывает фармацевт аптечной Apotheka Анна Кивлениеце.

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Здоровье легких тесно связано с функционированием иммунной системы в целом, однако следует иметь в виду, что одним из основных условий их здоровья является отказ от курения. Кроме того, в повседневной жизни следует обращать внимание на качество воздуха, которым мы дышим, и стараться избегать различных раздражителей, например, пыли. Можно заняться и профилактическим укреплением здоровья легких, например, при помощи различных дыхательных упражнений и употребления в пищу растений, богатых антиоксидантами.

Очищение легких

Во время курения в легкие попадает множество химических соединений, которые повреждают мерцательный эпителий легких. В результате возникает воспаление, нарушается снабжение организма кислородом и ослабляется защитная функция легких. Пыли и возбудителям болезней, например, вирусам, становится легче проникнуть в организм, поэтому риск заболеть различными инфекционными болезнями у курильщиков выше. Если отказаться от этой привычки, легкие постепенно очищаются, восстанавливаются, их функции улучшаются, уменьшается риск заболеть раком и различными болезнями сердца, улучшается кровообращение, а также состояние кожи.

Дыхательные упражнения

Практикуя дыхательные упражнения, можно очистить легкие, а также улучшить здоровье организма в целом. Дыхательные упражнения используются в таких дисциплинах как йога, цигун и метод Бутейко. Каждая из этих практик имеет свои нюансы, поэтому лучше всего осваивать их вместе со специалистом, например, физиотерапевтом.

Тактика выполнения дыхательных упражнений адаптируется в зависимости от желаемого эффекта, однако в основе всего лежат глубокие вдохи, позволяющие легким и всему организму получить больше кислорода.

Наиболее эффективными эти упражнения будут, если выполнять их на свежем воздухе и регулярно.

В долгосрочной перспективе дыхательная система укрепляется и у тех, кто занимается физической активностью, особенно подразумевающей аэробную нагрузку — бегом, скандинавской ходьбой.

Следует иметь в виду, что дыхательные упражнения не дадут желаемого эффекта у курильщиков.

Проветривание помещений, натуральные чистящие средства и ароматизаторы

Воздух, которым мы дышим изо дня в день, очень важен для укрепления иммунитета и здоровья легких, причем решающую роль играют не только прогулки на свежем воздухе, но и качество воздуха в помещениях — особенно в том случае, если человек проводит в них бóльшую часть дня. Помещения нужно регулярно проветривать на протяжении дня и обязательно перед сном.

Кроме того, нужно следить за тем, чтобы дома не появилась плесень, так как она неблагоприятно влияет на здоровье и может вызвать аллергическую реакцию. Убираясь дома, нужно заботиться о том, чтобы на поверхностях оставалось как можно меньше пыли, а также выбирать чистящие средства, не раздражающие и не обжигающие дыхательные пути, — чтобы найти именно такие, нужно тщательно изучать маркировку и читать инструкцию по применению.

Желательно также не пользоваться синтетическими ароматическими свечами и освежителями воздуха, а выбирать вместо них натуральные эфирные масла или цветы.

Если же контакта с пылью или сильными химическими бытовыми средствами не избежать, например, при выполнении служебных обязанностей, нельзя забывать о соответствующей защите, например, использовании защитной маски для лица.

Растения и чаи для здоровья легких

Чтобы улучшить здоровье легких, желательно включить в рацион растения, богатые антиоксидантами: кукурузу, бразильские орехи, лук, имбирь и апельсины. Эти продукты укрепляют иммунитет, очищают легкие и могут уменьшить риск заболевания раком легких.

Кроме того, различные растения и чаи уже издревле используются в качестве вспомогательных средств для улучшения состояния легких. Так, в случае бронхита рекомендуется употреблять чабрец, эфедру и чай из багульника, поскольку они стимулируют отхаркивание.

В свою очередь сосновые почки содержат эфирные масла и витамин С, обладают дезинфицирующим эффектом и разжижают мокроту.

Полезен и исландский мох: для него характерно антибактериальное действие, он также обволакивает слизистые. Хорошими помощниками при лечении кашля будут листья первоцвета весеннего, корень алтея лекарственного и душица.