Советы кардиолога, как обезопасить себя от раннего инфаркта

В последнее десятилетие инфаркт миокарда значительно "помолодел". Если раньше считалось, что до 50 лет нечего и думать о проблемах с сердцем, то сейчас в зону риска все чаще попадают люди моложе 40 лет. Кардиологи считают, что в этом виноват целый комплекс проблем.

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В представлении современного человека инфаркт — это болезнь пожилых людей. Однако статистика показывает, что сегодня жертвами смертельно опасных нарушений в работе сердца все чаще становятся молодые люди. Если среди лиц среднего и старшего возраста число инфарктов плавно сокращается, то среди людей моложе 40 оно заметно растет. К тому же многие молодые жертвы инфарктов до последнего не верят в то, что возникшие у них классические симптомы могут свидетельствовать о столь опасном нарушении, а это повышает риск летального исхода.

Увы, но как отмечают медики, все чаще приходится сталкиваться со следующей клинической картиной. На прием приходит 40-летний человек, уверенный в своем идеальном состоянии здоровья, без каких-либо жалоб на плохое самочувствие. Но анализ крови показывает, что у него значительно повышен уровень холестерина. А вместе с тем повышенный холестерин и как следствие закупоривание системы кровообращения — прямой путь к тромбам, инфаркту и инсульту даже в возрасте 40 лет и раньше.

"Да, можно сказать, что инфаркт "молодеет" и причина этого — в образе жизни людей и того, что творится вокруг, — рассказывает доктор медицины, кардиолог Артем Калинин. — Вредные продукты питания, курение, отсутствие свободного времени, которое человек посвящал бы самому себе. Все это складывается вместе и получается негативный результат. Человек настолько истощен от всех проблем, что добраться, скажем, до фитнес-зала могут только счастливчики. Легче взять сигарету, выпить кофе, чтобы успокоиться и лечь спать. Ну и экономическая ситуация тоже сказывается. Не все могут себе позволить посетить врача, большие очереди ожидания приема к врачу, не все семейные врачи могут адекватно оценить ситуацию и вовремя направить пациента к кардиологу. То есть, речь идет не об одной какой-то причине, а о комплексе проблем".

По словам доктора Калинина, чтобы как-то обезопасить себя от раннего инфаркта, нужно выполнять хотя бы некоторые условия, не требующие особых затрат. Например, если вам уже сорок-сорок пять лет, то следует сделать обычный анализ крови, где будет показан уровень сахара и холестерина. Не помешает также сделать кардиограмму — это недорого. Не нужно особых вложений, чтобы контролировать свой вес, перестать курить. Особенно это касается тех, у кого есть генетическая предрасположенность к сердечным заболеваниям — например, мама или папа перенесли инфаркт. В этом случае надо быть вдвойне внимательным к своему здоровью.

"Если бы забота о своем сердце популяризировалась на государственном уровне, — отмечает кардиолог Артем Калинин. — Если бы государство было заинтересовано в снижении сердечно-сосудистых заболеваний в стране, можно было бы открыть бесплатные кабинеты для проверки холестерина и сахара. Но, в любом случае, каждый должен соблюдать какие-то банальные вещи, чтобы снизить риск инфаркта. Например, правильно питаться. Хотя вопрос диеты — не такой простой. Сейчас многие рекомендуют средиземноморскую диету — она очень популярна и, конечно, хороша, но мы прекрасно понимаем, что не все свежие морепродукты можно купить в магазинах. Тем более стоят они недешево".

Доктор Калинин рекомендует избегать жирной пищи, полуфабрикатов, фаст-фуда — то есть, всего, что дает быстрое насыщение и быстрые углеводы, которые также быстро преобразуются в жиры.

Если в крови у человека обнаружен повышенный холестерин, у него присутствует высокий риск развития болезней сердца и сосудов, которые возникают из-за образования холестериновых бляшек на эндотелии сосудов. Медики рекомендуют проверять уровень холестерина минимум один-два раза в год. Для снижения холестерина необходимо нормализовать систему питания, снизить индекс массы тела и начать регулярно выполнять физические упражнения. Только грамотный и комплексный подход к проблеме позволит избежать лечения лекарствами и предотвратит опасные для здоровья последствия.

Объемные исследования доказывают взаимосвязь здорового сердца с питанием — традиционно в одних регионах оно сложилось в пользу сердца, а в других — нет. Так, японцы, нередко доживающие до ста лет, предпочитая рыбу, осьминогов, водоросли и сою.

Ученые связывают низкую заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями с потреблением большого количества продуктов из ферментированной сои. И здесь на помощь приходит фермент извлекаемый из специально ферментированных бобов сои — наттокиназа. Фермент обладает множественными полезными свойствами, которые основаны на способности вещества нормализовать уровень кровообращения и предотвращать образование сгустков. Проведя исследование, ученые обнаружили, что препарат, в составе которого есть фермент наттокиназа, понижает артериальное давление у гипертоников, снижает риск внутрисосудистых тромбообразований и их распространение. В то же время комбинация наттокиназы и монаколина (фермента красного риса), натуральным способом уменьшает уровень холестерина. Поэтому такой комплекс подходит для контроля холестерина и здоровья системы кровообращения.

Чтобы добиться стойкого снижения уровня холестерина в крови, нужно следовать следующим принципам: