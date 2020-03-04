Советы кардиолога, как правильно заботиться о здоровье своего сердца

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются одной из главных причин заболеваемости и смертности в Латвии и мире. Из них большую часть составляет первичная артериальная гипертензия, а треть — коронарная болезнь сердца. О факторах риска, профилактике и лечении консультируют кардиолог Capital Clinic Riga, специалист по эхокардиографии Кристина Спалва и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания в любом возрасте — это первичная артериальная гипертензия и гиперхолестеринемия. Также с возрастом повышается распространенность коронарной болезни сердца и фибрилляции предсердия, или мерцательной аритмии.

От мерцательной аритмии страдает каждый пятый пациент с сердечно-сосудистым заболеванием. Специалист поясняет, что симптомы заболеваний сердца могут быть разными, например, повышенное давление может быть бессимптомным, возможны головная боль, давящее чувство дискомфорта в груди.

На коронарную болезнь сердца может указывать давящая, жгучая или сжимающая боль в груди во время нагрузки, а при инфаркте миокарда такая боль бывает в состоянии покоя.

При сердечной недостаточности могут наблюдаться одышка, слабость, низкая переносимость нагрузки и отек ног, на нарушения сердечного ритма указывают головокружения, потеря сознания и шумы в сердце.

При появлении симптомов болезней сердца нужно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы пройти дополнительные исследования и начать лечение.

Факторы риска

Риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивают такие факторы, как курение, повышенный уровень холестерина (холестерин общий и низкой плотности), сахарный диабет, лишний вес и ожирение (ИМТ 25 кг/м2), а также малоподвижный образ жизни.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний также увеличивается с возрастом — у мужчин после 55, а у женщин — после 65 лет.

Еще один фактор риска — это раннее сердечно-сосудистое заболевание у кого-то из членов семьи (у мужчин <55 лет, у женщин <65 лет.).

Тенденция указывает на то, что люди обращаются к кардиологу также в профилактических целях — чтобы избежать осложнений, которые были, например, у их родителей и дедушек с бабушками. В то же время часть пациентов по-прежнему приходят к врачу с опозданием и с серьезными осложнениями, при которых пациента нередко нужно класть в стационар.

Значение профилактики

Пациент может в значительной мере сам влиять на здоровье своего сердца и сосудов. Вот рекомендации европейских кардиологов для здоровья сердца и сосудов:

регулярные умеренные физические нагрузки (аэробная нагрузка — по 30 минут 5-7 дней в неделю);

(аэробная нагрузка — по 30 минут 5-7 дней в неделю); сбалансированное питание : сокращение количества потребляемой соли и животных жиров, в день рекомендуется потреблять не менее 400-500 граммов овощей, орехов, ненасыщенных жирных кислот, маложирных молочных продуктов, два раза в неделю включать в рацион рыбные блюда и ежедневно выпивать ~1000-1500 мл жидкости;

: сокращение количества потребляемой соли и животных жиров, в день рекомендуется потреблять не менее 400-500 граммов овощей, орехов, ненасыщенных жирных кислот, маложирных молочных продуктов, два раза в неделю включать в рацион рыбные блюда и ежедневно выпивать ~1000-1500 мл жидкости; сократить курение и употребление алкоголя ;

; контроль массы тела — для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется избегать ожирения (здоровый индекс массы тела (ИМТ) — это 20-25 кг/м,2 объем талии <94 см у мужчин и <80 см у женщин).

Важно также время приема медикаментов

У каждого медикамента при конкретном заболевании — свое значение, и его действие продолжается определенное время. К тому же при приеме нескольких медикаментов и несоблюдении интервалов приема их терапевтический эффект может перекрываться или на некоторое время вообще исчезать. Поэтому медикаменты важно принимать в одно и то же время, особенно это касается противотромбозной терапии, в противном случае возрастает риск кровотечения или тромботических событий.

Если регулярно в определенное время принимать медикаменты для снижения давления, профилактики аритмии и от сердечной недостаточности, то можно избежать неприятных колебаний сердечной деятельности и давления и тем самым уменьшить гипотензию, аритмию, а также риск декомпенсации сердечной недостаточности и гипертонических кризов.

Совет фармацевта

Сердце — один из жизненно важных органов. Оно страдает всякий раз, когда в нашей жизни происходят большие или малые перемены.

Заботясь о здоровье своего сердца, важно не только правильно и полезно питаться, заниматься спортом, но и давать сердцу передышку в определенном жизненно ритме.

Если на работе стресс и спешка, неплохо научиться правильно дышать, чтобы свести влияние стресса к минимуму.

Рекомендуется меньше пить кофе и для поддержания ежедневного минерального баланса принимать медикаменты, содержащие магний.

Сердечную мышцу также нужно подкармливать — можно принимать витамины группы В, а также пищевые добавки на растительной основе, которые помогут сохранить сердце здоровым. С возрастом организм больше не производит коэнзим Q10, который является источником энергии для сердца.