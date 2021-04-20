Советы кардиолога, как восстановить силы после Covid-19

Многие из переболевших Сovid-19 отмечают, что еще продолжительный период после выздоровления наблюдаются те или иные симптомы. У кого-то "скачет" температура, кто-то ощущает депрессию и тревогу, у некоторых возникают ментальные проблемы — так называемый туман в голове, но чаще всего — это слабость и утомляемость. К настоящему моменту медики накопили опыт и на его основании разработали ряд рекомендаций, как восстановиться после коронавируса. Подробнее рассказывает кардиолог Роберт Федерс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У пациентов в пост-ковидный период возникает множество сомнений, что им можно и что нельзя делать, и как восстановить свою выносливость. Это абсолютно закономерные вопросы, ведь есть такие последствия болезни, при которых нагрузки вообще противопоказаны. Однако опыт медиков позволил разработать 4 этапа возвращения к прежнему уровню активности, а также шкалу самостоятельной оценки пациентами своего состояния.

На каждом из этапов следует тщательно прислушиваться к своим ощущениям и бережно относиться к организму, не перегружая его.

В 1-2 фазе начинайте с легкой физической активности — продолжительность этого этапа должна составлять как минимум две недели. Под легкой физической нагрузкой подразумевается работа в саду, уборка в доме, легкая прогулка или, например, йога.

Оценивая свое состояние, ориентируйтесь на "Рейтинг восприятия нагрузки Борга" (The Borg Rating of Perceived Exertion, далее — РВН), оцените одышку и усталость по шкале от 6 (нет напряжения) до 20 (максимальное напряжение). На данном этапе ваша оценка не должна превышать 11 баллов, если показатель выше — откажитесь на какое-то время даже от легкой нагрузки, дайте себе время восстановиться.

В первые две недели нагрузка не должна превышать 6-8 баллов по РВН, в последующие две — 6-11 баллов, и тогда можно переходить к следующей фазе, постепенно увеличивая нагрузки и приближаясь к тому состоянию здоровья, которое у пациента было до Covid-19.

В 3-4 фазе упражнения становятся более сложными и их выбор зависит от того, какой образ жизни и какое состояние здоровья у пациента было до болезни. Например, это может быть прогулка очень быстрым шагом, спуск и подъем по лестнице, плаванье, катание на велосипеде, разделенные на "подходы" — периоды активности и отдыха. Важно не чувствовать, что вам трудно — вы должны оценивать свое состояние на 12-14 баллов, не больше, то есть вы не чувствуете выраженной нехватки воздуха и вполне можете вести беседу. С течением дней постепенно повышайте нагрузку, но помните — если ощущаете, что стало тяжело, остановитесь — дайте организму время восстановиться.

Наконец, на 4 этапе упражнения становятся объективно сложными, тренируя координацию, силу и баланс. Это может быть бег с переменой направления или приставной, упражнения с весом и тому подобное. Но даже на этом этапе у пациента не должно быть чувства, что тренировка очень тяжела.

По завершении 4 этапа человек должен чувствовать в себе силы вернуться к до-ковидной активности или даже более высоким нагрузкам.

Каждой фазе рекомендуется посвящать как минимум 7 дней, чтобы избежать слишком большой нагрузки на организм. Не стоит относиться к этому поверхностно, ведь после Covid-19 даже у бессимптомных пациентов могут быть проблемы с легкими и сердцем, и при некоторых из них физическая активность противопоказана, поскольку может привести даже к смерти. Именно поэтому следует внимательно прислушиваться к своему организму и постепенно увеличивать нагрузку. Пациент должен тщательно следить за своим пульсом, нехваткой дыхания, слабостью — если становится хуже, чем обычно, следует вернуться на предыдущую фазу активности, а также посоветоваться с врачом. Увы, период восстановления после Covid-19 может занять много времени, но через это необходимо пройти.

В идеальном варианте пациенту следует вести дневник, в котором будет описан прогресс в отношении выносливости, а также изменения в психологическом и ментальном состоянии, и колебания настроения. Все это очень важно для врача, курирующего реабилитацию.