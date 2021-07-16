Советы педиатра, как действовать в случае перегрева, укуса насекомого или в других, характерных для лета ситуациях

Лето — это сезон, когда семьи с детьми часто отправляются в разные путешествия или отдыхают на природе. Однако это также то время, когда нужно проявлять особую осторожность — не допускать перегрева, переохлаждения (например, из-за слишком долгого купания в холодной воде), остерегаться укусов насекомых, а также уделять повышенное внимание к достаточному потреблению питьевой воды.

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Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане вместе с педиатром клиники "Veselības centrs 4" Дайрой Бренчей подготовили рекомендации для родителей, как обезопасить ребенка и позаботиться о его здоровье именно в летний сезон.

Укусы насекомых



Перед тем, как отправиться на прогулку или на отдых на лоне природы, важно запастись средствами против комаров, клещей и прочих насекомых.

Если насекомое все-таки укусило, к месту укуса нужно приложить что-нибудь прохладное.

Если укус вызвал зуд, можно воспользоваться гелем от зуда. Если зуд очень сильный, то, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом, ребенку можно дать соответствующую возрасту дозу какого-либо антигистаминного препарата.

Если ужалила оса, пчела или слепень, нужно охладить место укуса, приложив к нему либо влажное прохладное полотенце, либо охлаждающий компресс, либо нанести охлаждающий гель. Также сразу после укуса желательно дать ребенку антигистаминные препараты. Если после укуса пчелы или осы в теле ребенка осталось жало, его следует удалить пинцетом, затем место укуса продезинфицировать и наложить прохладный компресс.

В случае анафилаксии, то есть серьезной аллергической реакции, следует незамедлительно прибегнуть к помощи специалистов.

Место, ужаленное насекомым, не нужно присыпать землей, накладывать сдавливающие повязки, делать водочные компрессы или пытаться выдавить жало. Этим можно только ухудшить ситуацию — занести в рану инфекцию, повредить ткани, а при использовании компресса со спиртосодержащими веществами есть риск причинить ребенку даже легкие ожоги кожи, ведь детская кожа очень нежная и чувствительная. Поэтому лучше к месту укуса приложить что-нибудь прохладное и снимающее отек, например, замороженные ягоды.

Если присосался клещ, его ни в коем случае нельзя сдавливать, вырывать или пытаться вытащить пальцами. Также не следует капать на клеща растительное масло. Чтобы удалить клеща правильно, его нужно прихватить пинцетом или специальным инструментом как можно ближе к коже и вытягивать вращательными движениями — точно так же, как вы бы выкручивали винт. Если вы не уверены, что сможете это сделать, лучше обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение.

Перегрев

Летом дети могут перегреться — и находясь на солнцепеке, и в плохо вентилируемых, жарких помещениях, и в салоне машины, или просто потому, что слишком тепло одеты. Из-за этого ребенок сначала становится более капризным, позже появляется сонливость, головная боль, повышается температура тела, он отказывается есть и пить, или, наоборот, испытывает сильную жажду. Может также возникнуть тошнота или рвота. В более тяжелых случаях перегрева также могут наблюдаться судороги и потеря сознания.

Нельзя, чтобы дети находились летом под прямыми солнечными лучами, поэтому не нужно планировать прогулки или подвижные игры днем, когда солнце греет особенно интенсивно (примерно с 11:00 до 16:00).

В случае, если ребенок перегрелся, надо перенести его в тень, если находитесь в помещении, нужно открыть окно. Желательно раздеть ребенка и измерить ему температуру. Также можно наложить прохладные компрессы. Ребенку нужно давать пить прохладную (но не холодную) воду или чай. Грудничков желательно приложить к груди.

Если температура ребенка выше 38,5°С, можно дать дозу какого-либо из жаропонижающих препаратов, соответствующую возрасту ребенка.

Если симптомы не проходят в течение получаса или самочувствие ребенка ухудшается — то есть, ребенок становится апатичным, у него затруднено дыхание, затуманено сознание или появляются галлюцинации, необходимо срочно обратиться к врачу.

Одежда ребенка летом должна быть удобной, тонкой, из натуральных материалов, дышащей и желательно светлого цвета. Стоит придерживаться принципа "кочана капусты" — многослойности одежды, чтобы в зависимости от погоды часть одежды можно было бы легко снять, если вдруг стало жарко, или, напротив, надеть, если похолодало. Находясь вне помещения, голова ребенка должна быть покрыта панамой, косынкой или другим подходящим головным убором.

Отдых у воды

Во время отдыха у воды, — будь то море, озеро, декоративный пруд при доме или надувной бассейн, — самое главное — следить, чтобы ребенок ни на мгновение не оставался без присмотра. Пусть дети играют, плещутся и плавают — но только с таким расчетом, чтобы взрослый мог их контролировать и при необходимости тут же прийти на помощь.

Иногда дети могут не почувствовать, в какой момент нужно выйти из воды, и серьезно переохладиться. Симптомы известны: ребенок весь холодный, дрожит, появляется т. н. "гусиная кожа", губы могут стать серовато-синего цвета.

Если во время купания ребенку стало очень холодно, нужно немедленно забрать его из воды, снять с него мокрые плавки или купальник, вытереть сухим полотенцем и на какое-то время даже целиком укутать — в сухое полотенце или во что-то другое, например, в куртку взрослого. Согреться помогут и физические нагрузки — бег или прыжки".

Езда на автомобиле

Лето — время поездов — на пикники, экскурсии т. д. Важно помнить: в жаркую погоду оставлять ребенка одного в машине нельзя! Даже на короткое время.

Салон автомобиля очень быстро нагревается, и это может быть опасно не только для здоровья ребенка, но и для его жизни. Собираясь в поездку на машине в отдаленные места, позаботьтесь, чтобы окна по возможности были затенены, и на ребенка в течение всей поездки не попадали бы прямые солнечные лучи.

Также обязательно захватите с собой достаточное количество питьевой воды и регулярно предлагайте ребенку пить.

Во время поездки запланируйте остановки, чтобы можно было проветрить машину, а вам с ребенком за это время размяться.

Чтобы не допустить во время поездки перегрева или переохлаждения, и обеспечить в салоне автомашины приятный микроклимат, температура воздуха внутри должна быть на четыре-пять градусов ниже, чем снаружи. Например, если внешняя температура воздуха 27° С, то в салоне автомобиля она не должна превышать 22°–23° С.

Летнее меню

Полноценное и сбалансированное питание каждый день — главный принцип при составлении меню ребенка. Однако лето — отличное время года для того, чтобы пересмотреть некоторые традиции питания и начинать формировать новые пищевые привычки, соответствующие понятию "здоровое питание".

В ежедневное меню желательно включать сезонные фрукты, ягоды и овощи местных производителей. Овощи, ягоды и фрукты, зелень и зеленые листовые овощи богаты натуральными витаминами и минералами, что особенно важно, если мы хотим накопить силы и энергию для холодных сезонов. Ешьте сами и предлагайте ребенку.

Вводите в своей семье простые и здоровые традиции питания — например, каждый день съедать по три разных фрукта или овоща. Это даст ребенку возможность не только расширить свое меню в интересной, игровой форме, но и развить вкусовые ощущения.

Употребление воды

Количество воды, которое в течение дня следует выпить ребенку, зависит от его возраста, веса, уровня активности и температуры воздуха. Грудничкам воду надо давать в момент, когда ребенка начинают прикармливать. В течение первого года жизни, после начала прикармливания, если у ребенка нет проблем с потерей веса или нет необходимости увеличивать количество потребляемой воды, желательно, чтобы ребенок выпивал столько же воды, сколько съел пищи за один прием. Обычно в среднем это составляет 180–200 миллилитров.

С возраста 1 года необходимое количество воды зависит от веса ребенка — 30 мл чистой воды в сутки на килограмм веса. В жаркую погоду не забывайте как пить воду сами, так и чаще предлагайте ее ребенку. И даже если суточная норма окажется превышена — ничего страшного.

В жаркую погоду нежелательно заменять воду соками, молоком или йогуртами — это все является едой. Пить надо воду или некрепкий несладкий чай. Сладкие напитки содержат много сахара; для детского организма это ненужные лишние калории и, к тому же, может способствовать потере жидкости. Регулярное употребление подслащенных напитков способствует развитию кариес, увеличивает риск возникновения лишнего веса и даже ожирения, нарушения обмена веществ, а также меняет пищевые привычки к худшему.