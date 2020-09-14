Советы врача, как формировать правильную осанку у ребенка

Начало учебы в школе вносит в жизнь ребенка большие эмоциональные и физические перемены, к тому же придется быть способным и высидеть уроки, и участвовать в спортивных занятиях. Что свидетельствует о том, что осанке ребенка необходима коррекция, рассказывает эксперт Mēness aptieka, врач физикальной и реабилитационной медицины, заведующая отделом реабилитации VCA Aura Уна Скутула.

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Проблемы, которые можно и нужно корректировать:

Округлая спина

Выпяченный живот

Слабость осанки

Нарушения осанки

Походка (направленные внутрь стопы)

X–образные ноги

Заметив какую-либо из этих проблем, необходимо отвести ребенка к физиотерапевту на корректирующую гимнастику. Заниматься можно как индивидуально, так и в группе. Посетив курс коррекции, разработанный индивидуально, и обучившись упражнениям, потом (скорее всего, со стимулированием и под присмотром родителей) ребенок может заниматься дома, посвящая этому минимум полчаса. Если на гимнастику махнуть рукой, последствиями может быть деформация позвоночника — сколиоз. Его исправить намного сложнее, подчеркивает врач.

Правда, зачастую дети не понимают, что есть проблема со спиной, потому что обычно спина у них не болит. Поэтому нередко у них нет мотивации заниматься. Боль в спине появляется в более позднем возрасте, но тогда уже труднее уговорить ребенка посещать занятия.

На физическое развитие влияет также лишний вес. Он усиливает нагрузку, и могут образовываться так называемые X-образные ноги. Лучшее упражнение для коррекции — сидеть на полу в позе лотоса, в свою очередь, не рекомендуется сидеть на коленях. Уже с раннего возраста можно приучать ребенка кататься на балансировочном велосипеде, потом — на обычном велосипеде. Они тоже помогают.

Иногда у детей есть тенденция ходить, направляя стопы внутрь, как медведи. Для коррекции походки врач рекомендует эргономическую обувь с закрытой пяткой и подъемом в середине стопы.

Стопы можно массировать с помощью вспомогательного устройства — резинового "ежика", укрепляя свод стопы. Ребенок может поднимать пальцами шишки, каштаны, родители дома могут создать "трассу", например из швабры, и попросить, чтобы ребенок катал ее, идя по палке с развернутыми наружу носками. Укреплению стопы помогают также балансировочные поверхности, используемые в физиотерапии, и коврик — пазл.

Полезное для здоровья и хорошего физического развития школьника занятие — плавание: оно развивает симметрию тела, помогает формировать правильный стереотип осанки, а также уменьшает стресс и стабилизирует эмоциональное состояние.

Хороший вид спорта, который в основном любят мальчики, — футбол. Во-первых, с ранней весны до поздней осени занятия проходят на улице. Во-вторых, при игре в футбол работают почти все группы мышц. Однако родители и тренер должны заботиться о том, чтобы тренировочный график не создавал перегрузку для первоклассника.

Если спорт соединяется с началом школьной учебы, рекомендуется не планировать тренировки чаще двух-трех раз в неделю. Непривычный школьный ритм, освоение новых знаний и модели поведения плюс интенсивные тренировки могут создать слишком большую как физическую, так и эмоциональную нагрузку.

Первоклассника не нужно водить на тренировки в фитнес-клуб или тренажерный зал. В таком возрасте такие тренировки не нужны.

Дети повторяют образ жизни родителей — если двигаются родители, двигаются и дети. Отправляйтесь вместе на прогулку или пробежку по лесу (важно, чтобы при беге под ногами не было твердого покрытия) или песку на пляже.

Различные занятия танцами и ритмикой также являются для ребенка хорошим способом подвигаться, с пользой потратить накопившуюся энергию и сформировать правильную осанку.

Учебная среда, несомненно, влияет на позвоночник и, таким образом, на осанку, поэтому среда должна быть продуманной и эргономичной. Вот семь ценных рекомендаций врача.

1. Ребенку желательно обеспечить отдельную комнату (если это возможно), подходящий письменный стол и удобный стул (лучше не на колесиках), достаточно яркую настольную лампу.

2. Учебное место надо оборудовать таким образом, чтобы ноги опирались на пол, спина не была согнутой, руки согнуты в локтях под углом 45 градусов.

3. Родители должны следить, чтобы ребенок сидел, не складывая ноги под себя — так образуется кривая спина и неправильная осанка.

4. Чтобы не возникала асимметрия тела, школьная сумка должна быть в виде рюкзака с жесткой задней частью.

5. По возможности меньше нужно разрешать первокласснику пользоваться гаджетами — их длительное использование влияет не только на осанку, но и на зрение.

6. Ребенок проводит в школе достаточно много времени, поэтому обувь должна быть дышащей, легкой. В соответствии с сезоном рекомендуется обеспечить сменную обувь.

7. В первые школьные годы дети довольно быстро растут, поэтому родители должны тщательно следить за эргономикой и, как только это необходимо, приспосабливать среду к росту ребенка.