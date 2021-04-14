Спасти жизнь порой могут совсем простые действия. Реальные историй людей, которых сбил поезд

"У него полностью изменилась личность. Врач в реанимации предупреждала меня об этом, но мне, как каждой матери, было трудно в это поверить. Доктор сказала, что он больше не будет таким, как прежде. Я сказала: "Не может этого быть…" Но теперь я это знаю. Совсем другой человек", — рассказывает Ирина, сын которой Виктор после несчастного случая на железнодорожных путях страдает от проблем здоровья.

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Проведенный ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) опрос свидетельствует о том, что практически все люди, или 97% опрошенных, обсуждают со своими детьми вопросы безопасности движения, например, то, как правильно вести себя на улице, пешеходном переходе, рядом с железной дорогой и т.п. При этом 12% людей оценивают знания своих детей на "отлично", а 66% — как хорошие. Правда, 17% жителей считают, что знания их детей о безопасности движения находятся на среднем уровне. К тому же 60% опрошенных признают, что их отпрыски принимают во внимание и соблюдают значительную часть выученного и рассказанного о безопасности движения, однако далеко не все.

Героиня короткометражного документального фильма Ирина, чей сын Виктор около десяти лет тому назад был сбит поездом, надеется, что ее горький рассказ дойдет до родителей, чтобы им не пришлось пережить то же самое, что ее семье. "В принципе, когда все это случилось, я поняла в своей жизни одно: почему-то мы никогда не говорим вовремя, как мы тебя любим, почему-то не стараемся вовремя защитить. Мы, родители, всегда делаем это с опозданием. Поэтому я хочу посоветовать делать все вовремя, а не тогда, когда несчастье уже случилось. Несмотря на повседневную спешку, заботы и проблемы, родители обязательно должны находить время и говорить со своими детьми о безопасности вблизи железной дороги. Говорить нужно сейчас, а не потом. К тому же спасти жизнь могут совсем простые действия — вынуть наушники из ушей, уделять максимальное внимание происходящему вокруг".

LDz подготовило пять новых документальных короткометражных фильмов, запечатлевших как подлинные рассказы людей, пострадавших при происшествиях на железной дороге и возле нее, так и интервью со специалистами.

Виктор и его мама Ирина — герои одной из пяти документальных короткометражек. В них своими историями поделились также Александр, которой в канун своего шестого дня рождения потерял ноги, прицепившись к едущему поезду, и Евгений, который, будучи в состоянии легкого алкогольного опьянения, переходил пути в неположенном месте, упал и потерял сознание, а в больнице очнулся, к сожалению, уже без ног. Есть в фильмах и документальные истории, герои которых сами не могут их рассказать.

Одна из короткометражек рассказывает о девушке, которую из-за ее спешки и невнимательности сбил поезд; вторая — о самоубийстве молодого человека. Своим опытом в этих фильмах делятся также машинист тепловоза ГАО "LDZ Cargo" Марцис Черпинскис и подростковый психотерапевт Нилс Саксс Константиновс.

Документальные фильмы LDz будет использовать на своих уроках безопасности, рассылать по школам, а также опубликует на каналах Facebook.com и Youtube.com.

LDz благодарит героев этих документальных историй за мужество поделиться своими рассказами, а также компанию "Studija Lokomotīve", которая сняла фильмы.

С рассказом Виктора и его мамы Ирины можно познакомиться здесь.