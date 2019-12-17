Специалист по питанию: "Зимние праздники — это не время для марафона переедания"

Приближаются зимние праздники, и почти каждый планирует посетить концерт или встретиться с друзьями, которых давно не видел, однако нередко эти приятные моменты может испортить дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что 72% опрошенных жителей Латвии в целом сталкиваются с проблемой вздутия живота, или метеоризма, при этом 29% отметили, что по этой причине старались не посещать публичные мероприятия. Своими рекомендациями на этот счет делится специалист по питанию Лиене Сондоре.

Результаты исследования

Лишь 21% участников исследования в повседневной жизни не сталкиваются со вздутием живота, а у тех жителей Латвии, которые в целом обычно сталкиваются с такой проблемой, у 25% она бывает хотя бы раз в неделю, у 21% — хотя бы раз в месяц, а у 26% — реже.

Женщины сталкиваются со вздутием живота чаще — среди всех, кто сталкивается метеоризмом, в целом у 52% женщин такая проблема бывает по крайней мере раз в месяц, а среди мужчин этот показатель составляет 39%.

Интересно, что публичных мероприятий из-за вздутия живота чаще избегают мужчины: среди всех мужчин, которые в целом обычно сталкиваются со вздутием живота, 34% ответили, что из-за этой проблемы были вынуждены пропустить какое-то публичное мероприятие, в то же время среди женщин этот показатель составлял 24%. Результаты исследования не обнаруживают связи между частотой вздутия живота и возрастом респондентов.

Среди респондентов, признавших, что в целом обычно сталкиваются с метеоризмом, 15% рассказали, что для решения этой проблемы посетили врача, 7% обратились к фармацевту, а 78% не делали ничего, чтобы улучшить ситуацию.

Причины вздутия живота

Специалист по питанию Лиене Сондоре поясняет, что вздутие живота связано с гастрономическими привычками, например, с тем, как быстро человек ест. Есть люди, у которых живот пучит от капусты, зернобобовых и квашеных продуктов, однако это в основном индивидуально. Кроме того, образованию газов в животе может способствовать содержание большого количества сахара (простых углеводов) и жиров, а также белков в рационе.

Специалист рассказывает, что люди часто жалуются на дискомфорт в животе именно после употребления в пищу зернобобовых. Их следует употреблять регулярно (не менее одного раза в неделю), однако нередко возникает ситуация, когда человек не ест какую-то группу продуктов питания, а затем, когда начинает их есть, например, зернобобовые, у него начинается вздутие живота, так как ферменты пищеварительного тракта "не понимают" такие продукты.

Если живот пучит регулярно, нужно обязательно посетить гастроэнтеролога, а затем — специалиста по питанию.

Рекомендации на время зимних праздников

Л.Сондоре напоминает, что зимние праздники — это не время для марафона переедания и каждому важно понять истинное значение праздников. Она советует очень тщательно планировать праздничное угощение и отравляться в магазин только с предварительно составленным списком.

Во время праздников нужно помнить о сбалансированном и здоровом питании. При этом основное блюдо должно включать мясо или рыбу, приправы и овощи, а у вегетарианцев это могут быть тофу или темпе с добавками.

Новогодние праздники — это также время, которое люди проводят вместе, это разговоры, радость, песни и традиции. Еда является важной частью праздника, однако она не должна превращаться в его сущность. Поэтому будем планировать праздничное меню, не забывая и о физических упражнениях.

BENU Aptieka проводит Мониторинг здоровья в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. Исследование проводилось в октябре 2019 года путем опроса 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.