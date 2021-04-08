Специалисты объяснили, как избавиться от тяги к сладкому и уменьшить ежедневное потребление сахара

К тому же сахар дает нам лишь пустые калории, а не витамины, минеральные вещества или клетчатку.

Тягу к сладкому могут усиливать также эмоциональные факторы. Например, проблемы в семье и стресс, вызванный происходящим вокруг. Тогда сладости служат вспомогательным средством для самоуспокоения, словно детская соска. Однако, если мы осознали, почему у нас есть конкретные желания, то нам становится их легче контролировать. Если же это не удается сделать собственными силами и эти желания начинают нам мешать в повседневной жизни (стресс вызывает повышенный аппетит), необходимо обратиться к специалисту по питанию или психотерапевту.

У каждого человека тяга к сладкому индивидуальна. Если предположить, что первый вкус, который мы ощущаем — сладкий, доставляющий нам утешение и удовольствие, то мы хотим ощущать его ежедневно, говорит специалист по питанию. Это ощущение в нашем детстве еще больше усиливают наши родители, а также бабушки и дедушки, которые дают нам лакомства, сладости в качестве награды или поощрения, если ребенок упал и ударился, а также многие другие причины. Вырастая, мы успокаиваем себя сладким вкусом в моменты, когда чувствуем подавленность, гнев или гордость за себя, счастье. Если мы умеем насладиться сладким — отлично. Съедаем много и с удовольствием. Однако нередко бывает трудно заметить, в какой момент привычка каждый день в одно и то же время съедать кусочек пирожного перерастает в зависимость. Если в какой-то день вам трудно отказаться от куска пирожного и отказ от сладкого портит настроение, то это уже зависимость.

Тяга к сахару нередко может появляться у людей, которые едят мало или неправильно, или едят слишком много продуктов с высоким содержанием крахмала, например, макароны, но меньше жиров и белков. Чрезмерное потребление сладостей может проявляться как плохая привычка или когда человек потребляет много соленой пищи.

Для того, чтобы уменьшить ежедневное потребление сахара, нужно начать изучать этикетки на продуктах питания. Например, если вы привыкли есть сладкие йогурты — изучите их состав. В 100 граммах йогурта может быть до трех ложек сахара. Это относится и к пикантным соусам — в некоторых из них на 100 граммов продукта может приходиться до 50 граммов сахара. Поэтому основной совет — просто пересмотреть список своих покупок и не покупать такие или аналогичные переработанные продукты с высоким содержанием сахара. В магазине не нужно давать себя поймать лозунгами наподобие "без сахара", "без жира", "диетический". Изучив состав этих продуктов, обычно мы видим в них сахар в различных формах.

Также нужно помнить о том , что сладкий вкус мы получаем, если съедаем также какой-нибудь свежий или сушеный фрукт. Вопрос в том — что именно нам дает сладкий вкус и почему нам его хочется? Нередко люди нерегулярно питаются, в их рационе не хватает белков (особенно незаменимых аминокислот, например, триптофана, который отвечает за производство серотонина), сложных углеводов, поэтому возникает желание есть много сладостей, простых углеводов. В то же время человек признается, что по утрам чувствует сильную усталость, не может проснуться, у него появляются нерегулярный стул, сыпь и тусклая кожа.

В качестве альтернативы сахара можно использовать стевию, эритрол, березовый сахар и другие заменители. Можно использовать также сахар цветков кокоса, у которого в отличие от столового сахара низкий гликемический индекс. Однако основной рекомендацией будет уменьшение сладкого вкуса в целом, так как его мы получаем также из фруктов и ягод. Нужно вырабатывать новые привычки в еде, которые включают в себя потребление большого количества сахара, чтобы привыкнуть к другому вкусовому спектру в повседневном питании.

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня рекомендует заменить ежедневное потребление сладостей другими вкусными блюдами или продуктами, например, фруктами, ягодами, темным шоколадом с низким содержанием сахара, семенами чиа, финиками, смути, сладким картофелем, сухофруктами и орехами, а также овощами.

Из пряностей тягу к сладкому и аппетит уменьшают корица, женьшень и гвоздика. Из растений рекомендуются также тимьян и куркума, которые являются природными средствами детоксикации организма. Можно использовать также сладковатый базилик, который также может помочь уменьшить тягу к сладкому. Все растения и пищевые добавки рекомендуется употреблять в качестве дополнения к сбалансированному питанию. Если вы употребляете эти растения в виде пищевых добавок, то нужно помнить о том, что длительное или необоснованное потребление пищевых добавок является нежелательным.