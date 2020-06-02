Срочно к врачу! Симптомы, которые сигналят о самых опасных нарушениях организма

Потеря веса, головная боль, одышка, непривычное ощущение сытости могут оказаться знаками беды, которыми наш организм сигналит о происходящих нарушениях. Портал MedikForum.ru опубликовал симптомы, с которыми следует как можно быстрее обращаться к врачу.

Потеря веса



Опасно, когда похудение необъяснимо — не связано с диетой, изменившимся образом жизни. Если в течение месяца человек теряет до 5 процентов веса, за полгода-год — до 10 процентов, это знак беды, точнее, какой-то патологии, мешающей организму поглощать питательные вещества. Такую потерю веса могут вызывать болезни печени, рак.



Повышенная температура



Постоянно повышенная температура (даже несильно), которая держится неделю и более, может сигналить о скрытых инфекциях организма, а также лимфоме (злокачественная опухоль, поражающая лимфатическую систему и клетки, являющиеся частью иммунной системы).

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Одышка



Среди самых опасных нарушений, которые ее вызывают, — коронавирусная инфекция, ХОБЛ (обструктивная болезнь легких), болезни сердца, тромб в легких (легочная эмболия), легочный фиброз.



Головная боль (особенно после 50 лет)



Внезапная резкая боль, при которой также ощущается онемение затылка, сильная слабость, наблюдаются сыпь, состояние прострации, изменение зрения, нарушения речи, — это тоже знак беды. Таким образом могут проявляться инсульт, воспаление кровеносных сосудов мозга, менингит, аневризма.

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Быстро возникающее ощущение сытости



Этому может быть много объяснений, включая самые опасные — рак поджелудочной железы, желудка, яичников.



Краткосрочная утрата функций тела



Если внезапно пропадает способность нормально видеть, говорить или контролировать свои движения, можно заподозрить инсульт или преходящие ишемические атаки. Особенно опасными являются следующие нарушения:



неожиданная слабость, онемение лишь одной половины тела,

потеря способности говорить членораздельно и понимать речь,

внезапное головокружение, неустойчивость походки, падение.

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Вспышки света в глазах



Симптом отслоения сетчатки — процесса, ведущего к слепоте.

