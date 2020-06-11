Страшный сон: типичные кошмарные сюжеты и их значение

Как приятные, так и страшные сны никогда не следует понимать буквально. Люди, объекты, ситуации, видимые в сюжетах ночных сновидений, являются символами того, что нам пытается сказать подсознание.

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Как сообщает MedikForum.ru, хорошие, радостные сны, как правило, подпитываются интенсивными желаниями — кошмарные сюжеты возникают из чувства волнения, стресса, тревоги. Если ум часто пребывает в беспокойстве, сон человека отражает это, причем некоторые "страшные" сценарии являются типичными, учеными уже гораздо лучше понимается их значение.

Утопление, глубокое падение



Один из типичных кошмарных сюжетов: его видит большинство взрослых людей. Почему наше подсознание говорит, что мы тонем, падаем? Вероятно, что испытывается большое давление в повседневной жизни: например, трудное задание на работе, которое должно быть выполнено вовремя, напряженная семейная ситуация, судебное разбирательство и так далее.

Появление голым на публике



Каким может быть значение этого сюжета? В подсознании одежда символизирует защитный экран, который позволяет быть скрытым для других. Страшный сон с оголением отражает переживания за собственную уязвимость, неспособность сохранить что-то о себе в тайне.



Быть преследуемым, атакованным



Типичный сюжет страшного сна вызван повышенным напряжением, связанным с необходимостью решать какие-то задачи в повседневной жизни. То, как мы реагируем — убегаем или сопротивляемся — многое говорит о наших способностях и манере справляться со стрессом, проблемами.



Потеряться или оказаться пойманным



Самое частое значение такого сценария — испытываемое человеком переживание из-за того, что он "застрял" в определенной трудной для него ситуации, не зная, как ее разрешить.

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Автокатастрофа



Авария машины в кошмаре обычно символизирует физическую или психическую проблему, заставляющую страдать.



Повреждение дома, кража имущества



В сновидениях дом символизирует личность: внешний вид отражает самооценку, интерьер — внутренние чувства. Урон, нанесенный во сне жилищу, вещам, означает негативные эмоции, связанные с унижением, оскорблением. Кража указывают на то, что человек чувствует себя обманутым или беспокоится из-за возможности лишиться чего-то ценного.

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Неисправный телефон, компьютер



Это очень личные вещи, и они символизируют личную проблему — например, потерю с кем-то связи, наши опасения оказаться невостребованными, нелюбимыми.



Жертва ужасного бедствия



Страшный сон о том, что вы стали жертвой такой катастрофы, может иметь следующее значение: вы неосознанно боитесь, что не сможете справиться с возникшими проблемами и в конечном итоге станете их жертвой.

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Заболеть, получить травму, умереть



Еще один типичный кошмарный сюжет — во сне мы становимся неизлечимо больными, серьезно ранены, даже умираем. Подобное развитие событий означает глубокую эмоциональную травму, окончание определенного этапа жизни, а также наличие трудностей, с которыми мы не знаем как справиться.

