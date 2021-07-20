Судорога в воде: как себя вести, чтобы избежать трагедии

Судорога в воде — большой страх любого купальщика. Особенно это опасно, если судорога настигла вас вдалеке от берега, тогда к боли прибавляется страх и паника. Даже опытный пловец может растеряться в такой ситуации, а неподготовленный человек и вовсе пойти ко дну.

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Что делать, если у вас в воде свело ногу, и как этого избежать.

Что такое судорога



Судорога — это спазм, внезапное, непроизвольное и довольно болезненное сокращение мышцы (или нескольких). Чаще всего судорога сводит икроножные мышцы, но может свести стопу или бедро. Неприятные ощущения могут длиться до нескольких минут, после чего постепенно проходят.

Причин возникновения судорог в воде может быть несколько: переутомление на дальних заплывах, переохлаждение (как следствие — сужение сосудов), травма мышцы или связок, обезвоживание, дефицит в организме калия, магния и кальция. Стресс, болезнь (особенно болезни позвоночника, сосудов), неважное самочувствие также может стать причиной судороги. Часто судороги в ногах могут возникать у людей, страдающих остеохондрозом, при котором нарушается кровообращение мышц.

Что делать, если в воде свело ногу



В первую очередь, успокоиться. Если вы будете паниковать, то быстрее выдохнетесь и пойдете ко дну. Нужно постараться максимально расслабиться, лечь на спину на воду, а потом начать громко звать на помощь. По возможности, постарайтесь за что-то ухватиться — коряга, бревно, лодка, весло, спасательный круг. Если вы далеко от берега и рядом никого нет, попробуйте воспользоваться одним из методов борьбы с судорогой:



Уколоть булавкой





Foto: Pixabay.com

Укол булавкой в спазмированную мышцу поможет восстановить кровообращение и снимет спазм. Другое дело, что когда человек испытывает сильную боль, не может плыть и охвачен паникой, вряд ли сможет аккуратно отстегнуть булавку, точно прицелиться и уколоть в мышцу так, чтобы судорога прошла. Но в экстренных ситуациях все методы хороши, поэтому булавка (лучше английская) при себе лишней не будет. Если же придется воспользоваться таким методом, помните — колоть нужно резко и сильно в место, где мышца напряжена сильнее всего.

А если булавки при себе нет? Тогда можно попробовать большим пальцем несколько раз резко надавить на больное место, чем больнее — тем быстрее отпустит судорога.

Прикусить губу



Немного странный способ снять судорогу, но если под рукой нет булавки, то можно резко и сильно укусить себя за губу, на которой находится множество болевых точек. Например, зажав зубами среднюю часть верхней губы, можно снять напряжение в верхней части тела, прикусив нижнюю губу — расслабим нижнюю часть тела.



Массировать спазмированную мышцу



Самый эффективный способ избавиться от судороги — это массаж спазмированной мышцы. Ее нужно массировать с силой, максимально надавливая и растирая пальцами. Попробуйте лечь в воде на спину или принять позу поплавка, после чего взяться рукой за пальцы ноги и потянуть их на себя. Если свело мышцы бедра, обхватите рукой ногу с наружной стороны чуть ниже голени, у самой лодыжки. Затем согните ногу в колене и сильно потяните рукой назад к спине.



Профилактика судорог



Перед купанием или заплывом желательно хорошо размяться: бег на месте, подъем и сгибание ног, приседания. Не лишним будет заранее растереть и размять икроножные и бедренные мышцы, чтобы улучшить кровоток. Тогда даже купание в холодной воде не вызовет сильное сужение сосудов, а значит, и не вызовет судорогу.

И самое главное — если вас вдруг скрутила судорога, важно не поддаваться панике, иначе вы можете быстро наглотаться воды и захлебнуться. Примите удобное положение, лягте на спину и зовите на помощь. Помните: страх, паника и суета только усугубят ситуацию!