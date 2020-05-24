Тальковая присыпка с асбестом или смесь с алюминием. Правда о товарах для детей и как это связано с ГВ

Нелегкая сегодня тема статьи. Чем больше исследований читаю, тем больше ужасаюсь реальности. Бизнес проник в сферу здравоохранения и ухода за детьми настолько, что охранять здоровье своих детей приходится с особой бдительностью. Давайте обо всем по порядку.

Я каждый раз пишу о том, что за естественность (для меня = здоровье) в нашем мире нужно побороться. Кроха сам бороться пока не может, тут вся ответственность на родителях. Поэтому при выборе какого-либо продукта для ребенка нужно изучить информацию, не вреден ли он.

Например на упаковке тальковой присыпки для детей Johnson & Johnson написано, что она освежает детскую кожу, создавая ощущение комфорта. А вот в ходе судебных исков на эту компанию в Америке обнаруживается, что в грунте тальк очень близко к асбесту и его количество в этой присыпке (асбеста!) приводит к онкологии. Есть дети, погибшие от этой болезни вследствие активного использования этого продукта.

К слову, товар выводят с рынка пока только в Северной Америке. Детям других стран укорачивать срок жизни пока позволено. Без комментариев.

Ряды исследований о составе детских смесей для детей пополняются каждый год.

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Вот здесь, например, можно почитать о том, что некоторые смеси содержат недопустимые дозы алюминия. Это, кстати, токсин, оказывающий разрушительное действие на весь организм. А теперь оказывается специальные, "рецептурные смеси" тоже "богаты" этим металлом.

Как это связано с грудным вскармливанием? Напрямую. Если вы верите в то, что реклама говорит вам правду, вы не боретесь, вы расслаблены и проигрываете в главном сражении — за здоровье своего потомства. Если что-то идет не так с грудным вскармливанием, это можно наладить почти всегда, только нужно искать информацию. Те, кто выбирают естественный путь родительства, часто дотошно ищут информацию не только об этом, но и обо всех сопутствующих вещах в родительстве. Шаг за шагом. Получается, "скользкая дорожка" "антиестественного" родительства затягивает с головой, если этому явлению вовремя не сказать "стоп".

К этому и призываю. Поэтому периодически провожу вебинары для беременных в рамках нашей Школы Естественного Материнства — в этот раз 27 мая в 10:00. Кто не будет онлайн, смогу выслать запись. Говорить буду откровенно. И о том, как наладить грудное вскармливание, и о том, как не дать его "испортить", и о том, какие вещи по уходу за малышом могут негативно повлиять на здоровье ребенка в отложенной перспективе. Доказательно и информационно насыщенно.

Я всегда пишу о том, что естественность это путь к здоровью. Отступления возвращаются бумерангом. Все, что изобретает и совершенствует человечество, должно служить этой же цели. Если же цель коммерциализирована до неприличия, остается только сопротивляться, чтобы это не зашло необратимо далеко.

Два примера описанных мною выше это лишь вершина айсберга. Например, в США 95% протестированного детского питания в одном из последних исследований содержат свинец, мышьяк, кадмий и ртуть. Особенно продукты из риса, сладкого картофеля и фруктовые соки. А в производстве некоторых видов сыра используется алюминий. Зная это, жить сложнее. Но вероятно получится дольше. Давайте думать, прежде чем делать! Тогда этого беспредела будет становиться меньше.

По вопросам личных очных (Рига) и онлайн консультаций я доступна в социальных сетях — в Instagram или в Facebook. Удачи вам!