Тепло — хорошо, сухой воздух — плохо. Как позаботиться о своем здоровье во время отопительного сезона

Осень означает начало отопительного сезона, что, конечно, радует, ведь приятно находиться в тепле, когда за окном сыро и холодно. Однако першение в горле, заложенный нос и усиленно шелушащаяся кожа — лишь некоторые симптомы, которые могут свидетельствовать о слишком сухом воздухе в помещении, из-за чего организм может быть хуже защищен от воздействия окружающей среды, чему сейчас, во время разрастания пандемии Covid-19 и других вирусов, следует уделять усиленное внимание.

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О том, как сухой воздух во время отопительного сезона может повлиять на здоровье и самочувствие человека и как дополнительно позаботиться о себе, одновременно наслаждаясь приятным теплом в помещениях, объясняет фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга.

Советы по увлажнению воздуха

Во время отопительного сезона необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях, поэтому их необходимо регулярно проветривать — так восстанавливается уровень влажности и помещения наполняются свежим воздухом, что не менее важно во время вирусов.

Кроме этого, можно использовать устройства для увлажнения воздуха, которые обеспечат оптимальный микроклимат в помещениях.

Увлажнять воздух можно также совсем простым способом, установив вблизи радиатора емкость с водой или положив на радиатор влажное махровое полотенце.

В свою очередь, если имеются сомнения по поводу того, соответствует ли норме уровень влажности в помещениях, можно приобрести специальный комнатный термометр, который не только измеряет уровень влажности в помещении, но и указывает, соответствует ли она норме.

Наиболее часто встречающиеся проблемы со здоровьем, которые могут проявиться во время отопительного сезона, это сухой кашель, заложенность носа и сухая кожа.

Сухой кашель

Сухой воздух вызывает высыхание слизистых оболочек дыхательных путей, из-за чего снижается защитный барьер от бактериальных инфекций, и организм становится более восприимчивым к вирусам.

Существуют также отдельные виды вирусов, лучше приспособленные к выживанию не во влажном, а в сухом воздухе, что повышает возможность заболевания инфекциями дыхательных путей.

Сухой воздух оказывает сильное влияние и на здоровье маленьких детей, ведь из-за сухости слизистой носа они начинают дышать через рот, что в свою очередь не защищает от вирусов.

Что делать? Фармацевт советует ежедневно употреблять достаточное количество жидкости — по крайней мере 2 литра в день, а также пить теплые травяные чаи. Для увлажнения слизистой носа и горла можно также пользоваться масляными ингаляторами. В свою очередь, если в доме живут маленькие дети, которые играют на полу, то во время отопительного сезона рекомендуется особо следить за тем, чтобы на полу не собиралась пыль, ведь она может приводить к дополнительной сухости в горле ребенка и даже способствовать возникновению аллергической реакции.

Заложенный нос

Сухой воздух может приводить к высыханию слизистых оболочек носа, что чаще всего ощущается по утрам, когда после пробуждения нос бывает сухим и заложенным. Если слизистая оболочка носа сухая, то она может оказаться более восприимчивой к простудным заболеваниям, потому что ворсинки в носу не могут защищать от проникновения инфекций. В свою очередь после того, как начнется насморк, человек перестает дышать через нос, а дышит через рот, что может только ухудшить состояние здоровья.

То же самое может произойти и с детьми, однако в их случае больше вероятность того, что из-за сухой слизистой оболочки носа лопнут кровеносные сосуды в носу и начнется кровотечение.

Что делать? Если из-за сухого воздуха во время отопительного сезона возникли проблемы со слизистой оболочкой носа, то ситуацию можно улучшить, воспользовавшись аэрозолем с морской водой. Фармацевт советует также пользоваться увлажняющими слизистую оболочку носа гелями — в их состав входят главным образом морская соль и различные увлажняющие компоненты. В свою очередь, если из-за сухой слизистой оболочки в носу появились корочки, рекомендуется выбрать капли для носа на масляной базе.

В целях профилактики в аптеках можно купить специальные гели, обеспечивающие повседневную защиту взрослых и детей старше 3 лет от риновирусов и вирусов гриппа.

Сухие глаза

Сухость глаз вызывает сухой воздух, регулярная работа за компьютером, ношение контактных линз. С началом холодов и отопительного сезона ощущение сухих глаз бывает даже у тех, у кого в остальные времена года нет проблем со зрением, что сопровождается покраснением глаз, жжением, снижением ясности зрения, а также способствует слезоточивости глаз.

Что делать? Фармацевт отмечает, что увлажняющие капли во время отопительного сезона столь же необходимы глазам, как и восстанавливающий крем для рук. Для уменьшения сухости глаз рекомендуется использовать увлажняющие глазные капли или искусственные слезы, которые помогут восстановить слезную пленку на глазах. Пользоваться каплями удобно и легко — несколько капель в течение дня, и глаза не будут испытывать дискомфорт. Пользоваться каплями можно не только во время отопительного сезона, но и круглый год, однако перед их покупкой рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Сухая кожа

С началом отопительного сезона на коже могут появиться мелкие трещинки, кожа может стать более чувствительной, шелушиться. В это время особенно осторожными следует быть людям, страдающим от экземы, атопического дерматита или акне, поскольку сухой воздух может обострить эти проблемы.

Что делать? Фармацевт напоминает, что если кожа не получает достаточного ежедневного увлажнения и защиты, то она не только начнет шелушиться и станет более сухой, но и будет быстрее стареть. Чтобы избежать этого, в осенне-зимний сезон важно особо позаботиться об увлажнения кожи.

Для улучшения состояния сухой кожи следует следить за количеством выпитой за день воды, а также после предварительной консультации с врачом или фармацевтом подумать о дополнительном приеме витамина D и масла примулы вечерней, в состав которого входят жирные кислоты omega-6, способствующие естественному увлажнению и питанию глубоких слоев кожи, а также улучшению эластичности.

В свою очередь, чтобы улучшить состояние кожи снаружи, вместо желе для душа рекомендуется выбирать увлажняющее масло для душа, кроме того, увлажняющие кремы для тела рекомендуется заменить на питательные.

Это время является вызовом и для кожи наших рук, когда из-за Covid-19 и других вирусов мы усиленно моем и дезинфицируем руки, что делает руки грубыми и сухими. В аптеках доступны кремы для рук разного действия (увлажняющие, питательные и защитные), в состав которых входят вещества, защищающие кожу рук, делая ее нежной и упругой.

Во время отопительного сезона особое внимание необходимо уделять также коже лица и губам. В холодное время года, когда в помещениях при этом очень сухо, фармацевт советует выбирать соответствующие своему типу кожи питательные кремы и маски для лица, богатые жирами, различными маслами и витаминами. Очищающие кожу средства также следовало бы заменить на средства с более густой консистенцией или даже на масло.

К тому же следует помнить, что крем рекомендуется наносить по крайней мере за 30 минут до выхода из дома, чтобы он успел впитаться в кожу и создать защитный слой.

Особое внимание следует уделять и губам, используя продукты для губ, в состав которых входят воск, масло ши и другие масла, которые защищают, ухаживают и питают кожу губ и защитят ее от вредного воздействия внешней среды.