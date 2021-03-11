Тихая болезнь. Как вовремя "поймать" глаукому и с какими факторами риска нужно считаться

Повышенное внутреннее глазное давление нередко является единственным признаком того, что в глазу формируется глаукома — хроническая болезнь, при прогрессировании которой повреждаются волокна зрительного нерва и возникает дефект поля зрения. Во время Международной неделе глаукомы с советами по следам болезни идет офтальмолог Ирина Корнилова.

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Главное — профилактические проверки



Не зря глаукому называют тихой болезнью — изменения внутреннего глазного давления чаще всего не ощущаются, а острота зрения, если смотреть обоими глазами, очень долго компенсируется. Единственный способ выявить болезнь вовремя — регулярно измерять интраокулярное давление и, если обнаруживается глаукома, лечить ее, потому что только так можно сохранить хорошее зрение до седых волос.

Глаукома — это прогрессирующее заболевание глаз, которое развивается под воздействием повышенного внутриглазного давления. Для нее характерно повреждение зрительного нерва и необратимая потеря зрения, и она по-прежнему является одной из самых распространенных причин слепоты в мире. Величина интраокулярного давления определяется равновесием между продукцией и оттоком внутренней жидкости глаза.

При заболевании открытоугольной глаукомой в глазу выделяется слишком много жидкости, а у пациентов с закрытоугольной глаукомой из-за анатомических особенностей угла передней камеры, травмы или сращения нарушен отток жидкости.

Бывает и врожденная глаукома, а вторичная глаукома может развиваться как последствия других болезней глаз, например катаракты.

Когда пациент впервые приходит к офтальмологу на профилактическую проверку зрения, он должен ответить на несколько важных вопросов.

Во-первых, не было ли глаукомы у родственников первой и второй степени, потому что людям с предиспозицией, или склонностью, к этой болезни (например, она была у матери или отца) надо очень внимательно следить за внутриглазным давлением.

Во-вторых, у людей после пятидесяти лет дополнительный фактор риска не только возраст, но и сопутствующие болезни, например сахарный диабет, гипертензия, мигрень, длительное использование некоторых медикаментов, особенно кортикостероидов.

В-третьих, близорукость, перенесенные травмы глаз или операции повышают возможность развития глаукомы.

Открытоугольная глаукома очень часто проходит без симптомов, поэтому, если человек не проверяет внутриглазное давление хотя бы при посещении оптометриста, чтобы заказать очки, ее удается обнаружить только тогда, когда зрение уже заметно и необратимо ухудшилось. В свою очередь для закрытоугольной глаукомы характерен ход болезни в виде приступов. Во время острого приступа могут быть сильные боли в глазу и в соответствующей стороне головы, ухудшение зрения, радужные круги вокруг источника света, может быть также тошнота, рвота.

В таких случаях необходима неотложная офтальмологическая помощь, чтобы приступ прекратился, в противном случае зрение можно потерять в течение нескольких часов.

По следам болезни

Самым важным фактором риска глаукомы несомненно является повышенное внутриглазное давление (норма — 10-21 мм рт. ст.), поэтому до 40-45 лет профилактическую проверку зрения, которая включает в себя также определение интраокулярного давления, надо проходить один раз в два года, а после 45 лет — один раз в год. Если внутриглазное давление повышено или в обоих глазах различается, необходимо углубленное обследование.

Во время профилактического осмотра офтальмолог прежде всего проверяет зрение, затем измеряет внутриглазное давление (тонометрия) и толщину роговицы (пахиметрия). Толщина роговицы у разных людей может различаться и влиять на результат измерения. Например, один и тот же результат измерения для пациента с толстой роговицей может быть в пределах нормы, а с тонкой — повышенным. Хотя при измерении давления золотым стандартом во всем мире по-прежнему считается метод Голдмана, когда давление измеряют, касаясь поверхности глаза тонометром, в наши дни чаще всего используют бесконтактные тонометры.

Если возникли подозрения на глаукому, незаменимым методом обследования является офтальмоскопия, которую проводят, расширяя зрачок глаза и осматривая офтальмоскопом диск зрительного нерва, и определение периметра, или поля, зрения.

Глаукома прогрессирует незаметно, и центральное зрение обычно сохраняется до тяжелой стадии болезни, но до этого в поле зрения возникают специфические изменения — оно сужается, и развивается так называемое туннельное зрение.

Чтобы диагностировать глаукому и определить ее форму, проводится также гониоскопия, или осмотр угла передней камеры глаза с щелевой лампой. Это позволяет врачу различить, открытоугольная глаукома или закрытоугольная, и выбрать соответствующее лечение.

В свою очередь с помощью оптической когерентной томографии (OКT) можно оценить состояние зрительного нерва и сетчатки, так как часто бывает не только глаукома, но и дистрофические изменения в сетчатке. Стоит помнить, что у пациентов с генетическим предрасположением глаукома через несколько лет может развиться и во втором глазу.

Лечат лекарствами, оперируют редко

Если пациент обращается к врачу поздно, когда глаукома уже на конечных стадиях и функции зрения потеряны, его никакими методами восстановить или улучшить больше невозможно, поэтому очень важно обнаружить болезнь как можно раньше, пока повреждение зрительного нерва небольшое, чтобы начать соответствующее лечение и замедлить прогрессирование болезни.

Терапия глаукомы начинается с медикаментов, цель использования которых состоит в достижении уровня внутриглазного давления, позволяющего сохранить зрение таким, каким оно является в момент обнаружения болезни, как можно дольше, желательно — до конца жизни. Только если лекарствами давление не удается уменьшить и удерживать на достаточно низком уровне, используется лазерная терапия или хирургическая операция.

Для пациентов с повышенным внутриглазным давлением, которым по каким-то причинам, например после инсульта, трудно использовать локальные медикаменты, а также для лечения ранних стадий глаукомы используется селективная лазерная трабекулопластика. Это современный и щадящий метод, позволяющий улучшить отток жидкости в глазу, расширить существующие или создать дополнительные пути для ее циркуляции. Для пациентов с закрытоугольной глаукомой лазерная терапия является одним из средств, чтобы не допустить начала острого приступа.

Если, несмотря на все усилия врачей, стремительное прогрессирование глаукомы не удается остановить, нужно делать хирургическую операцию, во время которой в передней камере глаза создается отверстие.

Глаукому вылечить нельзя. Улучшения зрения после операции глаукомы нет и не будет. Оно либо сохранится в уже существующем объеме, либо продолжит ухудшаться, поэтому важно "поймать" глаукому как можно быстрее, пока она еще не успела нанести зрению необратимые разрушения.

7 фактов о глаукоме

Глаукомой болеют около 2–10 % жителей после 50 лет.

Чаще всего — в 90 % случаев — встречается открытоугольная глаукома.

У родственников первой степени пациента с глаукомой риск развития этой болезни на 22 % выше.

Если у человека есть генетическая предиспозиция, глаукома через несколько лет может развиться и во втором глазу.

Увеличение внутриглазного давления на 1 мм рт. ст. выше границы верхней нормы увеличивает риск развития глаукомы на 10–12 %.

Риск глаукомы увеличивается с увеличением степени близорукости.

В глазу с тонкой роговицей (555 микрометров или менее) риск глаукомы в три раза выше, чем в глазу с толстой роговицей (588 микрометров и более).