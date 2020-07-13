Травма — есть, шрама — нет: практические советы, как ухаживать за ранами без эстетических последствий

Садовые работы, готовка на гриле, активный отдых на природе — это лишь некоторые из летних занятий, во время которых существует риск получения различных бытовых травм, например, резаных ран или ожогов первой степени. Чтобы старые раны впоследствии о себе не напоминали, важно обеспечить их правильное очищение и уход за ними. Более подробно о том, что способствует образованию шрамов и как правильно ухаживать за ранами, чтобы они не оставили после себя следов, рассказывает фармацевт сети Apotheka Алина Флейшмане.

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"Шрамы могут оставаться после порезов, ожогов и укусов. Чаще всего они образовываются, если кожа была порезана или повреждена каким-то другим образом, например, при падении с велосипеда на асфальт на коже появляются ссадины, царапины, а иногда и более глубокие порезы. Резаные раны заживают очень хорошо — при условии, что их правильно очистили и должным образом за ними ухаживают", — поясняет фармацевт.

Выступающие и западающие рубцы

При ранении кожи тело старается устранить это повреждение естественным образом. То, насколько быстро и хорошо организм справится с повреждением, зависит от глубины раны.

Если был поврежден лишь верхний слой кожи, то в процессе заживления раны образуется новая кожа.

Если рана затронула более глубокие слои, то формируются ткани, по своей структуре более плотные, чем кожа, — эти ткани и становятся рубцами.

Свежие рубцы имеют цвет от розового до красноватого, однако со временем они светлеют или же, наоборот, темнеют.

Иногда образуется слишком много лишних тканей, в таком случае рубец может возвышаться над уровнем кожи и быть крупнее самой раны — рубцы такого типа называют келоидными.

В свою очередь впадины на месте ран появляются в том случае, если воспаление уничтожило коллаген в коже, — обычно такие шрамы остаются после акне или ветрянки.

При воспалении вероятность образования шрамов выше

Чтобы понять особенности образования рубцов, необходимо знать, как проходит процесс заживления раны, в котором выделяют три фазы.

Во время воспалительной фазы обеспечивается приостановка кровоснабжения, клетки производят очищение раны от вредоносных микроорганизмов и остатков мертвых тканей. На этом этапе наблюдаются покраснение, отек, жар и боль. Чем сильнее воспаление, тем выше вероятность образования рубца.

Во время фазы образования новых клеток, или пролиферации, грануляционные ткани хаотично заполняют ложе раны, и параллельно происходит эпителизация в направлении от краев раны к ее центру, то есть клетки эпителия постепенно образуют верхний слой. Можно заметить, что края корочки понемногу передвигаются к центру раны, оставляя после себя новую кожу — на этом этапе в рубцовых тканях находится коллаген 3-го типа.

В свою очередь на этапе перестройки из коллагена 3-го типа образуется коллаген 1-го типа. Коллаген 3-го типа имеет сетчатое строение и придает новым волокнам прочность, тогда как коллаген 1-го типа имеет волокнистую структуру.

Как избежать образования шрамов

1. Даже маленькие раны могут сильно кровоточить, поэтому первым делом необходимо остановить кровотечение — для этого нужно сильно нажать на место повреждения и подержать зажатым как минимум десять секунд. Для остановки кровотечения можно использовать и давящую повязку.

2. Рана должна быть чистой, ведь различные бактерии, попавшие на открытую кожу, могут вызвать инфекцию и увеличить продолжительность заживления. Чтобы этого избежать, необходимо обработать рану специальными дезинфицирующими средствами для ран, а окружающие рану участки обработать спиртовым раствором или 5% спиртовым раствором йода.

3. Чтобы в чистую рану не попали инородные тела, ее нужно закрыть: небольшие ссадины можно заклеить пластырем, а более крупные — стерильной марлевой повязкой. Важно, чтобы была закрыта вся рана.

4. За раной нужно регулярно ухаживать до ее полного заживления. При желании можно использовать различные мази и гели, например, декспантенол или средства с растительными компонентами, которые ускоряют заживление. Не стоит без особой необходимости повторно использовать дезинфицирующие средства: они нарушают процесс заживления. По мере того как рана заживает, она подсыхает, на ее поверхности образуется корочка, которую ни в коем случае нельзя расчесывать или сдирать, потому что в таком случае рана снова будет открыта, процесс заживления пойдет заново, и существует большой риск образования рубца.

После ожогов также могут остаться шрамы

Ожоги первой степени довольно распространены, и обычно они появляются по неосторожности, например, если человек нечаянно прикоснулся к раскаленному грилю. Тем не менее, важно знать, что делать, чтобы после них не осталось рубцов. Место ожога необходимо прежде всего охладить, например, под холодной водой из крана или при помощи холодного компресса. Это необходимо делать по крайней мере десять минут или до тех пор, пока не пройдет боль. Место ожога ни в коем случае нельзя обрабатывать маслянистыми кремами, сливочным маслом или сметаной, так как они забивают поры и создают благоприятную среду для различных микроорганизмов. Вместо этого лучше выбрать специальные средства для ожогов, доступные в аптеках, или повязку для ожогов.

Зажившую рану нужно защищать от солнца

Когда рана любого рода зажила, прежде чем выйти на солнце, ее необходимо смазать солнцезащитным средством — благодаря этому она не приобретет красный или коричневый оттенок и быстрее посветлеет. Образовавшийся шрам нужно как можно скорее начать обрабатывать специальным средством, предлагаемым в аптеках, которое обеспечивает ткани витамином С и тем самым способствует синтезу коллагена в тканях и выравниванию шрамов. Чтобы результат выглядел эстетично, средством нужно пользоваться длительное время — несколько месяцев по два раза в день.

Обработку глубоких порезов и укусов животных лучше доверить врачу

"С некоторыми ранениями необходима особая осторожность, не все можно лечить в домашних условиях. Нужно обязательно идти к врачу, если вы получили глубокую рану, которая продолжает кровоточить, так как в такой ране могут находиться различные бактерии, или же если вас укусило животное — обработку раны от укуса необходимо доверить профессионалу. За скорой медицинской помощью следует обратиться в случае серьезного ожога или в том случае, если после получения раны наблюдаются сильные боли и лихорадка — это может свидетельствовать об инфицировании организма", — предупреждает фармацевт.