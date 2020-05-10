Травма "не кормления" или второй шанс на грудное вскармливание

Почему я говорю именно о травме? Потому что практически каждой женщине, у которой не сложилось грудное вскармливание, на самом деле тяжело. Чувство вины — это практически программа саморазрушения, очень опасная вещь. Частично из-за этого угнетающего чувства со вторым ребенком мама хочет вооружиться всем инструментарием, чтобы не допустить ошибок.

В последнее время очень многие мамы обращались за консультацией, будучи еще беременными вторым ребенком. Еще перед родами. У них совсем другой подход, нежели у тех, кто ждет первенца. Нет "розовых очков", первый опыт проанализирован и они понимают, что нужна верная информация и поддержка со стороны, чтобы все наладить. Особенно в первые недели после родов.

При встрече мы проговариваем, почему не сложилось в первый раз. Всегда есть индивидуальные особенности, которые нужно учитывать и во второй раз. Но очень важно именно поддержать. Потому что часто, когда мама звонит из роддома после появления второго малыша на свет, в ее голосе неуверенность: "А у меня хватит молока? Я смогу? Может без смеси он не наестся?". Тотальная неуверенность в своих силах из-за предыдущего опыта и отсутствия верной информации и поддержки.

Я объясняю, как работает молочная железа, какой режим кормлений может быть, по каким признакам судить о том, сыт ли ребенок. Мы остаемся на связи до выписки из роддома, а там часто договариваемся об очной встрече, чтобы наладить процесс — и прикладывание, и саму организацию кормления. Потом и дальше я остаюсь на связи, потому что такой женщине нужно время, чтобы поверить в себя, свой организм.

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Реально ситуаций, когда женщина "не может" выкормить ребенка, очень мало. Это физиологические особенности молочной железы, которые встречаются редко, заметны визуально и определяются по некоторым признакам в процессе течения беременности. В остальных 99% случаев "не кормления" — это неграмотный подход медицинского персонала, отсутствие поддержки со стороны, неинформированность женщины о процессе лактации в принципе или же нежелание кормить, которое часто сопровождается психологическими аспектами женщины, внутри есть "что-то", что мешает (тяжело воспринимается долгий тактильный контакт с ребенком и пр.).

Основное, что хочется сказать тем, кто ждет малышей сейчас, женский организм это чудо. Молозиво (первое молочко) уже есть в груди в процессе беременности. Его вначале совсем немного, но и желудок малыша пока крошечный (5-7 мл при рождении). Плюс молозиво содержит мощную иммунную поддержку для ребенка, именно оно ему нужно. Не смесь! Ее стоит воспринимать как лекарство только на самый крайний случай. Чтобы таких случаев не было, изучайте информацию заранее, готовьтесь к грудному вскармливанию.

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Может быть получится в июне-июле возобновить работу нашей Школы естественного материнства в очном формате и тогда два семинара для беременных будут открыты — по проживанию боли в родах и подготовке к грудному вскармливанию.

По вопросам личных очных (Рига) и онлайн консультаций я доступна в социальных сетях — в Instagram или в Facebook.

Удачи вам, дорогие мамы!