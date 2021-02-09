Три "необычных" признака коронавируса, которые важно знать всем

Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Шану Агарвал (Великобритания) заявил, что существуют "некоторые довольно необычные признаки заражения коронавирусом, о которых следует знать всем". Подробнее рассказывает портал MedikForum.ru.

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Британский врач инфекционист, чьи рекомендации опубликовало издание Express, предупредил: выявить наличие коронавирусной инфекции, включая ее новые штаммы, бывает достаточно проблематично — ковид не всегда вызывает очевидное недомогание. Кроме того, он может проявляться нетипичными состояниями, которые даже будучи замеченными не связываются людьми с коронавирусом и Covid-19.

"Лихорадка, сухой кашель и одышка — вот верные признаки инфекции. Но это не единственные симптомы, связанные с вирусом. Другие включают озноб, боли в мышцах или теле, боль в горле, усталость, заложенность носа. К тому же по мере наших познаний об этом опасном вирусе врачами фиксируются и неспецифические маркеры заболевания", — сказал врач инфекционист в интервью.

Доктор Шану Агарвал напоминает: отдельные признаки заражения могут показаться необычными. Их врач советует знать всем — такое знание помогает выявить инфекцию и принять меры, препятствующие ее распространению.

Изменения работы кишечника

По словам эксперта, необъяснимая диарея является одним из симптомов ковидной инфекции. "Ряд пациентов с коронавирусом сообщили о возникших у них желудочно-кишечных симптомах, включая диарею и рвоту", — поделился врач.

Инфекционист пояснил, что симптомы, напоминающие расстройство желудочно-кишечного тракта, возникают вследствие поражения вирусом клеток его слизистой. Это может коснуться людей любого возраста.

Медик отметил, что "пищеварительные" симптомы инфекции часто бывают свойственны случаям, когда заражение остается незамеченным. Испытывающий их человек не обязательно плохо себя чувствует, вдобавок эти признаки могут длиться всего день или два.

Поражения кожи

Часть пациентов при заболевании столкнулись с необычными поражениями на коже. Эксперт рекомендует обращать внимание на "ковидные" пальцы ног.

"Эти поражения могут вызвать сильное опухание пальцев ног, их покраснение, появление ощущения жжения или зуда", — указывает врач.

Вертиго

Коронавирус также может вызвать необъяснимые головные боли или головокружение, констатировал специалист. К подобному проявлению инфекции особенно склонны пожилые пациенты.